ФСБ: Житель Марий Эл задержан за передачу данных военной разведке Украины

Tекст: Мария Иванова

В Марий Эл правоохранители выявили местного жителя, который собирал и передавал данные Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На территории республики Марий Эл выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 2008 г.р., причастного к совершению государственной измены», – сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что фигурант по интернету связался с представителем украинской разведки. По его заданию молодой человек собирал информацию о местах дислокации объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов региона.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Решением суда он отправлен под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе гособвинение запросило до 28 лет колонии для агентов разведки Украины в Крыму.

В прошлом месяце действовавшие в Крыму и на Кубани украинские агенты получили сроки за госизмену.

Ранее ФСБ сообщила о задержании собиравшего дроны для ВСУ россиянина.