Потерявший руку на протестах студент подал в суд на главу МВД Франции

Figaro: Пострадавший на протестах во Франции студент подал в суд на главу МВД

Tекст: Мария Иванова

Студент получил тяжелые ранения в субботу во время протестов против высокой стоимости жизни в коммуне Сент-Этьен, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro.

«Говорят, что это якобы граната жандармерии. Я же не могу это подтвердить. Разумеется, будет проведено расследование», – заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

Жалоба против полицейского квалифицирует его действия как умышленное насилие при отягчающих обстоятельствах. Лорана Нуньеса обвиняют в соучастии из-за распоряжений об использовании спецсредств. Документы направлены в Суд Республики, который уполномочен рассматривать дела о правонарушениях членов правительства.

Расследование инцидента поручено генеральной инспекции национальной жандармерии и генеральной инспекции национальной полиции. Протесты во Франции начались в середине сентября с требований старшеклассников улучшить состояние школ, позднее к ним присоединились недовольные ростом цен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков во Франции. В субботу полиция арестовала 400 человек в ходе протестов против роста цен.

Участник акции лишился кисти руки из-за взрыва гранаты.