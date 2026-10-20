МИД прокомментировал возможность встречи лидеров России, США и Китая

МИД заявил об отсутствии договоренности о встрече лидеров России, США и Китая

Tекст: Мария Иванова

Россия, США и Китай заинтересованы в трехсторонней встрече на высшем уровне, однако окончательных договоренностей о том, состоится ли она, пока нет, передает РИА «Новости».

«Еще нет окончательных договоренностей, что эта встреча состоится. Есть интерес со стороны трех государств, но в практическом плане, насколько я знаю, пока, скорее всего, не обсуждается», – заявил Руденко журналистам.

В понедельник президент США Дональд Трамп выразил готовность провести переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином.

Американский лидер назвал денуклеаризацию главной темой переговоров.

На прошлой неделе Кремль не подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС.