Суд арестовал вылившего алкоголь на Вечный огонь жителя Подмосковья

В Подмосковье арестовали вылившего алкоголь на Вечный огонь мужчину

Tекст: Алексей Дегтярёв

По версии следствия, 13 октября нетрезвый гражданин находился на территории мемориала «Реутовцам, погибшим за Отечество». В присутствии посторонних он подошел к центральной стеле, вылил на Вечный огонь содержимое алкогольного напитка и скрылся, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Возбуждено уголовное дело об осквернении мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества.

«Суд избрал Бачинину А. А. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 декабря», – сообщили в пресс-службе суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад об осквернении Ржевского мемориала. Следственный комитет завел дело об осквернении воинских захоронений в Архангельске.