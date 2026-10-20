Кипрская партия «Агрономос» призвала отменить энергосанкции ЕС против России

Раскол испанских левых усложнил Санчесу борьбу за переизбрание

Politico: Несогласие радикальных левых в Испании ослабило позиции Санчеса

Tекст: Игорь Иножарский

Испанские леворадикальные партии не смогли объединиться в единый список к досрочным выборам в ноябре, что снижает шансы премьера Педро Санчеса сохранить власть и усиливает позиции правой Народной партии во главе с Альберто Нуньесом Фейхо. О срыве переговоров и его последствиях сообщило издание Politico.

Крупные силы левее социалистов пытались сформировать блок «Широкий фронт», однако партия Podemos отказалась входить в альянс, кроме списков на Канарских островах и в регионе Валенсия. Министр здравоохранения и кандидат от «Широкого фронта» Моника Гарсия предупредила, что левая коалиция рискует застрять «в эго, тревогах, внутренних спорах и электоральных и/или личных расчетах, которые полезны только правым».

В «Широкий фронт» вошли Sumar – младший партнер социалистов в нынешнем правительстве, а также каталонские Comuns, «Объединенные левые», Mas Madrid и ряд региональных левых партий; список возглавит бывший мэр Барселоны Ада Колау. Sumar, ставший доминирующей силой в альянсе, по данным опросов Politico, опустился до пяти процентов поддержки против более чем 10 в 2023 году, причем его лидер Йоланда Диас не участвует в выборах.

Политологи указывают, что дробление левого лагеря особенно опасно при испанской избирательной системе, которая поощряет объединенные списки и делает получение мест почти недостижимым для сил с результатом ниже 10%. Аналитик Кико Лланерас отметил, что только мощное представительство сил левее социалистов способно открыть Санчесу путь к новому правительству, но нынешний «Широкий фронт» выглядит слишком узким для формирования левого большинства.

Попытки создать еще более широкий блок провалились и на каталонском направлении: харизматичный представитель партии «Республиканская левая Каталонии» Габриэль Руфиан после месяцев обсуждений призвал к беспрецедентному единству, но в итоге объявил, что останется только кандидатом от своей партии, и признал провал усилий по формированию общенационального союза левых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца партия Vox назвала досрочные выборы в Испании «последним шансом» и таким образом обострила борьбу правых и левых сил. В тот же период власти Испании распустили парламент и назначили досрочные всеобщие выборы. Politico ранее предупредило, что поражение Санчеса на выборах способно привести к дестабилизации Евросоюза.