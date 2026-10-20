The Guardian: Политика Макрона привела его к политической изоляции

Tекст: Игорь Иножарский

Французский лидер столкнулся с почти единодушным осуждением после своего обращения к нации в воскресенье, последовавшего за одним из самых жестоких дней беспорядков в недавней истории Франции, пишет The Guardian.

В своей восьмиминутной речи Макрон выразил «гнев и стыд» в связи с протестами, но не предложил конкретных мер, таких как перестановки в кабинете министров или новые государственные расходы. Это вызвало резкую критику со стороны политических оппонентов.

Издание отмечает, что высокомерный стиль Макрона и его стратегические ошибки усугубляются серьезными экономическими проблемами страны. Государственный долг Франции достиг 119% ВВП, что является самым высоким показателем с 1946 года.

Бывший депутат от партии Макрона Жан-Батист Моро даже предложил президенту уйти в отставку и назначить досрочные выборы. «В данный момент Марин Ле Пен идет прямым курсом в Елисейский дворец», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник грабежи и погромы начали влиять на выборы президента Франции. В воскресенье президент Эммануэль Макрон посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов. В тот же день Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции.