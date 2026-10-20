Мишустин оценил потенциал сотрудничества государств ШОС в сфере космоса

Мишустин предложил создать в ШОС рабочую группу по космической экономике

Tекст: Мария Иванова

Россия видит хорошие перспективы для углубления взаимодействия стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере космических исследований, передает ТАСС.

«Видим хорошие перспективы для углубления сотрудничества в сфере космических исследований. По имеющимся оценкам, к 2035 году мировой рынок товаров и услуг, которые производятся с помощью передовых космических технологий, может достигнуть 2 трлн долларов», – заявил глава российского правительства на заседании Совета глав правительств ШОС в узком составе в Душанбе.

Мишустин предложил создать рабочий круг по космической экономике в рамках механизма Совещания министров государств ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую деятельность. Он выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник председатель правительства предложил странам ШОС расширить взаимодействие в сфере искусственного интеллекта.

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