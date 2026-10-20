Мишустин анонсировал план ШОС по упрощению импорта и экспорта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель правительства России Михаил Мишустин на расширенном заседании Совета глав правительств ШОС в Душанбе заявил о планах утвердить программу торгово-экономического сотрудничества, передает ТАСС.

«Углублению кооперации будет способствовать выполнение плана мероприятий по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Сегодня мы его утверждаем», – заявил Мишустин.

Глава правительства отметил, что страны продолжат упрощать процедуры экспортных и импортных операций, а также увеличивать долю товаров с высокой добавленной стоимостью. По его словам, взаимодействие будет расширено в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, финансовой и банковской сферах. К работе планируется активнее привлекать Деловой совет, Межбанковское объединение и Форум глав регионов ШОС.

Кроме того, Мишустин предложил странам-участницам сделать упор на совместные производства и взаимные инвестиции. Он напомнил, что в России действует ряд мер господдержки инвестиций, включая преференции в особых экономических зонах. На их основе уже реализуются более 70 крупных проектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин предложил использовать ШОС для формирования многополярного миропорядка.

Он принял участие в заседании премьеров стран ШОС в узком формате.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главами правительств организации в Душанбе.