Глава МИД Пакистана призвал страны ШОС ускорить расчеты в нацвалютах

Пакистан предложил ускорить переход стран ШОС на расчеты в национальных валютах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар во время заседания Совета глав правительств ШОС заявил о важности скорейшего перехода на взаимные расчеты в национальных валютах между странами организации, передает РИА «Новости».

«Необходимо ускорить расчеты в национальных валютах и усовершенствовать механизмы Межбанковского объединения ШОС, чтобы снизить внешние финансовые риски, согласовать трансграничные платежные системы и упростить торговое финансирование», – сказал Дар.

Кроме того, глава пакистанского дипломатического ведомства выразил готовность провести следующий саммит объединения в Исламабаде в августе 2027 года. Он также призвал участников встречи объединить усилия для создания общего будущего, которое обеспечит долгосрочное процветание народов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин отметил, что доля национальных валют в расчетах между Россией и странами ШОС превысила 98%.

До этого он сообщил о заметном росте таких расчетов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал создать независимые механизмы расчетов в нацвалютах в рамках организации.