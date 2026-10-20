Завод «Красное Сормово» отправил заказчику сухогруз класса река – море

Завод «Красное Сормово» отправил заказчику сухогруз проекта RSD59

Tекст: Мария Иванова

Судно покинуло акваторию предприятия и направилось к месту своей постоянной эксплуатации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

«Сухогруз успешно завершил полный цикл испытаний», – сообщили в пресс-службе.

Сдаточная комиссия в ходе ходовых и швартовных испытаний проверила навигационное оборудование, системы автоматики и жизнеобеспечения, а также работу пропульсивной установки и якорно-рулевых устройств. Характеристики судна отвечают требованиям Российского морского регистра судоходства.

Корпорация завершает на «Красном Сормове» серийную постройку судов проекта RSD59. Параллельно началось создание головного сухогруза проекта KSD1 на базе решения «Платформа № 1». Предприятие также продолжает строительство круизных лайнеров и краболовов.

Суда проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, включая зерно, круглый лес, уголь, металлолом и опасные грузы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца завод «Красное Сормово» также передал заказчику сухогруз проекта RSD59.

В прошлом месяце предприятие начало строительство сухогруза нового поколения.

Этом судостроители спустили на воду новый сухогруз.