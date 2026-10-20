Уровень одобрения Трампа упал до исторического минимума

Sky News: Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордных 31% перед выборами

Tекст: Игорь Иножарский

Рейтинг одобрения главы государства обрушился до 31%, что стало абсолютным антирекордом за оба его президентских срока. При этом на предстоящих промежуточных выборах 47% американцев готовы проголосовать за демократов и лишь 35% – за республиканцев, пишет Sky News.

Падение популярности американского лидера связывают с военными ударами по Ирану в феврале, которые привели к резкому скачку цен на энергоносители и росту стоимости кредитования. Кроме того, Трамп не выполнил предвыборные обещания снизить стоимость бензина до двух долларов за галлон и обеспечить ставку по ипотеке на уровне 2%. В настоящее время бензин стоит в среднем 4,29 доллара, а фиксированная ставка по 30-летней ипотеке достигла 7,4%.

Работу президента в сфере экономики не одобряют 68% граждан, включая 37% сторонников Республиканской партии. Опросы показывают, что избиратели считают Трампа невнимательным к самым насущным проблемам страны, включая стоимость жизни. Подобные показатели дают Демократической партии надежду на получение контроля над Палатой представителей и Сенатом по итогам голосования 3 ноября.

На фоне падения рейтингов Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико в Новую Америку. Ранее он также распорядился называть озеро Онтарио озером Америка. Название Нью-Мексико появилось еще в XVII веке, и любое официальное изменение должно приниматься самим штатом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу политики от Демпартии США обошли республиканцев по сборам на выборы. Американист назвал главную интригу выборов в Конгресс США. В начале месяца латиноамериканские избиратели отвернулись от Трампа.