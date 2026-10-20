Мишустин заявил о сложной ситуации на мировых энергорынках

Мишустин: Ситуация на мировых энергетических рынках стала сложной

Tекст: Мария Иванова

Об этом он сказал, выступая на заседании Совета глав правительств ШОС в узком составе в Душанбе, передает ТАСС.

«Сегодня сложилась сложная ситуация на международных энергетических рынках. Это напрямую отражается на темпах развития глобальной экономики», – заявил Мишустин.

Он подчеркнул, что, по оценке Международного валютного фонда, в текущем году рост ВВП может снизиться до 3%. «Важно сохранить устоявшиеся каналы поставок энергетических товаров, обеспечить стабильную транспортировку между производителями и потребителями ресурсов, ну и также оптимальную синхронизацию работы энергетических систем», – добавил премьер-министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин сообщил о росте товарооборота России и государств ШОС. Он предложил использовать ШОС для формирования многополярного миропорядка.

В понедельник председатель правительства прибыл в Таджикистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС.