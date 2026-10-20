Росавиация определила сроки сертификации двигателя для самолета «Байкал»

Сертификацию двигателя для «Байкала» запланировали через несколько месяцев

Tекст: Мария Иванова

Сертификация двигателя и воздушного винта для нового легкого самолета «Байкал» должна завершиться в ближайшие месяцы. Об этом руководитель ведомства рассказал в ходе выступления в Госдуме, пишет ТАСС.

«Я надеюсь, что промышленность оперативно предоставит все доказательные документы в Росавиацию. И конец этого года – начало следующего года будет завершена работа по двигателю, будет выдан сертификат и на двигатель, и на винт», – сказал Ядров.

Он пояснил, что задержка в реализации проекта связана с западными санкциями, из-за которых потребовалось менять импортный силовой агрегат на отечественный. В настоящее время испытания российского двигателя находятся на завершающей стадии.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» вместимостью девять пассажиров создается на замену советскому Ан-2. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить Дмитрия Ядрова новым министром транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в правительстве оценили работу кандидата на пост министра транспорта Дмитрия Ядрова.

В прошлом месяце глава Росавиации сообщил о высоком спросе на самолеты «Байкал». Л

етом ведомство заявило о потребности авиакомпаний в 69 таких машинах до 2035 года.