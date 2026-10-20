Мишустин сообщил о росте товарооборота России и государств ШОС

Мишустин сообщил о росте товарооборота РФ и государств ШОС на 18%

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава российского кабмина во вторник принял участие в заседании Совета глав правительств стран ШОС в расширенном составе в столице Таджикистана, передает РИА «Новости».

«Для России вопросы взаимодействия с участниками ШОС имеют особое значение. В прошлом году наш товарооборот со странами организации превысил 30 трлн рублей. И в первом полугодии текущего года – вырос еще на 18%», – заявил Мишустин.

По словам премьер-министра, сегодня большинство расчетов между государствами проходит в национальных валютах, хотя еще пять лет назад на них приходилась лишь около половины платежей. Он отметил, что это говорит о хорошем запасе прочности для совместного движения вперед и запуска взаимовыгодных проектов во всех отраслях.

Мишустин призвал страны ШОС активнее использовать преимущества партнерства для укрепления национальных экономик и повышения благосостояния граждан. По его словам, государства вместе продолжат упрощать экспортные и импортные операции, а также расширять сотрудничество в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Михаил Мишустин принял участие в заседании премьеров стран ШОС в узком формате.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главами правительств организации в Душанбе.

В понедельник российский премьер-министр прибыл в Таджикистан на заседание совета.