Дмитриев заявил о неспособности чиновников Евросоюза решать проблемы

Дмитриев: Чиновники ЕС не способны решить миграционные и социальные проблемы

Tекст: Мария Иванова

«Глубокие миграционные, энергетические, экономические и социальные проблемы, порожденные чиновниками ЕС, вышли за рамки их способности исправить положение. Новое руководство, которое сейчас формируется, должно действовать быстро», – написал глава РФПИ в соцсети.

Свое мнение Дмитриев выразил в ответ на слова президента США Дональда Трампа, который заявил о возможном прекращении американской помощи Европе, передает ТАСС.

По словам Трампа, Вашингтон остановит поддержку, если европейские лидеры не обеспечат безопасность границ и не решат миграционные проблемы.

Американский лидер добавил, что ситуацию с мигрантами в Италии, Франции и других странах можно сравнить с «котлом, который вот-вот взорвется».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник обсуждение проблем миграции на саммите Евросоюза переросло в ругань лидеров стран.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел происходящие в Европе беспорядки граничащими с хаосом.

Летом Евросоюз обвинили в миграционном цунами в Сеуте.