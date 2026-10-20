Уснувший водитель Tesla протаранил полицейскую машину в Калифорнии

CBS: В США ехавшая на автопилоте Tesla с уснувшим водителем врезалась в полицию

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел 13 октября на неосвещенном участке шоссе, однако видеозапись аварии появилась только во вторник. Электромобиль Tesla без торможения врезался в заднюю часть машины дорожной полиции, которая стояла с включенными габаритными огнями перед местом другого ДТП, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал CBS.

От мощного удара патрульный автомобиль отбросило на другое транспортное средство. Находившиеся внутри двое сотрудников правоохранительных органов получили тяжелые повреждения.

Виновник аварии признался, что спал за рулем, пока машина двигалась в режиме помощи водителю. При этом производитель электромобилей постоянно подчеркивает, что функция «автопилота» не делает транспортное средство полностью автономным и требует постоянного контроля за дорогой со стороны человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле специалист по кибербезопасности помог доказать вину автопроизводителя в смертельной аварии.

В июне электромобиль этого бренда насмерть сбил человека на летней веранде калифорнийского кафе.

В прошлом году американская пресса сообщила о возможной гибели не менее 15 человек из-за неисправных дверей Tesla.