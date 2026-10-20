Австралийский депутат лишилась ноги в результате нападения

Австралийский депутат Хелен Хейнс потеряла ногу после нападения водителя

Tекст: Игорь Иножарский

Мужчина на автомобиле Toyota LandCruiser целенаправленно сбил 65-летнюю Хейнс возле ее избирательного округа в штате Виктория, пишет The Guardian. Депутат была доставлена вертолетом в больницу Мельбурна, где во вторник хирурги пытались спасти ее вторую ногу. Хейнс находится в критическом состоянии.

Свидетели сообщили, что водитель развернулся, чтобы прижать Хейнс к другой машине, а затем дал задний ход и ударил ее во второй раз. Подозреваемым оказался 43-летний житель Тарравинги Брендан Ньюджент. Его задержали на месте происшествия.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердил, что атака была намеренной. Министр внутренних дел Тони Берк сообщил, что в прошлом финансовом году в Австралии было зафиксировано 1067 сообщений о домогательствах или угрозах в адрес высокопоставленных чиновников, что больше, чем 951 годом ранее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат парламента Австралии получила тяжелые травмы при наезде автомобиля. В конце прошлого года евреи Австралии обвинили власти в игнорировании угроз антисемитизма. В октябре прошлого года в Сиднее застрелили экс-бойца UFC.