Tекст: Игорь Иножарский

Спустя 70 лет после подписания советско-японской декларации 1956 года жители Шикотана уверены, что передача острова Японии нереальна, сообщает Kyodo News.

Местный житель, работающий гидом, подчеркнул, что дружба с японцами и территориальные вопросы – это разные вещи. Он напомнил о принятой в 2020 году поправке к Конституции России, запрещающей отчуждение территорий. «Подавляющее большинство островитян придерживается твердой позиции по вопросу суверенитета острова», – отметил он.

«Они не считают возможным совместное использование или совместное проживание на острове», – добавил россиянин.

Работница местной библиотеки рассказала агентству, что в 1990-х годах, после сильного землетрясения и на фоне распада СССР, некоторые жители верили в возможную передачу острова Японии. «Я испытываю только теплые чувства к японцам. Я не забыла поддержку Японии в 1990-х годах», – отметила она, добавив, что с тех пор ситуация полностью изменилась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Япония заявила о намерении добиваться решения спора по Курилам. В сентябре эксперт отметил, что последние 150 лет истории освободили Россию от обязательств перед Токио. В феврале премьер Японии Санаэ Такаити объявила о планах заключить мирный договор с Москвой.