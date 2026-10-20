Обвиняемый в контрабанде наркотиков рэпер Navai согласился на штраф

Задержанный в Казахстане рэпер Navai заявил о готовности заплатить штраф

Российский рэпер Navai (Наваи Бакиров) согласился заплатить штраф в размере почти 4 млн рублей за свое освобождение, если суд в Казахстане изберет ему такую меру наказания, передает РИА «Новости».

«Согласно судебной практике, в большинстве случаев по такой категории дел назначается штраф. Я подняла дела за последний год по иностранцам, по многим подобным делам был назначен штраф. Его размер составляет до 5 тыс. месячных расчетных показателей или более 21 млн тенге (46,4 тыс. долларов или 3,84 млн рублей). Надеемся, что будет штраф», – заявила адвокат исполнителя Рена Керимова.

Юрист добавила, что сейчас музыкант содержится в СИЗО города Тараза на юге Казахстана и не высказывает жалоб на условия содержания.

Бакиров был задержан 13 октября сотрудниками полиции и погранслужбы при въезде в республику через пункт «Кордай». При проверке автомобиля исполнителя правоохранители нашли и изъяли наркотическое средство. Расследование в отношении музыканта ведется по статьям о контрабанде и незаконном хранении наркотиков.

Уроженец Самары Navai получил популярность благодаря участию в дуэте HammAli & Navai. Музыканты выпустили такие известные композиции, как «Птичка», «Девочка – война» и «Пустите меня на танцпол».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила защиту рэпера Navai российскими дипломатами.

В пятницу адвокат музыканта сообщил о его переводе в СИЗО в Таразе.

В четверг Генконсульство направило ноту в МИД Казахстана из-за ареста исполнителя.