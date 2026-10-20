Суд не нашел осужденного за мошенничество с квартирой Долиной

Суд Москвы не смог найти фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Tекст: Мария Иванова

Заседание по иску о возмещении вреда к Каменецкому, отбывающему наказание за мошенничество с квартирой артистки, перенесли на конец осени, передает ТАСС.

«Не удалось найти местонахождение осужденного Каменецкого. Назначить следующее судебное заседание на 25 ноября», – огласил решение судья.

Судебная инстанция несколько месяцев не могла начать рассмотрение по существу требований Долиной к Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе.

Ранее дело в отношении Каменецкого выделили в отдельное производство, поскольку в материалах отсутствовала отметка о его извещении. Производство по Леонтьеву приостановили после того, как он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации на Украине. С Цырульниковой и Основы суд ранее взыскал около 115 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд взыскал 115 млн рублей с фигурантов дела о квартире Долиной.

Летом осужденный за мошенничество с недвижимостью певицы отправился на спецоперацию на Украине.

В начале года завершилась передача квартиры Долиной Лурье.