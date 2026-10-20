  • Новость часаБюджетный комитет Госдумы одобрил назначение Силуанова вице-премьером
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новая лунная гонка приняла ядерный характер
    Кремль заявил о необходимости легитимного представителя Украины на переговорах
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды
    МИД направил ноту протеста Нидерландам из-за слов министра о «России-враге»
    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула
    ОАЭ и Бахрейн согласились снабжать Францию дизельным топливом
    Путин потребовал не тратить деньги Российского спортивного фонда на машины
    Власти Индии решили усилить контроль над трафиком Starlink
    20 октября 2026, 11:47 • Новости дня

    Активисты приклеили себя к дороге у завода концерна Rheinmetall в Берлине

    DPA: В Берлине девять человек приклеили себя к асфальту у завода Rheinmetall

    Tекст: Мария Иванова

    Группа из 11 протестующих заблокировала автомобильное движение в берлинском районе Веддинг, приклеив себя к проезжей части перед территорией германского оборонного концерна Rheinmetall.

    Сигнал о происшествии поступил в правоохранительные органы в 05:30 по местному времени. Девять из 11 участников акции приклеили себя к асфальту, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Для нормализации обстановки и освобождения проезжей части на место инцидента прибыли около 90 сотрудников полиции.

    Оборонный концерн Rheinmetall летом запустил военное производство на базе бывшего поставщика автомобильных комплектующих Pierburg. С тех пор предприятие регулярно становится объектом протестных акций, в одной из которых ранее принимала участие шведская активистка Грета Тунберг. Компания является крупнейшим производителем оружия в Германии и активно расширяет производство на фоне конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе активисты в Германии заблокировали движение транспорта с ядерными отходами.

    В прошлом месяце полиция Нидерландов задержала 100 экоактивистов после перекрытия скоростной трассы.

    В начале сентября немецкие правоохранительные органы начали поиски экорадикала, подозреваемого в нападении на энергетические объекты.

    18 октября 2026, 16:19 • Новости дня
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    @ IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава комитета Бундестага по иностранным делам Армин Лашет заявил, что Германия исчерпала возможности для дальнейших поставок систем противовоздушной обороны на Украину.

    Бундесвер и немецкая оборонная промышленность сделали все возможное для усиления украинской противовоздушной обороны перед зимой, передают «Вести».

    «Мы сделали все возможное… С моей точки зрения, места для маневра нет», – подчеркнул Лашет.

    Политик выступил за деэскалацию конфликта, напомнив о призыве Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    По словам представителя ХДС, дальнейшее обострение отношений Киева с Вашингтоном может навредить самой Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США заявили о нежелании жертвовать ракетами ПВО ради Украины.

    В прошлом году Германия решила засекретить поставки оружия на Украину.

    Комментарии (6)
    17 октября 2026, 18:28 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель призвала украинцев покинуть Германию после конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские граждане, находящиеся в Германии из-за конфликта, должны будут покинуть страну после окончания боевых действий, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    «Украинцы должны покинуть нашу страну, когда эта война закончится. В конечном счете это миллионы человек, грубо говоря – 4-5 млн человек, и они должны покинуть нашу страну», – заявила Вайдель в интервью журналу The Economist, передает ТАСС.

    Ранее политик подчеркивала, что пособия по безработице должны выплачиваться только немецким гражданам. По информации Bild, в 2024 году Германия выделила на гражданские пособия 46,9 млрд евро, из которых 22,2 млрд получили люди без гражданства ФРГ. Среди иностранных получателей доминировали украинцы, которым выплатили около 6,3 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти ФРГ обязали украинцев искать работу после лишения социального пособия.

    Украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран.

    В 2024 году газета Bild сообщила, что программа трудоустройства украинцев в Германии провалилась.

    Комментарии (7)
    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    В Германии два политика АдГ устроили дуэль на шпагах после партийной ссоры

    Политики из «Альтернативы для Германии» устроили дуэль после ссоры

    Tекст: Вера Басилая

    Член городского собрания Кельна Маттиас Бюшгес и дюссельдорфский политик Джереми Франош из партии «Альтернатива для Германии» устроили дуэль на шпагах после ссоры, сообщает dpa.

    Два представителя партии «Альтернатива для Германии» в Северном Рейне – Вестфалии выяснили отношения в традициях мензурного фехтования, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    «Мы фехтовали друг с другом», – подтвердил Маттиас Бюшгес. Исход поединка со своим противником Джереми Франошем он раскрывать не стал, назвав произошедшее частным делом.

    Политики договорились выяснить отношения в состоянии алкогольного опьянения на одном из мероприятий партии на фоне острых противоречий между двумя лагерями. Отмечается, что во время мензурного фехтования оба соперника носят защитное снаряжение, однако часть лица и головы остается открытой для ран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутат «Альтернативы для Германии» указал на проблемы правящих партий с поиском преемника Фридриху Мерцу.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о глубоком политическом расколе в государстве и призвал членов Христианско-демократического союза, симпатизирующих партии «Альтернатива для Германии», покинуть объединение.

    Комментарии (7)
    19 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Немецкий бизнес пожаловался на истощение

    Politico: Немецкий бизнес призвал Берлин сменить экономический курс

    Tекст: Игорь Иножарский

    Германии необходимо вновь сделать экономический рост центром своей политики и снизить бюрократическую нагрузку на предприятия, заявил председатель правления ИТ-компании DATEV профессор Роберт Майр.

    «Мы должны улучшить условия, при которых может возникнуть экономическая динамика», – заявил Майр в статье, опубликованной Politico. Он отметил, что малый и средний бизнес в Германии переживает «ползучее истощение»: доходы стагнируют, в то время как затраты и заработная плата продолжают расти.

    По словам автора, в текущих условиях компании вынуждены направлять средства на выживание, а не на новые технологии и расширение. Майр подчеркнул, что государству следует предоставить бизнесу больше пространства для маневра и уверенность в планировании, вместо того чтобы создавать новые программы поддержки.

    Эксперт также обратил внимание на чрезмерный размер государственного аппарата, доля которого в экономике к 2025 году превысила 50%. Он призвал к созданию «более компактного государства», которое не будет отбирать ресурсы у частного сектора, а также отметил необходимость превращения Европы в единый рынок для экономического роста, а не только для регулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль указала на отчаяние жителей Германии из-за кризиса. В начале месяца газета Telegraph сообщила, что Германия столкнулась с крупнейшим экономическим спадом со времен Второй мировой войны. В прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

    Комментарии (5)
    18 октября 2026, 09:03 • Новости дня
    В ограждении аэропорта Лейпцига у стоянки российских самолетов нашли дыру

    Bild: В ограждении аэропорта Лейпцига у стоянки российских самолетов нашли дыру

    Tекст: Вера Басилая

    В немецком аэропорту Лейпциг/Галле полиция обнаружила дыру в защитном ограждении недалеко от стоянки трех российских грузовых самолетов Ан, сообщает Bild.

    Дыру нашли недалеко от стоянки трех российских грузовых самолетов Ан, которые не могут покинуть Германию из-за санкций, передает ТАСС.

    После обнаружения пролома полеты в северной части аэропорта были приостановлены. «С высокой долей вероятности через забор проехал автомобиль, но при проверке ночью на территории не были обнаружены ни машина, ни посторонние лица», – заявили в правоохранительных органах.

    Полиция продолжает проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге. Российский посол отверг обвинения Дании по инциденту с беспилотником. Представитель МИД Мария Захарова сравнила заявления Германии с «делом Скрипалей».

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 06:21 • Новости дня
    Однопартиец Мерца заявил канцлеру в лицо о необходимости уйти в отставку

    Однопартиец Мерца Пфаденхауэр призвал канцлера Германии к отставке

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц должен уйти в отставку из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга, заявил представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр на партийной конференции в Бонне.

    Выступая на ежегодной конференции «День Германии», организованной молодежным объединением ХДС/ХСС в Бонне и проходившей в присутствии канцлера, Пфаденхауэр открыто заявил о необходимости отставки Мерца, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

    После выступления Мерца в зале развернулась дискуссия, в ходе которой Пфаденхауэр, обращаясь к канцлеру, заявил: «Если вам дороги ваша страна и ваша партия, возьмите свой служебный автомобиль, поезжайте к федеральному президенту и попросите об отставке». Газета отмечает, что эта реплика прозвучала при лично присутствовавшем главе правительства ФРГ.

    Молодой политик обвинил Мерца в «грабеже молодого поколения в пенсионной сфере», а также в наращивании госдолга под давлением партнера по правящей коалиции – партии СДПГ.

    Он добавил, что, по его оценке, доверие граждан к действующему канцлеру сократилось до рекордно низкого уровня, и сравнил ситуацию с рейтингами бывшего премьера Британии Лиз Трасс «в последние дни ее пребывания в должности».

    По данным газеты, Пфаденхауэр перед своим резким призывом сначала похвалил Мерца, заявив, что канцлер «всегда хорош в своих заявлениях», но задал вопрос: «Вопрос только в том, что вы делаете в итоге?».

    Сообщается, что Мерц напрямую не отреагировал на предложение однопартийца уйти в отставку и, взяв микрофон, стал говорить о важности стабильной работы федерального правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ.

    Мерц приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста.

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 00:44 • Новости дня
    Аудиторы выявили дыру в бюджете Германии на 108 млрд евро

    В бюджете Германии выявили дыру на 108 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Аудиторы федеральной счетной палаты ФРГ предупредили, что к 2030 году бюджету Германии может не хватить 108 млрд евро, следует из заключения ведомства.

    В документе отмечается, что в стране растет разрыв между доходами и расходами федерального бюджета. По оценке счетной палаты, в 2027 году этот разрыв увеличится на 2,7% и составит 28,9%, что означает: из каждых ста евро государственных расходов Германии 28,90 евро будут финансироваться за счет новых долгов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Согласно выводам аудиторов, к 2030 году разрыв между доходами и расходами федерального бюджета Германии достигнет 31,2%. В связи с этим счетная палата предупредила власти ФРГ о грядущей «финансовой драме» и указала на необходимость учитывать рост долговой нагрузки при планировании расходов.

    На фоне нехватки средств в федеральном бюджете некоторые представители правящей коалиции Германии не исключают, что в 2028 году правительству придется прибегнуть к непопулярным мерам, в том числе к повышению налога на добавленную стоимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

    Лидер ХДС Фридрих Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз «обеими ногами».

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 05:32 • Новости дня
    Левые, «Зеленые» и СДПГ приблизились к коалиции в Берлине

    Tекст: Антон Антонов

    Левая партия, «Зеленые» и СДПГ завершили предварительные консультации по формированию правительственной коалиции в палате депутатов Берлина, пишет Tagesschau.

    «Спустя четыре недели после выборов Левая партия, «Зеленые» и СДПГ успешно завершили предварительные консультации. Если партийные органы дадут свое согласие, можно будет приступать к переговорам о создании коалиции», – пишет Tagesschau.

    Окончательное решение о начале полноформатных коалиционных переговоров руководящие органы «Зеленых» и СДПГ примут 19 октября, а Левая партия проведет голосование по этому вопросу 31 октября. В случае одобрения официальные переговоры стартуют в начале ноября, передает РИА «Новости».

    По информации издания, в ходе консультаций партии договорились о принудительной национализации в Берлине жилья крупных частных арендодателей с выплатой им компенсации. Новые правила коснутся компаний, владеющих более чем десятью тыс. квартир, что, по оценке Элиф Эралп, позволит высвободить около 160 тыс. квартир для борьбы с жилищным кризисом.

    Участники будущей коалиции также согласовали включение в коалиционный договор пункта о борьбе с антисемитизмом и признании права Израиля на существование, вокруг которого ранее возникли споры внутри Левой партии.

    На прошедших выборах Левая партия набрала 25,7% голосов, ХДС получил 18,8%, «Альтернатива для Германии» – 16,3%, «Зеленые» – 14,3%, СДПГ – 12,1%, и прежняя коалиция ХДС/СДПГ утратила большинство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду СДПГ и «Зеленые» приостановили переговоры о коалиции с Левой партией в Берлине из-за споров вокруг позиции по Израилю.

    Лидер ХДС Фридрих Мерц пригрозил СДПГ «адом» в случае заключения коалиции с Левой партией на федеральном уровне.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Новак подтвердил возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам»

    Новак: Возможность восстановить поставки газа по «Северным потокам» есть

    Tекст: Вера Басилая

    Техническая возможность восстановления поставок газа в Европу по газопроводам «Северный поток» по-прежнему сохраняется, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Если будут какие-то решения относительно поврежденных газопроводов, я думаю, их можно восстановить», – цитирует Новака ТАСС.

    По его словам, сейчас из четырех ниток газопровода три находятся в нерабочем состоянии после терактов, однако по одной нитке, которая уцелела, возможны поставки.

    Новак подчеркнул, что возможность возобновления прокачки газа зависит от европейских потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак заявил о готовности России увеличить поставки энергоресурсов в Европу.

    В прошлом месяце гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил сотрудничество с АдГ по восстановлению «Северного потока».

    До этого Дмитриев отметил наличие технической возможности ремонта поврежденных газовых магистралей.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Названы расходы ФРГ из-за попытки конфискации танкера Eventin

    RND: Содержание конфискованного танкера Eventin обошлось Германии в 3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка властей Германии конфисковать нефтяной танкер Eventin из-за санкций ЕС обходится стране в 8 тыс. евро ежедневно, а общие расходы уже достигли 3 млн евро, сообщила медиагруппа RND со ссылкой на экспертов.

    Содержание судна требует значительных затрат на дизельное топливо для генераторов и насосов, а также на оплату труда команды и техперсонала. Если суд встанет на сторону владельцев танкера, Германии, возможно, придется выплатить компенсацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

    В феврале 2025 года танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тыс. тонн нефти, потерял управление и дрейфовал у побережья Германии. Судно отбуксировали к острову Рюген, после чего власти решили изъять его, так как оно попало в санкционный список ЕС.

    Напомним, в прошлом году немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти.

    Этой весной помощник президента Николай Патрушев заявил, что Евросоюз выдумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией.

    В прошлом году ЕС добавил в черный список 40 танкеров. Брюссель ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за связь с этими судами.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 21:19 • Новости дня
    В Лейпциге почтили память русских воинов

    В Германии прошли памятные мероприятия к 213-й годовщине Битвы народов

    Tекст: Мария Иванова

    Посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в памятных мероприятиях в Лейпциге по случаю 213-й годовщины Битвы народов.

    Торжественно-памятное мероприятие по случаю годовщины исторического сражения прошло при участии сотрудников российской дипмиссии. Разгром армии Наполеона силами России, Австрии, Пруссии и Швеции в 1813 году открыл союзникам путь на Париж, передает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Берлине.

    В Свято-Алексиевском храме-памятнике Русской Славы состоялась поминальная панихида, а к месту захоронения павших русских солдат возложили венки и цветы. Обращаясь к собравшимся, Нечаев отметил выдающуюся роль русского казачества в Битве народов.

    «Русское казачество составляло основную силу нашего воинства. Почти 26-27 тыс. русских воинов-казаков погибли в этой битве, погибли во имя Отечества, противостоя захватчикам, противостоя тем, кто пришел в 1812 году на русскую землю», – заявил посол.

    В ходе визита в Лейпциг российские дипломаты также возложили цветы к некрополю советских воинов и памятнику российским дипломатам. Присутствовавшим на мероприятии членам казачьей общины вручили благодарственные письма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца посол России Сергей Нечаев обвинил Берлин в разрушении связей с Россией.

    В прошлом месяце дипломат заявил о нежелании Москвы конфликтовать с Европой.

    Он назвал провокацией действия ФРГ из-за инцидента с дроном в Лейпциге.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Канцлер Германии получил фишинговое письмо после взлома почты партии ХДС

    dpa: Хакеры атаковали почту ХДС и отправили фишинговые письма канцлеру Мерцу

    Tекст: Мария Иванова

    Хакеры взломали электронную почту регионального отделения партии Христианско-демократический союз в Германии и разослали фишинговые письма тысячам контактов, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

    Злоумышленники получили доступ к электронной почте хайльброннского отделения ХДС и разослали с нее тысячи фишинговых сообщений в министерства, другим политическим контактам, а также канцлеру Германии Фридриху Мерцу, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство dpa.

    По данным местной полиции, масштабная фишинговая атака затронула около 6,5 тыс. контактов. Помимо главы немецкого правительства, письма получили различные структуры, отвечающие за безопасность страны.

    Отмечается, что неизвестные замаскировали свои сообщения под пригласительные ссылки на некое мероприятие с участием известных гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хакеры парализовали строительство подводного тоннеля между Германией и Данией.

    Летом МИД Германии вызвал российского посла из-за кибератак.

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 10:38 • Новости дня
    В аэропорту Лейпцига закрыли одну из полос из-за повреждения

    В аэропорту Лейпцига закрыли взлетную полосу из-за поврежденного ограждения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Германии закрыли северную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Лейпцига из-за пробитого ограждения возле стоянки самолетов, сообщило местное полицейское управление.

    В ночь на воскресенье в аэропорту Лейпциг/Галле приостановили полеты в северной зоне и закрыли взлетно-посадочную полосу в целях безопасности, передает РИА «Новости».

    «Около 23:00 было обнаружено повреждение ограждения аэропорта», – сообщили в местном полицейском управлении. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины инцидента и устанавливают, проникали ли на территорию посторонние лица.

    DPA со ссылкой на представителя полиции сообщает, что ограждение воздушной гавани мог пробить автомобиль. Поврежденный участок находится в непосредственной близости от стоянки грузовых самолетов Ан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в ограждении аэропорта Лейпцига у стоянки российских самолетов нашли дыру.

    В августе председатель ХДС Фридрих Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Издание Politico сообщило о планах Берлина обвинить Россию в нападении на этот инфраструктурный объект.

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Расходы на бундесвер нарушили критерии устойчивости бюджета Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Финансовые планы Германии на 2028–2030 годы не соответствуют трем из четырех критериев бюджетной устойчивости, что связано с ростом расходов на модернизацию бундесвера.

    Финансовые планы Германии на 2028–2030 годы перестали соответствовать большинству критериев бюджетной устойчивости. Проблема возникла из-за резкого роста расходов на модернизацию бундесвера, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung.

    Совет стабильности оценивает немецкий бюджет по четырем параметрам: разнице между доходами и расходами, доле покрываемых кредитами трат, общему размеру госдолга, а также соотношению налоговых поступлений и процентных выплат по займам. Согласно правительственному докладу, в 2026 и 2027 годах планы не будут соблюдать один из параметров, а с 2028 года – сразу три критерия из четырех. В частности, к 2028 году бюджет сможет уложиться лишь в требования по разнице между доходами и расходами.

    Несоответствие нормам вызвано выделением дополнительных десятков миллиардов евро на нужды армии начиная с 2025 года. Конституция страны позволяет оплачивать оборонные расходы за счет кредитов в обход ограничений «долгового тормоза». Правила Евросоюза также делают для них исключение, однако немецкие механизмы контроля пока не изменены. Теперь власти Германии планируют ускоренно адаптировать внутренние правила под предписания ЕС, избегая официальной оценки угрозы бюджетного кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье аудиторы выявили дыру в бюджете Германии на 108 млрд евро.

    В прошлом году у Германии возник рекордный дефицит бюджета из-за расходов на оборону.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Военная контрразведка Германии заблокировала наем имамов в бундесвер

    Welt: Жесткие проверки спецслужб сорвали наем имамов в бундесвер

    Tекст: Мария Иванова

    Попытки Министерства обороны ФРГ привлечь мусульманских священнослужителей к работе с военнослужащими остановились из-за проверок военной контрразведки, пишут немецкие СМИ.

    Министр обороны Германии Борис Писториус запустил пилотный проект по религиозной поддержке около 3 тыс. мусульман в бундесвере. Однако процесс приема имамов затянулся из-за службы военной контрразведки (MAD), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Welt.

    «После многолетних дискуссий бундесвер теперь намерен нанимать мусульманских духовных служителей для оказания религиозной поддержки своим солдатам. Заявки поступают, но имамов пока нет. Это связано также с военной контрразведкой», – отмечает издание.

    Спецслужба проверяет кандидатов на возможные связи с экстремистами и риски безопасности. В Минобороны ФРГ подтвердили получение заявок от имамов, но никто из них пока не нанят. Имамы, в случае их утверждения, смогут работать только в Германии, оставляя без религиозной поддержки мусульманских солдат в зарубежных миссиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший президент Германии Кристиан Вульф признал ислам неотъемлемой частью страны.

    Тогда лидер ХДС Фридрих Мерц призвал пожертвовать пособиями ради финансирования армии ФРГ.

    Комментарии (0)
    Главное
    На Северном мосту в Киеве произошли взрывы
    Дегтярев рассказал Путину о планах создать Федерацию ски-альпинизма
    ФСБ предотвратила диверсию против объекта Минобороны
    КСИР сбил беспилотник США и подорвал два танкера в Ормузском проливе
    Пользователи Mail.Ru пожаловались на массовые сбои в работе сервиса
    В сканерах штрихкодов нашли уязвимость для кибератак на склады
    Гимн России прозвучал на международных турнирах более 300 раз с начала года