Вдова Кашпировского попыталась отсудить у сына дом в Калифорнии

Вдова Кашпировского решила отсудить у сына дом в США за 340 тыс. долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сын Анатолия Кашпировского Сергио Монтана сообщил о попытках вдовы психотерапевта Гулизар Чалбашовой отсудить дом в Калифорнии стоимостью 340 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

«Вдова Кашпировского пытается отобрать у его сына дом в США – якобы перед смертью гипнотизер «отменил» завещание и оставил все наследство ей», – говорится в сообщении.

Монтана рассказал, что отец составил завещание в его пользу, однако после похорон вдова объявила этот документ недействительным, сославшись на новое завещание. Сын усомнился в подлинности последней воли отца. Дом в Калифорнии они приобретали вместе с Кашпировским через общую компанию, но из-за бракоразводного процесса актив был временно оформлен на психотерапевта.

При жизни Анатолий Кашпировский также переписал на супругу московскую квартиру. Психотерапевт умер 3 октября в возрасте 87 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сын Кашпировского продал дом в США после проблем с вооруженными арендаторами.

Он стал владельцем американской недвижимости отца.