Иран назвал действия против США правом на самооборону

Вице-президент Ирана Ареф назвал действия в отношении США самообороной

Tекст: Мария Иванова

Политик подчеркнул, что в ходе конфликта с Соединенными Штатами Тегеран в полной мере задействовал все имеющиеся средства для защиты национальных интересов, однако твердо рассчитывает на мирное урегулирование. Об этом он сообщил на проходящем в Душанбе заседании Совета глав правительств стран – членов Шанхайской организации сотрудничества, передает ТАСС.

«В соответствии с 51-й статьей Устава ООН Исламская Республика Иран воспользовалась своим неотъемлемым правом на самооборону, но в то же время вновь продемонстрировала, что не стремится к войне и нестабильности, всегда предпочитая мир противостоянию», – отметил Ареф.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Сергей Лавров выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

В воскресенье российский министр раскритиковал американский подход к этому противостоянию.

В прошлом месяце кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил о грядущем переходе конфликта Вашингтона и Тегерана в новую стадию.