Литва приступила к постановке на вооружение радаров Lockheed Martin

Минобороны Литвы: Вильнюс начал монтаж радаров США для системы ПРО НАТО

Tекст: Мария Иванова

Полученные из США радары средней дальности AN/TPS-77 MRR производства Lockheed Martin «позволят более оперативно обнаруживать летящие объекты и обеспечат большую гибкость в слежении в воздушном пространстве», передает ТАСС сообщение Минобороны Литвы.

Радарные установки предназначены для передачи сведений в интегрированную систему ПРО НАТО в режиме реального времени. До конца года Вильнюс планирует подписать с Lockheed Martin соглашение о продолжении сотрудничества.

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