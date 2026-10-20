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    20 октября 2026, 10:03 • Новости дня

    Нефтепродукты в Германии подорожали на 50% из-за конфликта вокруг Ирана

    Нефтепродукты в Германии за год подорожали более чем на 50%

    Tекст: Мария Иванова

    В сентябре 2026 года цены на нефтепродукты в Германии увеличились более чем на 50% в годовом выражении на фоне боевых действий на Ближнем Востоке, сообщило федеральное статистическое ведомство страны (Destatis).

    «На фоне боевых действий в Иране и на Ближнем Востоке цены на нефтепродукты выросли на 51,3% по сравнению с сентябрем 2025 года», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В сравнении с августом 2026 года стоимость нефтепродуктов поднялась на 8,2%. С 2025 года нафта стала дороже на 53,8%, моторное топливо – на 48,6%, а легкий мазут подорожал на 91,8%.

    Кроме того, в сентябре природный газ вырос в цене на 15% в годовом выражении для всех категорий потребителей, электроэнергия подорожала на 8,2%.

    Конфликт между США и Ираном привел к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив, который является основным маршрутом для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Это вызвало рост цен на топливо по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немцы начали массово воровать бензин из-за рекордных цен.

    В сентябре сообщалось, что власти страны планируют ввести потолок цен на топливо. Тогда стоимость бензина в Германии обновила исторический рекорд.

    19 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов

    Цена барреля нефти Brent на лондонской бирже превысила 110 долларов

    Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE впервые с 20 мая поднялась выше 110 долларов за баррель.

    К 20:50 мск стоимость барреля нефти Brent увеличилась на 0,76% и составила 110,7 доллара, передает ТАСС. К 21:01 мск рост цены фьючерса замедлился до 110,16 доллара за баррель.

    В то же время фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре подорожали на 0,31%, достигнув 99,33 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу вице-премьер Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

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    19 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Названы расходы ФРГ из-за попытки конфискации танкера Eventin

    RND: Содержание конфискованного танкера Eventin обошлось Германии в 3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка властей Германии конфисковать нефтяной танкер Eventin из-за санкций ЕС обходится стране в 8 тыс. евро ежедневно, а общие расходы уже достигли 3 млн евро, сообщила медиагруппа RND со ссылкой на экспертов.

    Содержание судна требует значительных затрат на дизельное топливо для генераторов и насосов, а также на оплату труда команды и техперсонала. Если суд встанет на сторону владельцев танкера, Германии, возможно, придется выплатить компенсацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

    В феврале 2025 года танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тыс. тонн нефти, потерял управление и дрейфовал у побережья Германии. Судно отбуксировали к острову Рюген, после чего власти решили изъять его, так как оно попало в санкционный список ЕС.

    Напомним, в прошлом году немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти.

    Этой весной помощник президента Николай Патрушев заявил, что Евросоюз выдумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией.

    В прошлом году ЕС добавил в черный список 40 танкеров. Брюссель ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за связь с этими судами.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Установлены подозреваемые в поджоге антенн Starlink в Болгарии

    БНТ: Двух юношей из Германии заподозрили в поджоге антенн Starlink под Софией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Двое молодых людей из Германии подозреваются в поджоге антенн системы спутниковой связи Starlink, расположенных в районе столицы Болгарии, сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

    Инцидент произошел в ночь на 10 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на БНТ. По информации прокуратуры, подозреваемыми являются Тирпан Бейтула и Зека Ислам, родившиеся в Германии в 2007 году. Юноши прибыли в Болгарию в качестве туристов через КПП «Калотина» на сербско-болгарской границе и находились в стране несколько часов.

    В результате поджога пострадали 18 антенн: три полностью сгорели, две получили частичные повреждения, еще три были повреждены. Был риск распространения огня на административное здание.

    В понедельник в Софийском городском суде пройдет слушание по запросу прокуратуры о выдаче европейского ордера на арест подозреваемых. Им грозит от трех до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе неизвестные подожгли антенны Starlink в Болгарии.

    В конце сентября МВД Польши подтвердило поджог шлюза Starlink, раздававшего интернет Украине.

    В июле Германия собралась вывести на орбиту собственного военного конкурента Starlink.

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    19 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    ЕК отказалась снимать ограничения на закупки энергоресурсов из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что европейские власти отвергают возможную инициативу США о возобновлении закупок российских энергоресурсов.

    По ее словам, Еврокомиссия не поддерживает инициативу Вашингтона о возвращении к закупкам российских энергоресурсов в рамках мирного урегулирования, пишет РБК. «Наша позиция остается неизменной. Председатель Урсула фон дер Ляйен ранее четко заявила, что не будет снимать ни одного ограничения в отношении России до тех пор, пока конфликт не завершится полностью», – заявила Пиньо.

    Ранее газета The New York Times выяснила, что США предложили Европе возобновить закупки газа из России через украинскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Британия не поддержала отказ от антироссийских санкций.

    В воскресенье американские СМИ сообщили о предложении США возобновить транзит российского газа в Европу.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о нехватке возможностей для покрытия дефицита газа в европейских странах.

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    19 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Германия договорилась с Nvidia о партнерстве в сфере промышленного ИИ

    Германия и Nvidia заключили соглашение о внедрении ИИ в промышленность

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Документ был подписан на международном инвестиционном саммите Invest in Germany в Берлине, сообщает ТАСС.

    «Согласно документу, партнеры договорились о продвижении инициативы по разработке передовых моделей искусственного интеллекта для сферы физического ИИ», – заявили в пресс-службе правительства ФРГ.

    Инициатива нацелена на систематическое внедрение промышленного ИИ и создание в Европе современной экосистемы с участием немецких компаний и институтов.

    Центральным элементом станет платформа «Индустрия 4.0», которая переориентируется на эту тематику и останется открытой для международного сотрудничества.

    Приоритетом станет разработка решений на базе платформ Nvidia Nemotron и Cosmos, для чего компания расширит присутствие и инвестиции в ФРГ.

    В правительстве отметили, что партнерство объединит «немецкое инженерное искусство с передовыми технологиями ИИ», повысит производительность труда и обеспечит технологический суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Nvidia выпустила инструмент, блокирующий опасные действия ИИ. Компания представила платформу защиты от его несанкционированных действий.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу во время выступления на сцене.

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    19 октября 2026, 22:58 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал посла Германии из-за обвинений в подготовке покушений

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране Акселя Диттмана, чтобы выразить протест в связи с подозрениями в подготовке покушений на еврейских деятелей.

    МИЛ Ирана выразил дипломату решительный протест в связи с подходом ряда немецких официальных лиц по отношению к Тегерану, передает РИА «Новости».

    «После безосновательных обвинений со стороны властей Германии в адрес Ирана в министерство иностранных дел был вызван посол Германии в Тегеране», – говорится в сообщении МИД.

    Высший земельный суд Гамбурга приговорил гражданина Дании с афганскими корнями и его сообщника к длительным срокам лишения свободы за шпионаж в пользу Ирана. Суд счел доказанным факт слежки за Шустером и Беком. По версии следствия, осужденные готовили покушение на Бека, а один из них также планировал поджечь кошерный продуктовый магазин в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД Германии вызвал посла Ирана Маджида Нили Ахмадабади. Причиной стали подозрения в подготовке покушений на председателя центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера и главу немецко-израильского общества Фолькера Бека.

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    19 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Подавший над Францией аварийный сигнал самолет ВВС США сел в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J Hercules, ранее подавший аварийный сигнал во время полета над Францией, успешно совершил посадку на территории Германии.

    Самолет сел в ФРГ примерно в 20:15 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные. Известно, что Lockheed Martin C-130J Hercules вылетел с немецкой авиабазы Рамштайн. Вскоре после этого, находясь в воздушном пространстве Франции, борт подал аварийный сигнал 7700, развернулся и взял обратный курс на Германию, постепенно снижаясь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военный самолет США C-130J подал аварийный сигнал в небе над Францией.

    Кроме того, самолет ВВС США подал сигнал бедствия над Алабамой.

    В четверг три самолета в Европе подали сигналы бедствия.

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    19 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Вагенкнехт раскритиковала Мерца за поддержку выплат Украине

    Вагенкнехт раскритиковала канцлера ФРГ Мерца за поддержку выплат Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Основательница немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сара Вагенкнехт подвергла критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его позицию по увеличению финансовой поддержки Киева.

    Вагенкнехт заявила, что Мерц выступает за увеличение выплат Украине на фоне просьб Владимира Зеленского к ЕС выделить Киеву еще 70 млрд евро, передает РИА «Новости». «Как будто мы и так уже не растратили достаточно денег налогоплательщиков на коррумпированную клику Зеленского!» – сказала она.

    Политик отметила, что поддержка Киева обошлась Германии более чем в 100 млрд евро, не считая средств, выплачиваемых по линии Евросоюза.

    Вагенкнехт подчеркнула, что немцев не должны «обдирать до нитки», в то время как другие страны, в первую очередь США, практически прекратили свои выплаты. Она добавила, что канцлер проводит политику против собственного народа и должен уйти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц сообщил, что саммит ЕС не принял решений по Украине.

    Сообщалось, что Германия потратила треть выделенных на помощь Киеву денег внутри страны.

    Аудиторы федеральной счетной палаты ФРГ предупредили, что к 2030 году бюджету Германии может не хватить 108 млрд евро.

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    20 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Китай увеличил закупки российской нефти с начала года на 18%

    ТАСС: Китай увеличил закупки российской нефти в 2026 году на 18,3%

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в январе – сентябре увеличила поставки нефти в Китай на 18,3% в годовом исчислении, достигнув 87,58 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

    По стоимости импорт нефти из России в Китай за девять месяцев вырос на 36,5% и составил 51,54 млрд долларов, передает ТАСС.

    Россия остается крупнейшим экспортером нефти в КНР. На втором месте находится Бразилия, которая увеличила поставки на 33,3%, до 44,29 млн тонн.

    Третье место занимает Саудовская Аравия с объемом 43,11 млн тонн (снижение на 27,5%). За ними следуют Индонезия и Малайзия.

    В сентябре поставки российской нефти в Китай снизились по сравнению с августом на 11,4%, до 9,94 млн тонн, однако их стоимость увеличилась на 1,7%, до 6,58 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией. В воскресенье Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о росте числа стран, пожалевших об отказе от российского топлива.

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    20 октября 2026, 08:25 • Новости дня
    Депутат бундестага заявил об истощении финансов ЕС на поддержку Украины

    Депутат бундестага Котре заявил об истощении у ЕС финансов на поддержку Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европейского союза постепенно исчерпывают финансовые ресурсы для оказания помощи Киеву, заявил член комитета бундестага по экономике и энергетике от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

    «Все очевиднее, что военные цели ЕС, заключающиеся в победе над Россией, недостижимы. У государств постепенно заканчиваются деньги», – заявил Котре, передает РИА «Новости».

    Депутат отметил, что в Европе все чаще будут звучать призывы к прекращению поддержки Киева. По его словам, сейчас в европейских странах преобладает ничем не подкрепленная пропаганда о победе Украины, однако ситуация может быстро измениться.

    Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила об отсутствии у Франции средств для дальнейшего финансирования Киева, а премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил отказ страны участвовать в новом кредите ЕС. Кроме того, ландтаг Саксонии-Анхальт принял резолюцию с требованием прекратить военную помощь Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу саммит ЕС отложил поиск финансирования Украины до конца года.

    В четверг оппозиция Италии обвинила власти в обогащении оружейников за счет Украины.

    В среду словацкий премьер исключил участие страны в новом кредите Евросоюза для Украины.

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    20 октября 2026, 09:33 • Новости дня
    Канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Киеву

    Bloomberg: Канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Украине

    Канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Киеву
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что регулярно предпринимает попытки убедить президента США Дональда Трампа продолжать поддержку Европы и Киева.

    Глава германского правительства отметил, что позиция Европы относительно дальнейшей поддержки украинской стороны остается неизменной.

    «Каждый раз, когда я встречаюсь с Дональдом Трампом, я пытаюсь убедить его, что это должно быть в его же интересах. Стабильная Европа, европейский континент, Европейский союз в качестве партнера – это то, что выгодно и для американцев», – цитирует Мерца РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Политик добавил, что до конца года проведет личную встречу с американским лидером для обсуждения ситуации вокруг Украины. Мерц подчеркнул готовность к сотрудничеству с Вашингтоном в рамках НАТО и стремление убедить администрацию США действовать сообща с Европой для разрешения конфликта.

    В понедельник депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала Мерца за поддержку выплат Украине. В прошлом году Трамп выступил против помощи украинской стороне за счет американских налогоплательщиков. Тогда же он одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Киеву.

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    20 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    The War Zone: Германия отказалась закупать ударные беспилотники Boeing

    Министерство обороны Германии уведомило американскую компанию Boeing об отказе от планов по прямой закупке беспилотных аппаратов MQ-28 Ghost Bat.

    Немецкое военное ведомство решило не приобретать напрямую американские аппараты для своей программы создания совместных боевых самолетов, пишет The War Zone.

    Представители Boeing подтвердили отказ немецкой стороны. В Минобороны ФРГ комментировать ситуацию отказались, сославшись на правила государственных закупок.

    Ранее ожидалось, что Берлин примет новые аппараты на вооружение бундесвера к 2029 году, однако теперь сроки сдвигаются на начало 2030-х годов. Летные испытания альтернативных моделей планируется начать в 2027 году. В качестве возможных вариантов замены рассматриваются европейские разработки, включая проекты компаний Airbus и Helsing.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье расходы на бундесвер нарушили критерии устойчивости бюджета Германии.

    До этого Берлин решил закупать беспилотники с сеткометами для защиты военных баз.

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    20 октября 2026, 11:47 • Новости дня
    Активисты приклеили себя к дороге у завода концерна Rheinmetall в Берлине

    DPA: В Берлине девять человек приклеили себя к асфальту у завода Rheinmetall

    Tекст: Мария Иванова

    Группа из 11 протестующих заблокировала автомобильное движение в берлинском районе Веддинг, приклеив себя к проезжей части перед территорией германского оборонного концерна Rheinmetall.

    Сигнал о происшествии поступил в правоохранительные органы в 05:30 по местному времени. Девять из 11 участников акции приклеили себя к асфальту, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Для нормализации обстановки и освобождения проезжей части на место инцидента прибыли около 90 сотрудников полиции.

    Оборонный концерн Rheinmetall летом запустил военное производство на базе бывшего поставщика автомобильных комплектующих Pierburg. С тех пор предприятие регулярно становится объектом протестных акций, в одной из которых ранее принимала участие шведская активистка Грета Тунберг. Компания является крупнейшим производителем оружия в Германии и активно расширяет производство на фоне конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе активисты в Германии заблокировали движение транспорта с ядерными отходами.

    В прошлом месяце полиция Нидерландов задержала 100 экоактивистов после перекрытия скоростной трассы.

    В начале сентября немецкие правоохранительные органы начали поиски экорадикала, подозреваемого в нападении на энергетические объекты.

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    20 октября 2026, 11:23 • Новости дня
    Мировые цены на нефть выросли на фоне рисков на Ближнем Востоке

    WSJ: Цена нефти марки Brent выросла до 109,9 долларов за баррель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI продемонстрировала рост на фоне опасений участников рынка по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,3% и составили 109,9 долларов за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 0,2% до 98,75 долларов за баррель, пишет WSJ.

    Участники рынка оценивают сохраняющиеся риски поставок с Ближнего Востока на фоне признаков восстановления экспорта сырой нефти из стран Персидского залива. Кроме того, трейдеры учитывают перспективы поступления на рынок дополнительных объемов российских энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник цена нефти марки Brent превысила 110 долларов за баррель. Мировые цены на нефть упали на фоне решения США о санкциях. В пятницу стоимость барреля Brent впервые с мая поднялась выше 110 долларов.

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    20 октября 2026, 10:50 • Новости дня
    Запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с 1982 года

    Reuters: Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с 1982 года

    Tекст: Мария Иванова

    Стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов на прошлой неделе сократился до 282,7 млн баррелей после распоряжения президента США Дональда Трампа о высвобождении сырья.

    Стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов на прошлой неделе сократился до 282,7 млн баррелей, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Объем запасов нефти в стране опустился до самого низкого уровня с октября 1982 года. Согласно данным американского Минэнерго, сокращение резервов стало в том числе следствием распоряжения Дональда Трампа о высвобождении 172 млн баррелей сырья. Это решение было принято после перекрытия Ираном Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Трамп сообщил о планах скоро пополнить резервы США венесуэльской нефтью.

    Летом президент Соединенных Штатов заключил с Каракасом сделку, названную «крупнейшей в мировой истории».

    В марте Вашингтон поддержал рекордное открытие стратегических запасов нефти.

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