Пекин пообещал защитить DeepSeek после запрета в госструктурах США

«Мы будем решительно отстаивать законные права и интересы китайских предприятий», – заявила она на брифинге, комментируя запрет, передает ТАСС.
По ее словам, Пекин выступает против политизации научно-технических и торговых вопросов, а также абстрагирования понятия национальной безопасности.
Министерство внутренней безопасности США ранее запретило использовать в компьютерных системах американского правительства продукцию DeepSeek, специализирующейся на искусственном интеллекте, посчитав ее угрозой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek.
На прошлой неделе в работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой.
В сентябре создателей DeepSeek и Moonshot пригласили в Совбез ООН.