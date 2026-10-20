Госдеп США осудил арест японского журналиста в России

Госдеп США осудил задержание японского журналиста в России

Tекст: Игорь Иножарский

Соединенные Штаты Америки впервые обозначили официальную позицию по делу об аресте японского журналиста в России, пишет Kyodo News.

«США осуждают любые попытки запугать, преследовать и наказывать журналистов и независимые голоса», – заявил представитель Госдепартамента. По его словам, свобода выражения мнений является основополагающим правом, а правительственная цензура недопустима в свободном обществе.

Журналист был задержан в Южно-Сахалинске по обвинению в сборе информации о российской обороноспособности в интересах Токио. Позже его перевели в Москву, где суд заключил японца под стражу на два месяца. Правительство Японии требует предоставить консульский доступ к задержанному и вместе с редакцией газеты отрицает обвинения в шпионаже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с задержанием. На прошлой неделе на Сахалине за шпионаж задержали журналиста японской газеты. ФСБ показала видео задержания иностранца.