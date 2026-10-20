Житель Пермского края получил 18 лет колонии за госизмену

ФСБ: Жителя Пермского края осудили на 18 лет за госизмену и подготовку диверсий

Tекст: Мария Иванова

Мужчина получил длительный срок лишения свободы за сотрудничество с иностранными спецслужбами и подготовку диверсий на железной дороге, передает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Пермскому краю.

«Решением Центрального окружного военного суда г. Екатеринбурга подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год», – сообщили в управлении ФСБ.

По данным ведомства, осужденный связался с сотрудником иностранных спецслужб через мессенджер. По его заданию он провел фото- и видеосъемку объектов транспортной инфраструктуры, после чего передал эти сведения для совершения диверсий на железной дороге. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела о государственной измене, содействии террористической и диверсионной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг жители Керчи получили 17 и 25 лет за госизмену и подготовку терактов. В тот же день агент украинских спецслужб получил 14 лет колонии за госизмену.

В среду обвиняемые в госизмене крымчане признали вину в подготовке терактов.