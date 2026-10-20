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    20 октября 2026, 11:24 • Новости дня

    The War Zone: Германия отказалась закупать ударные беспилотники Boeing

    Министерство обороны Германии уведомило американскую компанию Boeing об отказе от планов по прямой закупке беспилотных аппаратов MQ-28 Ghost Bat.

    Немецкое военное ведомство решило не приобретать напрямую американские аппараты для своей программы создания совместных боевых самолетов, пишет The War Zone.

    Представители Boeing подтвердили отказ немецкой стороны. В Минобороны ФРГ комментировать ситуацию отказались, сославшись на правила государственных закупок.

    Ранее ожидалось, что Берлин примет новые аппараты на вооружение бундесвера к 2029 году, однако теперь сроки сдвигаются на начало 2030-х годов. Летные испытания альтернативных моделей планируется начать в 2027 году. В качестве возможных вариантов замены рассматриваются европейские разработки, включая проекты компаний Airbus и Helsing.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье расходы на бундесвер нарушили критерии устойчивости бюджета Германии.

    До этого Берлин решил закупать беспилотники с сеткометами для защиты военных баз.

    19 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) прибыли на полигон Термез в Узбекистане для участия в совместных тактических маневрах двух стран «Хамкорлик-2026».

    Военнослужащие 201-й гвардейской военной базы совершили марш протяженностью более 300 км по горам Таджикистана и Узбекистана и прибыли на полигон Термез, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

    В ведомстве сообщили, что российские подразделения на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях «Урал» и специальной технике на базе «Камаза» преодолели подъемы, спуски и узкие участки горного серпантина. Сейчас военные готовят технику к активной фазе маневров.

    Совместные тактические учения «Хамкорлик-2026» пройдут с 20 по 27 октября. Военные двух стран отработают обнаружение и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований в приграничных районах. В маневрах примут участие горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных и ударных беспилотников, наземные робототехнические комплексы и вертолеты Ми-24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мотострелки Центрального военного округа отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии.

    В четверг страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах.

    В начале месяца индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные учения.

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    20 октября 2026, 05:21 • Новости дня
    Армия США приготовила сотни аэростатов на случай конфликта в Европе

    The War Zone: США применят тысячи аэростатов при конфликте в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский генерал Стивен Карпентер заявил, что Сухопутные войска США планируют использовать сотни высотных аэростатов в случае военного конфликта в Европе.

    На европейский театр военных действий в случае открытого противостояния могут быть переброшены сотни или даже тысячи подобных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone.

    «США хотели бы заполнить стратосферу высотными аэростатами, причем по 200–300 единовременно», – заявил Стивен Карпентер.

    Предполагается, что аэростаты можно будет задействовать для выполнения широкого спектра задач, начиная с ретрансляции данных и обеспечения связи и заканчивая непосредственными пусками вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Армия США решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

    В прошлом месяце в Соединенных Штатах назначили исполняющего обязанности министра армии.

    Весной американское командование запланировало развернуть масштабную сеть аэростатов над Тихим океаном.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Названы расходы ФРГ из-за попытки конфискации танкера Eventin

    RND: Содержание конфискованного танкера Eventin обошлось Германии в 3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка властей Германии конфисковать нефтяной танкер Eventin из-за санкций ЕС обходится стране в 8 тыс. евро ежедневно, а общие расходы уже достигли 3 млн евро, сообщила медиагруппа RND со ссылкой на экспертов.

    Содержание судна требует значительных затрат на дизельное топливо для генераторов и насосов, а также на оплату труда команды и техперсонала. Если суд встанет на сторону владельцев танкера, Германии, возможно, придется выплатить компенсацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

    В феврале 2025 года танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тыс. тонн нефти, потерял управление и дрейфовал у побережья Германии. Судно отбуксировали к острову Рюген, после чего власти решили изъять его, так как оно попало в санкционный список ЕС.

    Напомним, в прошлом году немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти.

    Этой весной помощник президента Николай Патрушев заявил, что Евросоюз выдумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией.

    В прошлом году ЕС добавил в черный список 40 танкеров. Брюссель ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за связь с этими судами.

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    19 октября 2026, 23:59 • Новости дня
    Польский аэропорт Жешув закрыли по требованию военных

    Аэропорт польского Жешува закрыли по требованию военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный аэропорт польского Жешува, расположенного недалеко от границы с Украиной, закрыт на прием и выпуск самолетов по требованию военных.

    Об этом сообщил источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Варшава», отвечающей за авиатрафик над страной, передает ТАСС.

    «В связи с незапланированными действиями военной авиации по обеспечению безопасности страны аэропорт Жешува закрыт», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, ограничения действуют ориентировочно до конца суток по московскому времени. Других подробностей источник не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Литва попросила Польшу помочь в расследовании инцидента с беспилотником.

    В пятницу власти Польши закрыли аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

    В сентябре прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал обсудить с НАТО инцидент с дронами в Польше.

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    19 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Установлены подозреваемые в поджоге антенн Starlink в Болгарии

    БНТ: Двух юношей из Германии заподозрили в поджоге антенн Starlink под Софией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двое молодых людей из Германии подозреваются в поджоге антенн системы спутниковой связи Starlink, расположенных в районе столицы Болгарии, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

    Инцидент произошел в ночь на 10 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на БНТ. По информации прокуратуры, подозреваемыми являются Тирпан Бейтула и Зека Ислам, родившиеся в Германии в 2007 году. Юноши прибыли в Болгарию в качестве туристов через КПП «Калотина» на сербско-болгарской границе и находились в стране несколько часов.

    В результате поджога пострадали 18 антенн: три полностью сгорели, две получили частичные повреждения, еще три были повреждены. Был риск распространения огня на административное здание.

    В понедельник в Софийском городском суде пройдет слушание по запросу прокуратуры о выдаче европейского ордера на арест подозреваемых. Им грозит от трех до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе неизвестные подожгли антенны Starlink в Болгарии.

    В конце сентября МВД Польши подтвердило поджог шлюза Starlink, раздававшего интернет Украине.

    В июле Германия собралась вывести на орбиту собственного военного конкурента Starlink.

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    20 октября 2026, 08:22 • Новости дня
    На брошенных позициях ВСУ под Харьковом нашли мушкеты

    Российские военные нашли мушкеты на оставленных позициях ВСУ под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На оставленных украинскими войсками позициях в Харьковской области российские военнослужащие обнаружили старинные мушкеты и нацистскую атрибутику.

    В Харьковской области на позициях, брошенных украинскими подразделениями при отступлении, обнаружены старинные мушкеты и нацистская атрибутика, включая флаги батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), передает РИА «Новости».

    «Находили даже мушкеты. Флаги, гранаты, мины, оружие, все было», – сообщил командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Фил.

    Военнослужащий предположил, что старинное вооружение не применялось в реальном бою, а служило сувенирами для боевиков. Он также добавил, что на телах уничтоженных солдат противника присутствовали нацистские татуировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские военные бросили иностранное оружие при бегстве под Харьковом.

    Вооруженные силы России уничтожили более 150 дронов ВСУ «Баба-яга» на этом направлении.

    В понедельник «северяне» ликвидировали до взвода боевиков.

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    19 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Минобороны: ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по сухогрузу на пути в порт Одессы, перевозившему грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские военные беспилотники продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину. В результате атаки на переходе морем был поражен сухогруз с предназначенными для ВСУ грузами на пути в Одессу, сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские дроны поразили военное предприятие на Украине.

    В пятницу Вооруженные силы России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    В четверг российские беспилотники поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ.

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    19 октября 2026, 22:40 • Новости дня
    Трамп: Зеленский не способствует мирному урегулированию на Украине

    Трамп сообщил об активных переговорах США и России по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Владимира Зеленского мешают мирному урегулированию на Украине, и сообщил об активных контактах Вашингтона с Москвой.

    Вашингтон ведет переговорный процесс с Москвой по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС.

    «И, откровенно говоря, Зеленский не сильно помогает делу. Считаю, что он не хочет остановить это», – заявил Трамп.

    По словам американского лидера, США пока не собираются вводить новые санкции против России, чтобы не подорвать шансы на успех переговоров.

    Кроме того, президент США допустил, что Киеву пришло время выставить на диалог о мире другого представителя вместо Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сенатор Марко Рубио заявил об открытости США к действиям по завершению украинского конфликта.

    В пятницу Трамп назвал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам позором.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Зеленского идти на мир.

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    19 октября 2026, 23:12 • Новости дня
    Трамп назвал денуклеаризацию главной темой встречи с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп предложил обсудить сокращение ядерного оружия с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином была бы посвящена сокращению ядерных вооружений, а не ситуации на Украине.

    Американский лидер не планирует обсуждать украинский конфликт в рамках вероятных трехсторонних переговоров с главами России и Китая. «Мы бы запланировали встречу, посвященную денуклеаризации, это очень позитивно для мира», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможных темах для переговоров, президент США подчеркнул, что у российской стороны «все в порядке по Украине».

    Кроме того, глава американской администрации выразил сомнение относительно вероятности проведения двусторонней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

    Трамп отметил, что ему удается поддерживать очень хорошие отношения с главой Северной Кореи, однако он не уверен, что кто-либо просил о проведении подобных переговоров в рамках предстоящего мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил о готовности к переговорам с Путиным и Си Цзиньпином. Кремль прокомментировал вероятность проведения такого саммита.

    В среду Пекин поприветствовал будущую встречу российского и китайского лидеров на полях АТЭС.

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    19 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    В Запорожье обвинили Зеленского в ведении кровавого бизнеса на оружии

    Глава парламента Запорожья Емельяненко обвинил Зеленского в заработке на оружии

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что Владимиру Зеленскому и Западу нужен не мир на Украине, а кровавый бизнес на продаже оружия.

    Политик подчеркнул, что глава украинского государства воюет против собственного народа. «Заявления Дональда Трампа о том, что Зеленский вовсе не заинтересован в прекращении конфликта, для американской политики, может быть, и новость, но для нас в Запорожской области – это суровая ежедневная реальность», – отметил Емельяненко, передает ТАСС.

    По его мнению, президент Украины борется с самой историей, забыв о стране, которая дала ему образование и старт в жизни. В то же время западным кураторам Киева нужны лишь бесконечные оружейные контракты, разрушенные города и кровь.

    Глава регионального парламента выразил уверенность, что Украину планомерно ведут к краху, а местные жители больше не верят властям.

    Емельяненко добавил, что украинский лидер попал под полное влияние зарубежных спонсоров, для которых человеческие жизни стали просто расходным материалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры Евросоюза поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.

    В четверг страны ЕС решили призвать киевские власти смягчить риторику в адрес американского политика.

    Во вторник слова Трампа о новом украинском лидере сочли приговором для Зеленского.

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    20 октября 2026, 06:39 • Новости дня
    Украинские военные бросили иностранное оружие при бегстве под Харьковом

    Бойцы ВСУ побросали иностранное оружие и сухпайки при отступлении от Ольховатки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При наступлении российских войск к населенному пункту Ольховатка в Харьковской области военнослужащие ВСУ в спешке оставили позиции, бросив западное вооружение и финские сухпайки.

    При наступлении российских военных к населенному пункту Ольховатка в Харьковской области украинские подразделения оказались не готовы к атаке и спешно покинули позиции, передает РИА «Новости».

    «Почти все нашли. ВСУ все побросали: станции радиоэлектронной борьбы находили, оружие нашли, гранаты, мины», – рассказал командир отряда с позывным Фил.

    По его словам, среди трофеев оказалось много образцов иностранного производства, в том числе американские пулеметы и гранаты. Кроме того, на оставленных позициях обнаружили сухпайки из Финляндии и Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные уничтожили под Харьковом до взвода украинских боевиков. В воскресенье в расположении бригады ВСУ в Харьковской области началась эпидемия пневмонии. В субботу расчеты БПЛА «Молния-2» уничтожили опорные пункты противника в этом регионе.

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    19 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Германия договорилась с Nvidia о партнерстве в сфере промышленного ИИ

    Германия и Nvidia заключили соглашение о внедрении ИИ в промышленность

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Документ был подписан на международном инвестиционном саммите Invest in Germany в Берлине, сообщает ТАСС.

    «Согласно документу, партнеры договорились о продвижении инициативы по разработке передовых моделей искусственного интеллекта для сферы физического ИИ», – заявили в пресс-службе правительства ФРГ.

    Инициатива нацелена на систематическое внедрение промышленного ИИ и создание в Европе современной экосистемы с участием немецких компаний и институтов.

    Центральным элементом станет платформа «Индустрия 4.0», которая переориентируется на эту тематику и останется открытой для международного сотрудничества.

    Приоритетом станет разработка решений на базе платформ Nvidia Nemotron и Cosmos, для чего компания расширит присутствие и инвестиции в ФРГ.

    В правительстве отметили, что партнерство объединит «немецкое инженерное искусство с передовыми технологиями ИИ», повысит производительность труда и обеспечит технологический суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Nvidia выпустила инструмент, блокирующий опасные действия ИИ. Компания представила платформу защиты от его несанкционированных действий.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу во время выступления на сцене.

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    20 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    В 2026 году в Вооруженных силах России испытали более 20 новых средств связи

    Генерал Квитка сообщил об испытании более 20 комплексов связи в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные специалисты с начала 2026 года провели успешные испытания и апробацию более 20 новых средств и комплексов связи, сообщили в Министерстве обороны.

    Как рассказал начальник связи – заместитель начальника штаба Московского военного округа по связи генерал-майор Дмитрий Квитка, специально созданная группа исследований также детально изучила новые режимы работы всех имеющихся в войсках образцов оборудования, передает ТАСС.

    «В нашем управлении создана группа исследований и внедрения перспективных разработок и средств. С начала 2026 года этой группой проведена апробация более 20 средств и комплексов связи, исследованы новые режимы работы всех имеющихся на сегодня образцов», – отметил Квитка.

    По его словам, специалисты ведут активную работу над увеличением дальности каналов дистанционного управления наземных роботизированных комплексов, криптозащитой видеопотоков и совершенствованием радиосвязи различных диапазонов.

    Генерал подчеркнул, что многие предложения связистов группировки войск «Запад» уже реализованы в конкретных образцах техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, применение наземного робототехнического комплекса «Депеша» позволило обезопасить доставку грузов и эвакуацию раненых в зоне специальной военной операции.

    14 октября глава Минобороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал испытательную базу ВМФ на озере Иссык-Куль, проверив уровень ее оснащенности.

    В России начались испытания турели для автоматического перехвата дронов

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    19 октября 2026, 22:58 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал посла Германии из-за обвинений в подготовке покушений

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране Акселя Диттмана, чтобы выразить протест в связи с подозрениями в подготовке покушений на еврейских деятелей.

    МИЛ Ирана выразил дипломату решительный протест в связи с подходом ряда немецких официальных лиц по отношению к Тегерану, передает РИА «Новости».

    «После безосновательных обвинений со стороны властей Германии в адрес Ирана в министерство иностранных дел был вызван посол Германии в Тегеране», – говорится в сообщении МИД.

    Высший земельный суд Гамбурга приговорил гражданина Дании с афганскими корнями и его сообщника к длительным срокам лишения свободы за шпионаж в пользу Ирана. Суд счел доказанным факт слежки за Шустером и Беком. По версии следствия, осужденные готовили покушение на Бека, а один из них также планировал поджечь кошерный продуктовый магазин в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД Германии вызвал посла Ирана Маджида Нили Ахмадабади. Причиной стали подозрения в подготовке покушений на председателя центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера и главу немецко-израильского общества Фолькера Бека.

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    19 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Focus Taiwan: Тайвань проведет учения с американскими танками и призывниками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тайвань в ноябре проведет месячные военные учения «Ляньюн», в которых задействуют американские танки M1A2T и призывников, сообщает тайваньская газета Focus Taiwan.

    «Бронетанковая бригада, которая использует американские танки (M1A2T), уже передислоцировала их на учебную базу в уезде Пиндун для предстоящих учений «Ляньюн», которые запланированы на конец ноября – декабрь», – передает РИА «Новости» сообщение Focus Taiwan.

    В ходе маневров, которые продлятся около месяца, танки будут отрабатывать боевое слаживание. В учениях также примут участие призывники, проходящие обязательную годовую военную службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Тайвань решил закупить у США 292 разведывательных беспилотника.

    В прошлом месяце задержка поставок оружия из США поставила под угрозу создание системы ПВО на Тайване.

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