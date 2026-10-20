Штат посольств России и Японии остался прежним вопреки политике Токио

Руденко: Численность посольств России и Японии сохраняется на прежнем уровне

Tекст: Мария Иванова

«У нас численность посольства России в Токио и в японском посольстве в Москве сохраняется на прежнем уровне», – заявил Руденко, передает ТАСС.

Он отметил, что прямой связи между агрессивной политикой, которую в последнее время проводит Япония, и численным составом посольств нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе посол России отверг претензии Японии по Итурупу и задержанию журналиста.

В начале месяца в Японии призвали ответить на позитивные слова российского руководства о двусторонних отношениях.

Ранее президент Владимир Путин выразил надежду на конструктивные отношения с Токио.