Кожемяко призвал сохранить темпы развития Дальнего Востока

Tекст: Мария Иванова

«Дальний Восток – это регион, куда компании, в том числе которые иностранные, регистрируются, 138 компаний на 6,2 млрд налогов, которые они принесли. Поэтому темп набран хороший в развитии промышленности», – сказал Кожемяко, передает ТАСС.

Он обратил внимание на то, что показатели развития сельского хозяйства в макрорегионе превышают среднероссийские. По его словам, производство меди увеличилось в 9,4 раза, а добыча газа возросла с 14 млрд до 42 млрд кубических метров.

Кроме того, кандидат в вице-премьеры отметил хороший темп развития жилищного строительства и подчеркнул, что начатую работу, безусловно, нужно продолжать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства поддержал назначение Олега Кожемяко вице-премьером.

Кабмин объяснил выдвижение его кандидатуры на пост полпреда в ДФО.

Вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток.