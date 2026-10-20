Пашинян уволил главу протокола после оговорки о президенте Киргизии Жапарове

Пашинян уволил главу службы протокола после оговорки о президенте Киргизии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Решение об освобождении от должности руководителя правительственного подразделения было официально опубликовано на сайте армянского кабинета министров.

Поводом для увольнения стала оговорка премьер-министра во время заявления для прессы после завершения переговоров с киргизским коллегой в Ереване 17 октября, передает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Уточняется, что во время публичного обращения к главе Киргизии руководитель армянского правительства по ошибке назвал его президентом Казахстана. Гагик Ваноян занимал пост руководителя службы государственного протокола с декабря 2022 года.

В августе в Армении прошла отставка правительства во главе с Пашиняном в соответствии с законом. В мае армянский премьер-министр назвал условие своего ухода с должности. В прошлом году он потребовал отставки главы Армянской церкви.