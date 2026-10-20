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    20 октября 2026, 09:53 • Новости дня

    Додон призвал Молдавию заключить прямой контракт с Россией на поставку газа

    Экс-президент Молдавии Додон призвал Кишинев купить газ напрямую у России

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший президент республики Игорь Додон заявил, что властям Молдавии необходимо добиваться прямых договоренностей с Россией о долгосрочных поставках газа по выгодной стоимости в преддверии зимы.

    Экс-президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал недавний визит делегации депутатов-социалистов в Москву, где обсуждались возможные поставки российского газа на более выгодных условиях, передает РИА «Новости».

    «Нужно добиваться прямых договоренностей и заключить долгосрочный контракт, который защитит наших потребителей от резких скачков биржевых цен. Мы должны исходить из наших национальных интересов. При соблюдении технических условий стоимость российских энергоресурсов может составить от 300 до 350 долларов за тысячу кубометров», – написал Додон.

    Политик подчеркнул, что из-за упущений действующего правительства жители Молдавии переплачивают за топливо в два-три раза по сравнению с другими странами. Он отметил, что на рынках Турции и Сербии кубометр газа стоит около 0,4 и 0,5 евро, тогда как в Молдавии этот показатель достигает 1,33 евро.

    С 1 сентября в Молдавии вступили в силу новые тарифы на природный газ, а с 1 октября они вновь выросли и составили 1,47 доллара за кубометр. На этом фоне 26 сентября парламент республики ввел режим чрезвычайного положения в энергетике из-за резкого роста цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в парламенте Молдавии обвинили власти страны в газовом кризисе.

    В прошлом месяце глава «Молдовагаза» предрек новый скачок цен на электроэнергию.

    Власти Молдавии предупредили о росте тарифов на газ.

    19 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Молдавия начала возводить мост через Днестр для снабжения ВСУ

    Молдавия начала строить мост через Днестр для логистической поддержки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин сообщил, что власти Молдавии приступили к ускоренному строительству переправы через реку Днестр для обеспечения логистической поддержки украинской армии.

    Молдавия начала реализацию проекта будущего международного контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной. «Кишинев в ускоренном режиме осуществляет строительство переправы через реку Днестр с целью обеспечения логистической поддержки ВСУ», – заявил Дмитрий Сорокин.

    Он уточнил, что работы планируется завершить к концу 2026 года. Сорокин связал возведение моста с намерением руководства Украины увеличить объемы транзита вооружений и материальных ресурсов через молдавскую территорию, передает ТАСС.

    Эксперт добавил, что общая длина моста составит 276 метров. Проект предусматривает установку 24 металлических опор, каждая из которых будет состоять из восьми трубчатых элементов и трех ледорезов для обеспечения устойчивости конструкции.

    В начале октября постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Молдавия постепенно превращается в логистический хаб и фактический тыл для украинской армии. По его данным, на молдавской территории также планируется оборудовать медицинские центры для нужд ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Молдавии Майя Санду выступила за транзит украинского зерна вопреки протестам фермеров.

    Аграрии Молдавии возмутились скидкой на транзит украинского зерна.

    Украина начала обсуждать с Кишиневом возможность транзита сельскохозяйственной продукции через молдавскую территорию.

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    18 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем

    Новак: Доля России в импорте СПГ в Европу составила 20%

    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
    @ Han Yan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут компенсировать нехватку газа в случае отказа от поставок из России.

    По словам Новака, Европа столкнется с невыполнимой задачей покрытия дефицита голубого топлива, если полностью откажется от российских энергоносителей, сообщают «Вести».

    «Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», – подчеркнул Новак.

    Вице-премьер добавил, что за решения властей придется расплачиваться европейским потребителям. По его словам, доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составляет от 17 до 20%.

    За девять месяцев европейские страны закупили 12 млн тонн российского СПГ, превысив показатели прошлого года. Новак отметил, что государства ЕС наращивают закупки, чтобы успеть заполнить газовые хранилища до начала действия запрета на импорт, который вступит в силу в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В начале месяца европейские страны столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    Кроме того, Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

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    19 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе закрепились выше тысячи долларов

    Стоимость газа на европейских биржах сохранилась выше 1000 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале новой рабочей недели стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в странах Европы осталась на уровне выше 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли торги у отметки 1032,8 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Отмечается, что к значительному удорожанию газа в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке. По итогам сентября средние биржевые цены выросли на 20% и составили 897 долларов за тысячу кубометров.

    При этом, по данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов.

    Глава Газпрома Алексей Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы.

    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой.

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    20 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    Двоих украинских пограничников задержали в Молдавии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молдавские патрульные задержали еще двух сотрудников пограничной службы Украины, которые незаконно пересекли государственную границу при преследовании уклониста на реке Днестр.

    Инцидент произошел 17 октября вблизи молдавского села Василкэу, куда украинские силовики попали во время операции по поимке гражданина страны, передает РИА «Новости».

    Украинских пограничников доставили в подразделение полиции в городе Сороки. Против них начали уголовное преследование по подозрению в незаконном пересечении государственной границы.

    Преследуемый гражданин Украины запросил убежище в Молдавии. Его заявление рассмотрят в соответствии с установленными законом процедурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Молдавия выразила протест Украине из-за действий силовиков. В воскресенье Кишинев передал Киеву ранее задержанных нарушителей границы. В субботу молдавские правоохранительные органы задержали двоих украинских пограничников, преследовавших мужчину призывного возраста.

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    18 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Спасенный на Днестре украинец поблагодарил жителей Молдавии за помощь

    Жители молдавского села спасли переплывавшего Днестр украинца от пограничников

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский психотерапевт Алексей Коваль выразил благодарность жителям молдавского приграничного села за спасение от преследовавших его сотрудников погранслужбы при переправе через реку Днестр.

    Киевлянин Алексей Коваль выразил благодарность жителям молдавского приграничного села Голосница, которые отбили его у украинских силовиков во время переправы через Днестр, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Moldova 1.

    «Когда я добрался до берега, ребята вытащили меня, а украинские пограничники и представители ТЦК пытались меня задержать. Люди заступились за меня и, возможно, спасли мне жизнь», – заявил спасенный.

    Психотерапевт попытался вплавь покинуть страну, чтобы воссоединиться с семьей. В 2025 году власти аннулировали его документы об освобождении от службы. Мужчина страдает тромбозом глубоких вен и безуспешно оспаривал решение военкомата в суде на протяжении восьми месяцев.

    Во время заплыва украинца догнали на моторной лодке двое пограничников. Они ударили пловца, из-за чего тот временно потерял сознание, а затем развернули катер и попытались задеть его гребным винтом. На крики прибежали около 20 сельчан и вытащили пострадавшего на берег.

    Погранполиция Молдавии подтвердила факт незаконного пересечения границы украинской лодкой и завела уголовное дело. При этом представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что катер отнесло к чужому берегу из-за поломки мотора и течения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Молдавии задержали преследовавших украинца пограничников.

    В четверг власти Черногории отказались предоставлять защиту уклонистам.

    В среду на Украине сообщили о задержании почти 10 тыс. пытавшихся покинуть страну мужчин с начала года.

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    18 октября 2026, 01:09 • Новости дня
    Новак сообщил о росте числа стран, пожалевших об отказе от российского топлива

    Новак: Все больше стран сожалеют об отказе от газа и нефти из России

    Tекст: Антон Антонов

    Все больше политиков и государств признают ошибочным отказ от российского газа, нефти и нефтепродуктов, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    «Мы видим в последнее время, действительно, все больше и больше политиков, стран заявляют о том, что зря отказались от российского газа или от российской нефти, нефтепродуктов», – сказал Новак в интервью «Соловьев LIVE» на полях форума «Российская энергетическая неделя».

    По словам Новака, в Москве фиксируют сохраняющийся и даже растущий интерес к российским энергоресурсам, передает РИА «Новости».

    Международный форум «Российская энергетическая неделя», на полях которого выступил Новак, проходил в Москве с 14 по 16 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт захотел продлить для Венгрии исключение из санкций Евросоюза против российской нефти.

    Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

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    18 октября 2026, 20:00 • Новости дня
    Кишинев передал Киеву нарушивших границу украинских пограничников

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Молдавии вернули украинской стороне двух вооруженных пограничников, которые были задержаны за незаконное пересечение границы по реке Днестр в ходе преследования гражданина Украины.

    Власти Молдавии передали украинским властям силовиков, которых ранее задержали за незаконное пересечение границы во время погони за мужчиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию Teleradio-Moldova.

    «Двое украинских пограничников, задержанных ранее на территории Республики Молдова в ходе операции по перехвату гражданина Украины на Днестре, переданы украинским властям на основании двустороннего соглашения о реадмиссии. У обоих при себе было табельное оружие», – сообщили источники в Пограничной полиции республики.

    Прокуратура сочла нецелесообразным применение к нарушителям мер пресечения, однако планирует вызывать их на допросы. Обнаруженное оружие и лодку правоохранители изъяли в рамках расследования уголовного дела. В ведомстве опровергли слухи о принадлежности задержанных к украинским военкоматам, отметив, что это был штатный патруль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спасенный на Днестре гражданин Украины поблагодарил жителей Молдавии за помощь.

    В субботу молдавские правоохранители задержали преследовавших мужчину украинских пограничников.

    В среду украинские силовики заявили о поимке почти 10 тыс. уклонистов с начала года.

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    17 октября 2026, 22:19 • Новости дня
    Новак заявил о зависимости Европы от поставок газа из США

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны, пытаясь диверсифицировать импорт газа, лишились российских объемов, зависят от поставок из США и платят за топливо в четыре раза больше, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    «Они хотели диверсифицировать свою экономику с точки зрения поставщиков, а попали в зависимость от одной страны», – сказал Новак в интервью «Соловьев LIVE» в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

    Новак рассказал, что после отказа от российских поставок европейские страны потеряли значительные объемы газа, при этом топливо для них стало дороже примерно в четыре раза, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил, что биржевые котировки газа в Европе фактически поднялись до уровня около 1 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, тогда как десять лет назад и даже до пандемии коронавируса они находились в диапазоне 200–250 долларов, нагрузку от этого роста сейчас несут европейские потребители.

    Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходил в Москве с 14 по 16 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

    Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

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    18 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    Власти Молдавии решили призывать на военные сборы мужчин до 55 лет

    Минобороны Молдавии подготовило проект о военных сборах для мужчин до 55 лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель министерства обороны Молдавии полковник Вадим Булгару заявил о разработке законопроекта, предполагающего призыв граждан в возрасте до 55 лет на 42-дневные военные сборы для борьбы с уклонистами.

    По словам Булгару, власти рассчитывают пресечь уклонение граждан от срочной службы, которое массово происходит до достижения 27-летнего возраста. Законопроект о запуске в стране четвертой формы военной службы разрабатывается на фоне планов довести военный бюджет Молдавии до 1% ВВП к 2030 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал RLive.

    «Мы больше не хотим обманывать самих себя, когда граждане с помощью различных уловок и уклонений перешагивали этот возрастной порог, чтобы не проходить службу», – заявил Булгару.

    Новая инициатива предполагает призыв мужчин до 55 лет в казармы на 42 дня. За это время они пройдут курс изучения видов вооружения, методов ведения боевых действий и способов оказания первой помощи. Сейчас в Молдавии существует три формы военной службы: 12-месячная срочная, трехмесячная сокращенная и служба по контракту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца парламент Молдавии утвердил новую структуру армии.

    В мае солдаты армии Молдавии попали в больницу после жестокого избиения сослуживцами.

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    18 октября 2026, 17:25 • Новости дня
    В Приднестровье назвали фикцией нейтральный статус Молдавии

    Глава МИД Приднестровья Игнатьев назвал фикцией нейтральный статус Молдавии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что закрепленный в конституции нейтральный статус Молдавии превратился в фикцию из-за форсированной милитаризации страны.

    «На сегодня можно с уверенностью утверждать, что нейтральный статус Молдовы, закрепленный в ее конституции, окончательно превратился в фикцию. Соседняя страна, очевидно, проходит процесс форсированной милитаризации с целью включения в общий оборонный контур Запада», – приводит слова Игнатьева РИА «Новости».

    Руководитель внешнеполитического ведомства обратил внимание на ежегодное наращивание Кишиневом военных расходов и получение различных образцов вооружений. По его словам, Молдавия интенсифицирует военное сотрудничество со странами ЕС и НАТО, а также получает сотни миллионов евро целевой европейской помощи.

    Кроме того, молдавские власти уже озвучили планы по разворачиванию собственного производства беспилотников и других вооружений, добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Тирасполь потребовал извинений от вице-премьера Молдавии за оскорбления.

    В четверг Приднестровье обвинило Кишинев в попытках нанести экономический ущерб.

    В начале месяца российские дипломаты в Молдавии прокомментировали слова представителей ЕС о европейской безопасности.

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    19 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Молдавия выразила протест Украине из-за преследовавших уклониста пограничников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Молдавии направили Киеву ноту протеста после незаконного пересечения границы на реке Днестр украинскими пограничниками, преследовавшими уклониста, сообщил председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп.

    Как уточнил Карп в эфире «Радио Молдова», двое украинских пограничников незаконно пересекли границу на реке Днестр в ходе погони за беглецом, пишет ТАСС. «Мы видим попытку украинских пограничников, которые, к сожалению, позволили себе пересечь линию разграничения границы, что является серьезным нарушением. И в связи с этим незаконным пересечением есть ноты протеста в адрес украинских властей», – заявил он.

    Карп добавил, что жестокое обращение силовиков с мужчиной не вписывается ни в какие этические нормы. По его словам, спасенный украинец имеет все шансы получить убежище в Молдавии, которое он уже запросил.

    Ранее жители приграничного молдавского села Холошница отбили у украинских пограничников 49-летнего жителя Киева, который переплывал Днестр. Очевидцы рассказали, что силовики били веслом плывущего мужчину с моторной лодки. Пограничников задержали и передали местной полиции, однако на следующий день они были возвращены на родину в соответствии с двусторонним соглашением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник спасенный от украинских пограничников киевлянин попросил убежища в республике.

    В воскресенье Кишинев передал Киеву нарушивших границу силовиков.

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    19 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    ЕК отказалась снимать ограничения на закупки энергоресурсов из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что европейские власти отвергают возможную инициативу США о возобновлении закупок российских энергоресурсов.

    По ее словам, Еврокомиссия не поддерживает инициативу Вашингтона о возвращении к закупкам российских энергоресурсов в рамках мирного урегулирования, пишет РБК. «Наша позиция остается неизменной. Председатель Урсула фон дер Ляйен ранее четко заявила, что не будет снимать ни одного ограничения в отношении России до тех пор, пока конфликт не завершится полностью», – заявила Пиньо.

    Ранее газета The New York Times выяснила, что США предложили Европе возобновить закупки газа из России через украинскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Британия не поддержала отказ от антироссийских санкций.

    В воскресенье американские СМИ сообщили о предложении США возобновить транзит российского газа в Европу.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о нехватке возможностей для покрытия дефицита газа в европейских странах.

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    19 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    В парламенте Молдавии обвинили власти в газовом кризисе

    Вице-спикер парламента Молдавии Батрынча обвинил власти в газовом кризисе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Молдавии должны были начать поиск партнеров для поставки газа несколько лет назад, а не доводить ситуацию до кризиса, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.

    «Государственные институты должны делать анализы и прогнозы до кризиса, чтобы не допустить его. Мы могли с 2022 года вести переговоры с Азербайджаном, с Катаром – со всеми партнерами, как это делают европейцы и американцы, но только сейчас власти осознали, что нам нужны контракты на закупку», – заявил Батрынча в эфире телеканала Cinema 1, передает РИА «Новости».

    По его словам, закупка газа исключительно на международной бирже создает риски для бюджета, что признают даже представители кабмина Молдавии.

    Батрынча напомнил, что Партия социалистов предлагала возобновить переговоры с «Газпромом». При этом он допустил наличие других вариантов, призвав власти перестать скрывать информацию от граждан в сфере энергетики.

    С декабря 2022 года Молдавия полностью перешла на закупки газа на европейских спотовых рынках через государственное предприятие Energocom. Ранее единственным поставщиком топлива была компания «Молдовагаз», 50% акций которой принадлежат «Газпрому».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Молдавия договорилась о закупке газа у Румынии.

    Страна запланировала продлить полномочия «дочки» «Газпрома» на поставки топлива.

    В апреле республика израсходовала коммерческие запасы газа.

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    19 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Спасенный от украинских пограничников киевлянин попросил убежища в Молдавии

    Спасенный на Днестре украинец попросил убежища в Молдавии

    Tекст: Ольга Иванова

    Гражданин Украины Алексей Коваль, которого местные жители спасли от преследовавших его украинских пограничников на реке Днестр, обратился к властям Молдавии с просьбой о предоставлении убежища.

    Спасенный жителями молдавского села при переправе через Днестр 49-летний украинский психотерапевт Алексей Коваль попросил убежища в Молдавии, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Пограничной полиции республики в эфире канала TVR Moldova.

    Мужчина поступил в больницу города Сороки с сотрясением мозга после нападения украинских пограничников. Выяснилось, что киевлянин на протяжении восьми месяцев пытался оспорить решение военкомата об аннулировании его освобождения от военной службы по состоянию здоровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Кишинев передал Киеву нарушивших границу украинских пограничников.

    Спасенный на Днестре украинец поблагодарил жителей Молдавии за помощь.

    В субботу молдавские правоохранительные органы задержали преследовавших уклониста силовиков.

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    19 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1025 долларам

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в Европе достигла 1025 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Торги на лондонской бирже ICE открылись небольшим ростом цен на газ в Европе, стоимость ноябрьских фьючерсов почти достигла 1025 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF открыли торги у отметки в 1032,8 доллара. По состоянию на 8:50 мск показатель составил 1024,7 доллара за тысячу кубометров, что на 0,8% выше расчетной цены предыдущего торгового дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    К новому удорожанию энергоресурсов в Европе привел конфликт на Ближнем Востоке. По итогам сентября средние биржевые цены выросли на 20%, достигнув 897 долларов. При этом эксперты не исключают, что зимой стоимость может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%, оставшись на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) прогнозирует, что запасы могут сократиться до 11% к концу предстоящей зимы при прекращении поставок из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов.

    Международный валютный фонд отметил нехватку ресурса в европейских хранилищах перед зимой.

    Глава Газпрома Алексей Миллер предупредил о долгосрочном сохранении высоких цен на газ в регионе.

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