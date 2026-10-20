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    20 октября 2026, 10:50 • Новости дня

    Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с 1982 года

    Reuters: Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с 1982 года

    Tекст: Мария Иванова

    Стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов на прошлой неделе сократился до 282,7 млн баррелей после распоряжения президента США Дональда Трампа о высвобождении сырья.

    Стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов на прошлой неделе сократился до 282,7 млн баррелей, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Объем запасов нефти в стране опустился до самого низкого уровня с октября 1982 года. Согласно данным американского Минэнерго, сокращение резервов стало в том числе следствием распоряжения Дональда Трампа о высвобождении 172 млн баррелей сырья. Это решение было принято после перекрытия Ираном Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Трамп сообщил о планах скоро пополнить резервы США венесуэльской нефтью.

    Летом президент Соединенных Штатов заключил с Каракасом сделку, названную «крупнейшей в мировой истории».

    В марте Вашингтон поддержал рекордное открытие стратегических запасов нефти.

    19 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море

    Рубио: Компании США пожаловались на удары ВСУ по судам в Черном море

    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские компании неоднократно обращались к администрации США из-за ударов Вооруженных сил Украины по коммерческим судам в Черном море.

    Американские компании регулярно жаловались властям США на атаки украинских военных на коммерческие суда в Черноморском регионе, что вызвало серьезное беспокойство в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Нам не нужны никакие усугубляющие ситуацию события», – заявил Рубио.

    По словам госсекретаря, с учетом обстановки в Ормузском проливе и Красном море мировая экономика уже сталкивается с масштабным энергетическим кризисом. Действия Киева в Черном море в этом контексте способствуют лишь дальнейшему росту мировых цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Следственный комитет установил причастность главы ГУР Украины к атакам на суда в России.

    В прошлом месяце Казахстан призвал Киев прекратить атаки на суда в Черном море.

    Рубио назвал недопустимыми удары по связанным с США нефтяным судам.

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    17 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Из порта Диксон отгрузили первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Новак: Отгружен первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Tекст: Вера Басилая

    В морском порту Диксон отгружен первый танкер с нефтью проекта «Восток Ойл» для мирового рынка, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Я знаю, что уже первый танкер отгружен был из порта Диксон», – цитирует Новака ТАСС.

    Ранее Новак сообщил, что цены на дизельное топливо на российских АЗС не изменятся из-за соглашения о его поставках в США и на мировые рынки.

    В пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    В четверг Новак назвал цену дизеля для США предметом коммерческих переговоров.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов

    Цена барреля нефти Brent на лондонской бирже превысила 110 долларов

    Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE впервые с 20 мая поднялась выше 110 долларов за баррель.

    К 20:50 мск стоимость барреля нефти Brent увеличилась на 0,76% и составила 110,7 доллара, передает ТАСС. К 21:01 мск рост цены фьючерса замедлился до 110,16 доллара за баррель.

    В то же время фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре подорожали на 0,31%, достигнув 99,33 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу вице-премьер Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

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    18 октября 2026, 01:09 • Новости дня
    Новак сообщил о росте числа стран, пожалевших об отказе от российского топлива

    Новак: Все больше стран сожалеют об отказе от газа и нефти из России

    Tекст: Антон Антонов

    Все больше политиков и государств признают ошибочным отказ от российского газа, нефти и нефтепродуктов, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    «Мы видим в последнее время, действительно, все больше и больше политиков, стран заявляют о том, что зря отказались от российского газа или от российской нефти, нефтепродуктов», – сказал Новак в интервью «Соловьев LIVE» на полях форума «Российская энергетическая неделя».

    По словам Новака, в Москве фиксируют сохраняющийся и даже растущий интерес к российским энергоресурсам, передает РИА «Новости».

    Международный форум «Российская энергетическая неделя», на полях которого выступил Новак, проходил в Москве с 14 по 16 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт захотел продлить для Венгрии исключение из санкций Евросоюза против российской нефти.

    Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

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    18 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти

    Глава Минэнерго США заявил о сохранении всех санкций против российской нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон не отменил ни одного ограничения в отношении поставок российской нефти.

    Министр подчеркнул, что американская администрация продолжает полностью придерживаться введенных ранее мер против энергоносителей из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    «Мы смягчили ноль санкций по российской нефти», – заявил Райт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский сенатор Алексей Пушков назвал логичной заморозку санкций против российской нефти.

    Венгрия захотела продлить исключение из ограничительных мер.

    В июне президент Владимир Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть.

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    19 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Названы расходы ФРГ из-за попытки конфискации танкера Eventin

    RND: Содержание конфискованного танкера Eventin обошлось Германии в 3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка властей Германии конфисковать нефтяной танкер Eventin из-за санкций ЕС обходится стране в 8 тыс. евро ежедневно, а общие расходы уже достигли 3 млн евро, сообщила медиагруппа RND со ссылкой на экспертов.

    Содержание судна требует значительных затрат на дизельное топливо для генераторов и насосов, а также на оплату труда команды и техперсонала. Если суд встанет на сторону владельцев танкера, Германии, возможно, придется выплатить компенсацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

    В феврале 2025 года танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тыс. тонн нефти, потерял управление и дрейфовал у побережья Германии. Судно отбуксировали к острову Рюген, после чего власти решили изъять его, так как оно попало в санкционный список ЕС.

    Напомним, в прошлом году немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти.

    Этой весной помощник президента Николай Патрушев заявил, что Евросоюз выдумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией.

    В прошлом году ЕС добавил в черный список 40 танкеров. Брюссель ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за связь с этими судами.

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    17 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Венгрия захотела продлить исключение из санкций против российской нефти

    Мадьяр захотел продлить исключение из санкций США для нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт рассчитывает на продление американского исключения из санкционного режима в отношении поставок российской нефти как минимум еще на один год.

    Мадьяр заявил, что договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива создает прецедент, который позволяет Будапешту добиваться сохранения льгот на закупку энергоносителей, передает ТАСС.

    «В настоящее время Венгрия пользуется исключением из санкционного режима в отношении российской сырой нефти, которое действует до ноября. Американская сторона продлевает это исключение на ежегодной основе. Если президент США достиг договоренности относительно поставок дизельного топлива, то было бы нелогично не продлить данное исключение для Венгрии как минимум еще на год», – пояснил Мадьяр.

    Он отметил, что на прошедшем саммите ЕС вопрос о поставках российского дизеля на мировой рынок носил совершенно второстепенный характер. По словам главы правительства, тема поднималась лишь некоторыми европейскими лидерами в контексте резкого роста цен на топливо, а решения американского руководства предметом обсуждения не являлись.

    В начале октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках нефтепродуктов. Вице-премьер Александр Новак сообщил о готовности Москвы снять запрет на экспорт дизеля раньше срока и довести объем поставок до 3 млн тонн в месяц. При этом Вашингтон вывел российское дизельное топливо из-под санкций до 7 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сенатор Алексей Пушков назвал логичной заморозку санкций против российской нефти.

    В субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд санкций.

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    17 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость нефти на мировых рынках может увеличиться еще больше, если в Ормузском проливе сохранится нестабильная ситуация, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Мы видим, что около 4-6 млн баррелей в сутки рынок сегодня недополучает нефти. Поэтому цена выросла, она реагирует на дефицит. Волатильность высокая. Рынок в ожидании того, что там что-то наладится, и при этом цены все равно высокие», – цитирует Новака ТАСС.

    Новак в эфире «Соловьев Live» заявил, что если ситуация не наладится, это «еще больше взвинтит цены, потому что остатки, которые сейчас активно используются из различных резервов, из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство, Соединенные Штаты и европейские страны, уже было принято решение о высвобождении из запасов порядка 500 млн баррелей».

    Вице-премьер добавил, что возможность использования запасов нефти для стабилизации мирового рынка «фактически исчерпывается».

    По его словам, перекрытие пролива стало серьезным шоком для мировой энергетики и нефтяного рынка. Ранее по этому пути проходило порядка 18-20 млн баррелей в сутки, что составляет около 20% от общего мирового производства и потребления нефти. Мировому нефтяному рынку потребуется от года до полутора лет для полного восстановления в случае открытия пролива, добавил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Ормузском проливе подорвался на мине нефтяной танкер. В пятницу под удар в проливе попал танкер с индийскими моряками. Советник президента России Антон Кобяков сообщил, что окончания военных действий в Ормузском проливе пока не ожидается.

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    18 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Россия и Саудовская Аравия подтвердили намерение сотрудничать в формате ОПЕК+

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд подтвердили востребованность сотрудничества двух стран в рамках ОПЕК+.

    Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд на полях министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива обсудили приоритетные вопросы российско-саудовских отношений, сообщает МИД России.

    «Выражен взаимный настрой на дальнейшее поддержание регулярного доверительного политического диалога, а также наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. Подтверждена востребованность продолжения эффективного сотрудничества России и Саудовской Аравии в формате «ОПЕК плюс», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сергей Лавров встретился в Бахрейне с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. В субботу российский министр прибыл в Бахрейн для участия в заседании стратегического диалога Россия – ССАГПЗ. В начале месяца страны ОПЕК+ договорились сохранить действующие объемы добычи нефти.

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    19 октября 2026, 12:07 • Новости дня
    США объяснили отмену санкций против России потребностями Индии

    The Economic Times: США объяснили отмену санкций против России интересами Индии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при приостановке действия новых антироссийских санкций администрация Дональда Трампа учитывала потребности Индии в импорте нефти и стратегическое партнерство Вашингтона с Нью-Дели.

    Потребности Индии в импорте российской нефти и попытки Вашингтона завершить работу над торговым соглашением с Нью-Дели стали важными факторами при принятии решения об отмене санкций. Об этом заявил находящийся с визитом в Узбекистане госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times.

    «Нам пришлось отменить санкции из-за их влияния на мировые поставки и цены. Сейчас мы пытаемся завершить торговое соглашение с Индией, которая является нашим важным союзником и торговым партнером», – заявил Рубио.

    Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал закон об ужесточении санкций, который предусматривал повышение пошлин на 500% на товары из России и на 100% – из стран, покупающих российские энергоносители. Однако 17 октября американский лидер подписал указ о приостановке ключевых положений этого документа в целях национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Британия не поддержала отказ Дональда Трампа от антироссийских санкций.

    Мировые цены на нефть упали на фоне решения США о санкциях.

    В субботу американская администрация официально приостановила применение новых ограничений против России.

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    19 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    ЕК отказалась снимать ограничения на закупки энергоресурсов из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что европейские власти отвергают возможную инициативу США о возобновлении закупок российских энергоресурсов.

    По ее словам, Еврокомиссия не поддерживает инициативу Вашингтона о возвращении к закупкам российских энергоресурсов в рамках мирного урегулирования, пишет РБК. «Наша позиция остается неизменной. Председатель Урсула фон дер Ляйен ранее четко заявила, что не будет снимать ни одного ограничения в отношении России до тех пор, пока конфликт не завершится полностью», – заявила Пиньо.

    Ранее газета The New York Times выяснила, что США предложили Европе возобновить закупки газа из России через украинскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Британия не поддержала отказ от антироссийских санкций.

    В воскресенье американские СМИ сообщили о предложении США возобновить транзит российского газа в Европу.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о нехватке возможностей для покрытия дефицита газа в европейских странах.

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    19 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали на фоне решения США о санкциях

    WSJ: Мировые цены на нефть упали на фоне решения США об отсрочке санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть в понедельник снизились на фоне решения США сделать исключение из новых антироссийских санкций, а также из-за рисков для поставок на Ближнем Востоке.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,8% – до 107,86 доллара за баррель, а стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 1,7% – до 97,37 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти. В субботу Венгрия захотела продлить исключение из антироссийских нефтяных ограничений. В четверг эксперт объяснил желание Вашингтона смягчить санкции против «теневого» флота.

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    20 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Китай увеличил закупки российской нефти с начала года на 18%

    ТАСС: Китай увеличил закупки российской нефти в 2026 году на 18,3%

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в январе – сентябре увеличила поставки нефти в Китай на 18,3% в годовом исчислении, достигнув 87,58 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

    По стоимости импорт нефти из России в Китай за девять месяцев вырос на 36,5% и составил 51,54 млрд долларов, передает ТАСС.

    Россия остается крупнейшим экспортером нефти в КНР. На втором месте находится Бразилия, которая увеличила поставки на 33,3%, до 44,29 млн тонн.

    Третье место занимает Саудовская Аравия с объемом 43,11 млн тонн (снижение на 27,5%). За ними следуют Индонезия и Малайзия.

    В сентябре поставки российской нефти в Китай снизились по сравнению с августом на 11,4%, до 9,94 млн тонн, однако их стоимость увеличилась на 1,7%, до 6,58 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией. В воскресенье Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о росте числа стран, пожалевших об отказе от российского топлива.

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    20 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    Нефтепродукты в Германии подорожали на 50% из-за конфликта вокруг Ирана

    Нефтепродукты в Германии за год подорожали более чем на 50%

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре 2026 года цены на нефтепродукты в Германии увеличились более чем на 50% в годовом выражении на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, сообщило федеральное статистическое ведомство страны (Destatis).

    «На фоне боевых действий в Иране и на Ближнем Востоке цены на нефтепродукты выросли на 51,3% по сравнению с сентябрем 2025 года», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В сравнении с августом 2026 года стоимость нефтепродуктов поднялась на 8,2%. С 2025 года нафта стала дороже на 53,8%, моторное топливо – на 48,6%, а легкий мазут подорожал на 91,8%.

    Кроме того, в сентябре природный газ вырос в цене на 15% в годовом выражении для всех категорий потребителей, электроэнергия подорожала на 8,2%.

    Конфликт между США и Ираном привел к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив, который является основным маршрутом для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Это вызвало рост цен на топливо по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немцы начали массово воровать бензин из-за рекордных цен.

    В сентябре сообщалось, что власти страны планируют ввести потолок цен на топливо. Тогда стоимость бензина в Германии обновила исторический рекорд.

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    20 октября 2026, 11:23 • Новости дня
    Мировые цены на нефть выросли на фоне рисков на Ближнем Востоке

    WSJ: Цена нефти марки Brent выросла до 109,9 долларов за баррель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI продемонстрировала рост на фоне опасений участников рынка по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,3% и составили 109,9 долларов за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 0,2% до 98,75 долларов за баррель, пишет WSJ.

    Участники рынка оценивают сохраняющиеся риски поставок с Ближнего Востока на фоне признаков восстановления экспорта сырой нефти из стран Персидского залива. Кроме того, трейдеры учитывают перспективы поступления на рынок дополнительных объемов российских энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель. Мировые цены на нефть упали на фоне решения США о санкциях. В пятницу стоимость барреля Brent впервые с мая поднялась выше 110 долларов.

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