Таиланд и Камбоджа договорились снизить напряженность в морском споре

Таиланд и Камбоджа договорились избегать конфликтов на море

Tекст: Игорь Иножарский

Договоренность о снижении напряженности в море была достигнута в ходе переговоров при поддержке комиссии ООН в Гааге, пишет SCMP.

Споры двух стран обострились из-за пересекающихся претензий к участку морского дна в Сиамском заливе. Запасы нефти и газа на этой территории оцениваются примерно в 300 млрд долларов.

Кроме того, государства на протяжении десятилетий ведут споры о демаркации сухопутной границы протяженностью 800 км. В прошлом году столкновения привели к многочисленным жертвам с обеих сторон и заморозили трансграничную торговлю, которая приносила миллиарды долларов.

В декабре стороны заключили перемирие, которое соблюдается вдоль границы. Однако отношения между Бангкоком и Пномпенем находятся на крайне низком уровне: обе страны обвиняют друг друга в нападениях на мирных жителей и периодических нарушениях режима прекращения огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Камбоджа призвала Таиланд восстановить стабильность на границе после обострения конфликта. В прошлом году посол России опроверг слухи об участии россиян в столкновениях. Число погибших на границе таиландских военных достигло 14 человек.