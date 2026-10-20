Мишустин предложил использовать ШОС для формирования многополярного миропорядка

Мишустин: Потенциал ШОС нужно направить на создание справедливого миропорядка

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Наша с вами задача, уважаемые коллеги, в полной мере раскрыть большой потенциал ШОС как авторитетной межгосударственной структуры, которая вносит реальный весомый вклад в формирование многополярного миропорядка», – заявил Мишустин на расширенном заседании Совета глав правительств стран ШОС.

Он подчеркнул, что объединение сегодня является крупнейшим на Евразийском континенте и в мире, и его преимущества следует активнее использовать для роста национальных экономик и благосостояния граждан, передает ТАСС.

Кроме того, Мишустин сообщил о готовности России делиться с партнерами по ШОС опытом поддержки малых технологических компаний через пул технопарков организации. Он отметил, что в РФ насчитывается более 7 тыс. малых технологических предприятий, совокупная выручка которых в прошлом году превысила 1 трлн рублей, и для них выстроена комплексная система помощи на всех этапах развития.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главами правительств стран ШОС, в заседании которых в узком формате принял участие Михаил Мишустин.

В понедельник российский премьер провел в Душанбе встречу с первым вице-президентом Ирана.