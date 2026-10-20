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    20 октября 2026, 09:30 • Новости дня

    Глава Пентагона провел конфиденциальную встречу с Нетаньяху

    Reuters: Глава Пентагона Хегсет провел секретную встречу с Нетаньяху в Израиле

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны США Пит Хегсет тайно прибыл в Израиль и провел переговоры с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху на одной из военных баз.

    Официальные ведомства обеих стран не сообщали об организации этого визита, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Отмечается, что канцелярия израильского премьера и пресс-служба Пентагона не комментировали эту информацию. Сам министр обороны ранее заявил в соцсетях о посещении американских военнослужащих на Ближнем Востоке, не став уточнять конкретное государство.

    Израильское армейское радио сообщило, что встреча прошла в закрытом режиме на авиабазе на юге Израиля, ее подробности не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Нетаньяху призвал завершить все задачи Израиля за срок президентства Дональда Трампа.

    В прошлом месяце в еврейском государстве сообщили о сверхкоротком визите премьера в США.

    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
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    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    20 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и всему российскому народу за их твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

    Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
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    19 октября 2026, 20:02 • Новости дня
    Хуситы нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам

    Хуситы атаковали ракетами объекты Saudi Aramco и аэропорты в Саудовской Аравии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы за минувшие двое суток нанесли серию ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории Саудовской Аравии.

    Йеменские мятежники атаковали военные базы и нефтяные месторождения в Саудовской Аравии, передает ТАСС. «Вооруженные силы Йемена <...> за минувшие 48 часов провели шесть военных операций с использованием большого числа баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», – заявил Сариа.

    По его словам, ударам подверглись объекты компании Saudi Aramco в Янбу на западе королевства и нефтяное месторождение Шейба на востоке страны, где в результате попаданий начались пожары.

    Кроме того, хуситы заявили, что атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, аэропорт города Абха и авиабазу в Хамис-Мушайте, а также военно-морской лагерь и радиолокационные станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    В четверг мятежники пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

    Во вторник президент США Дональд Трамп пригрозил хуситам из-за ударов по королевству.

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    19 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Лавров прибыл в Иран для обсуждения деэскалации в Персидском заливе

    Лавров прибыл в Иран для обсуждения шагов по деэскалации в Персидском заливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран, где обсудит с иранским коллегой Аббасом Аракчи шаги по снижению напряженности в зоне Персидского залива.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения с иранским коллегой Аббасом Аракчи шагов по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива, передает ТАСС.

    Российского министра также примет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Значительное внимание в ходе контактов будет уделено практическим шагам по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

    Ожидается, что глава МИД проинформирует иранскую сторону о ключевых итогах своих встреч со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме, которая стала первой точкой его ближневосточного турне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье МИД анонсировал переговоры Сергея Лаврова в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    Глава ведомства раскритиковал подход США к конфликту с Ираном.

    В субботу он прибыл в Бахрейн.

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    19 октября 2026, 19:37 • Новости дня
    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества

    Лавров обсудил с президентом Ирана Пезешкианом пути укрепления сотрудничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    Лавров обсудил с Пезешкианом пути развития двусторонних связей, а также региональную и международную обстановку, передает РИА «Новости» со ссылкой на офис иранского президента.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимоотношений между Москвой и Тегераном. Особое внимание было уделено перспективам расширения совместного сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    Министр назвал число иранских студентов в российских вузах.

    Он также рассказал о перспективах сотрудничества двух стран по углеводородам.

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    19 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Лавров: Россия готова содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тегеране, что Москва готова оказать содействие в поиске взаимоприемлемых развязок для выхода из кризиса вокруг Ирана.

    «Мы проанализировали ситуацию, которая сложилась в результате неспровоцированной американо-израильской агрессии против Ирана, вновь обозначили готовность нашей страны к оказанию содействия, поиска взаимоприемлемых развязок для выхода из этого рукотворного кризиса», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сергей Лавров раскритиковал подход США к конфликту с Ираном.

    Ранее Лавров заявил о балансировании Ближнего Востока на грани полноформатной войны.

    В пятницу генсек ОДКБ сообщил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

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    19 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Количество погибших при ударе хуситов по военному лагерю в Йемене достигло 53

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки бойцов движения «Ансар Алла» на тренировочный центр проправительственных сил на юго-востоке Йемена погибли десятки человек, еще свыше 200 получили ранения, сообщили местные власти.

    Движение «Ансар Алла» (хуситы) обстреляло военный лагерь для подготовки новобранцев проправительственной армии на юго-востоке Йемена, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей провинции Шабва.

    «По учебному центру имени мученика Ахмеда ас-Сулеймани было выпущено несколько баллистических ракет. По предварительным данным, в результате удара погибли более 53 новобранцев, еще свыше 200 человек получили ранения», – сообщили йеменские власти.

    Отмечается, что все пострадавшие были новобранцами сил внутренней безопасности провинции Шабва и проходили в центре военную подготовку и обучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник йеменские власти сообщали о 40 погибших при ударе по лагерю.

    В начале месяца саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В прошлом месяце ВВС Саудовской Аравии нанесли 40 ударов по йеменской территории за сутки.

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    19 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Жертвами ракетного удара хуситов по лагерю в Йемене стали 40 человек

    Al Mashhad: В Йемене 40 человек погибли при ракетном ударе хуситов

    Tекст: Мария Иванова

    Не менее 40 человек погибли в провинции Шабва на востоке Йемена в результате атаки мятежников-хуситов на лагерь правительственных сил.

    Целью обстрела с использованием баллистических ракет стал тренировочный лагерь Аль-Алам, передает ТАСС со ссылкой на йеменский новостной портал Al Mashhad.

    В момент атаки на территории объекта проходили учения недавно сформированного батальона быстрого реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье шесть человек пострадали при атаке хуситов на саудовский город Наджран.

    В начале месяца мятежники атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

    Арабская коалиция обвинила хуситов в нападении на электростанцию в Медине.

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    19 октября 2026, 22:58 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал посла Германии из-за обвинений в подготовке покушений

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране Акселя Диттмана, чтобы выразить протест в связи с подозрениями в подготовке покушений на еврейских деятелей.

    МИЛ Ирана выразил дипломату решительный протест в связи с подходом ряда немецких официальных лиц по отношению к Тегерану, передает РИА «Новости».

    «После безосновательных обвинений со стороны властей Германии в адрес Ирана в министерство иностранных дел был вызван посол Германии в Тегеране», – говорится в сообщении МИД.

    Высший земельный суд Гамбурга приговорил гражданина Дании с афганскими корнями и его сообщника к длительным срокам лишения свободы за шпионаж в пользу Ирана. Суд счел доказанным факт слежки за Шустером и Беком. По версии следствия, осужденные готовили покушение на Бека, а один из них также планировал поджечь кошерный продуктовый магазин в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД Германии вызвал посла Ирана Маджида Нили Ахмадабади. Причиной стали подозрения в подготовке покушений на председателя центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера и главу немецко-израильского общества Фолькера Бека.

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    19 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил врагам Израиля новыми мощными ударами

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита на базу ВВС пригрозил противникам страны новыми мощными ударами.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения одной из баз военно-воздушных сил пригрозил противникам страны новыми атаками.

    «Я говорю нашим врагам: не испытывайте нас. Вы получите удары еще более мощные, чем те, которые вы получали до сих пор», – приводит слова премьера ТАСС.

    По словам премьера, он провел беседу с командиром базы и остался впечатлен уровнем готовности и решимости израильских военных нанести удар по неприятелю в случае необходимости. Он также высоко оценил колоссальные успехи летчиков, наземных команд, Армии обороны Израиля и кабинета министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Нетаньяху призвал завершить все задачи Израиля за срок президентства Трампа.

    В апреле военные Израиля обвинили Нетаньяху в попытке переложить ответственность.

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    19 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Израильская армия приведена в повышенную готовность перед выборами

    Израиль повысил готовность армии перед выборами в парламент

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние повышенной боевой готовности в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 27 октября, сообщили в армейской пресс-службе.

    Начальник Генерального штаба армии генерал-лейтенант Эяль Замир провел в понедельник совещание с командованием для оценки ситуации в сфере безопасности, передает ТАСС. «В начале совещания начальник Генерального штаба подчеркнул, что задача Армии обороны Израиля – обеспечить безопасное и своевременное проведение демократических выборов», – заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

    Отмечается, что армия «будет поддерживать высокий уровень бдительности и готовности на всех фронтах». В связи с этим для военнослужащих введено ограничение на отпуска, а в командных центрах увеличено присутствие старших командиров. Кроме того, на некоторые направления, включая Западный берег реки Иордан, будут направлены подкрепления.

    Выборы в Кнессет станут первыми с начала боевых действий в секторе Газа осенью 2023 года. Предыдущие парламентские выборы состоялись в Израиле в конце 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре израильские военные захватили главу внутренней безопасности ХАМАС.

    Летом Кнессет утвердил самороспуск перед выборами в парламент Израиля.

    Весной бывшие премьеры страны объединились против действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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    19 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за позицию по событиям в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России Владимиру Путину и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Иране.

    Пезешкиан в ходе встречи с Лавровым выразил благодарность Москве за принципиальный подход к недавним событиям в Иране, передает РИА «Новости».

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу страны за ту сильную позицию, которую демонстрировали в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава российского дипведомства Сергей Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи оценил прошедшие в Тегеране переговоры.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    19 октября 2026, 20:23 • Новости дня
    Лавров встретился с секретарем Совбеза Ирана

    МИД: Лавров встретился с секретарем Совбеза Ирана Мохсеном Резаи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

    Встреча главы российского дипломатического ведомства и представителя иранской стороны состоялась в понедельник, сообщил МИД в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров выразил готовность содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    Глава дипломатического ведомства назвал число иранских студентов в российских вузах.

    Министр рассказал о перспективах сотрудничества Москвы и Тегерана по углеводородам.

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    19 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    КСИР назвал интернет-кабели под Ормузским проливом возможной целью Ирана

    КСИР: Кабели передачи данных под Ормузским проливом могут стать целями Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что подводные кабели передачи данных, проходящие через Ормузский пролив, могут стать следующими целями Ирана.

    «Через Ормузский пролив проложено семь крупных кабелей, от которых зависит работа мирового интернета и передача коммерческих данных: напоминаем об этом противнику», – заявил представитель элитных частей ВС Ирана, имя и должность которого не приводятся, агентству Fars.

    По его словам, Иран не исключает вероятности войны, и в этот раз ответ страны будет гораздо более жестким. Америку ждут серьезные неприятности, а мир столкнется с тяжелым энергетическим кризисом, отметил представитель КСИР.

    Он добавил, что на новом этапе конфликта будут представлены новые виды вооружений и обозначены новые цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил о плане по открытию Ормузского пролива.

    В прошлом месяце кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс предупредил о грядущем переходе конфликта США и Ирана в новую стадию.

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    20 октября 2026, 02:43 • Новости дня
    Израильские боевые роботы атаковали блокпост ливанской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Два боевых роботизированных аппарата израильской армии приблизились на опасное расстояние к блокпосту ливанских военнослужащих на юге Ливана

    Как уточнили журналисты издания Lebanon 24, инцидент с участием дистанционно управляемых устройств произошел в районе Эль-Амирия под городом Тир, передает ТАСС.

    Появление израильской робототехники вызвало серьезную обеспокоенность ливанских солдат, в результате чего подразделения на блокпосту были экстренно подняты по тревоге для отражения потенциального нападения.

    «Была объявлена тревога для отражения возможного нападения, однако атаки роботов не последовало», – отмечает в своей публикации ливанский информационный ресурс.

    Параллельно с инцидентом на блокпосту израильская авиация подвергла массированным ударам объекты шиитской организации «Хезболлах» в южных районах Айната, Барашит, Таллуса и Хаддата.

    Кроме того, в течение суток израильская артиллерия вела интенсивный огонь по долинам Вади-Зыбкин и Вади-эль-Ходжейр, а сухопутные спецподразделения провели операцию по зачистке местности и подрыву жилых домов в окрестностях города Кфар-Шуба.

    По оценке ливанских обозревателей, фиксируемая эскалация военных действий на юге страны свидетельствует о стремлении Израиля расширить границы своей буферной зоны и закрепиться в стратегических точках к северу от реки Литани.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с ливанским коллегой Юсефом Раджи заявил, что действия израильских вооруженных сил грубо нарушают международное право.

    Лавров также выразил признательность Юсефу Раджи за визит в Москву в сложный для ливанского народа период.

    11 октября израильские военные целенаправленно уничтожили на юге Ливана библиотеки, архивы и хранилища документов.

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