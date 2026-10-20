Грузия заявила о «беспрецедентном вмешательстве» Брюсселя в судебную систему

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Комментируя заявление официального представителя ЕК Кристиана Виганда о пристальном внимании к процессу, МИД Грузии назвал это «попыткой поставить под вопрос легитимность суда» и «давлением» на судей.

Также МИД указал на «вмешательство во внутренние дела» и призвал «проявить уважение к верховенству закона, дать возможность рассмотреть иск независимо и в соответствии с Конституцией Грузии».

МИД заявил, что подобные высказывания из Брюсселя «тормозят конструктивное сотрудничество Грузии и ЕС».

Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани заявила, что Брюссель оказывает «беспрецедентное давление на грузинских судей».

Процесс в КС начнется в среду, у судей есть девять месяцев на решение.

«Грузинская мечта» требует запретить деятельность «Единого национального движения», «Коалиции перемен», «Лело – Сильной Грузии», «Для Грузии» и «Партии федералистов».

Правящая партия обвиняет их в регулярных попытках свержения конституционного строя.