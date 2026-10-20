Французские погромы изменили расклад в гонке за Елисейский дворец

Politico сообщило о влиянии беспорядков во Франции на выборы 2027 года

Tекст: Игорь Иножарский

Массовые грабежи и беспорядки во Франции в выходные, по оценке экспертов, могут изменить ход президентской кампании 2027 года, поскольку Марин Ле Пен использует кризис, чтобы закрепить за собой образ кандидата «порядка и безопасности», а левые и центристы пытаются не потерять инициативу, передает Politico.

По данным издания, Ле Пен получила немедленный политический бонус: даже оппоненты признают, что субботние беспорядки «сыграли на руку крайне правым». Лидер партии «Национальное объединение» выступила с обращением к нации, пообещав «умиротворенную Францию», а ее соратник Жордан Барделла предупредил, что погромщики «скоро будут врываться в дома людей», и заявил, что «власти рушатся». При этом один из консервативных собеседников издания предупредил: «Если возникает настоящий кризис, нельзя знать, к чему он приведет».

Лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон оказался под огнем критики за поддержку протестов на фоне обвинений в подстрекательстве к насилию, тогда как его соперник по левому флангу, евродепутат Рафаэль Глюксман, осудил беспорядки, заявив, что «невыносимо, что орды грабителей нападают на символы государства», и обвинил Меланчона в том, что он «трамплин» для Ле Пен. Опрос для Politico показывает, что семидесятипятилетний Меланшон остается одним из наиболее «отвергаемых» политиков во Франции, тогда как рейтинги Глюксмана после победы на праймериз социалистов выросли до 15–16,5%.

Бывший премьер-министр Эдуар Филипп, считающийся главным центристским конкурентом крайне правых, стремится отмежеваться от президента Эмманюэля Макрона, которого критикуют за мягкую реакцию на кризис. Филипп жестко раскритиковал телевизионное обращение Макрона в воскресенье, отметив, что предпочел бы «решения и инициативы по восстановлению порядка», и заявив: «Этой стране нужен тот, кто возьмет командование». По мнению его оппонентов, Филиппу придется решительнее обозначить свои меры, если он хочет переломить стагнацию рейтингов.

Сам Макрон подвергся нападкам за то, что в телобращении ограничился обещанием, что погромщики, которые «разрушили» имущество, понесут наказание, и призывами найти «четкие ответы» на причины эскалации насилия. В понедельник премьер-министр Себастьен Лекорню попытался перехватить инициативу, объявив о локальных комендантских часах, ограничениях на передвижение и запретах демонстраций, однако на следующую субботу уже назначены новые акции протеста, и во Франции опасаются, что эти выступления перерастут в долгие волнения по типу движения «желтых жилетов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кандидат в президенты Франции заявил, что из-за охвативших страну погромов французское государство фактически исчезло. Газета Le Figaro на фоне массовых беспорядков по всей стране обвинила президента Эмманюэля Макрона в провале политики безопасности. В воскресенье британская газета The Daily Telegraph назвала нынешние беспорядки во Франции предсмертными конвульсиями макронизма.