Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с 1982 года

Reuters: Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с 1982 года

Tекст: Мария Иванова

Стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов на прошлой неделе сократился до 282,7 млн баррелей, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Объем запасов нефти в стране опустился до самого низкого уровня с октября 1982 года. Согласно данным американского Минэнерго, сокращение резервов стало в том числе следствием распоряжения Дональда Трампа о высвобождении 172 млн баррелей сырья. Это решение было принято после перекрытия Ираном Ормузского пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Трамп сообщил о планах скоро пополнить резервы США венесуэльской нефтью.

Летом президент Соединенных Штатов заключил с Каракасом сделку, названную «крупнейшей в мировой истории».

В марте Вашингтон поддержал рекордное открытие стратегических запасов нефти.