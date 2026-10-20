Глава Пентагона провел конфиденциальную встречу с Нетаньяху

Как уточнили журналисты издания Lebanon 24, инцидент с участием дистанционно управляемых устройств произошел в районе Эль-Амирия под городом Тир, передает ТАСС.
Появление израильской робототехники вызвало серьезную обеспокоенность ливанских солдат, в результате чего подразделения на блокпосту были экстренно подняты по тревоге для отражения потенциального нападения.
«Была объявлена тревога для отражения возможного нападения, однако атаки роботов не последовало», – отмечает в своей публикации ливанский информационный ресурс.
Параллельно с инцидентом на блокпосту израильская авиация подвергла массированным ударам объекты шиитской организации «Хезболлах» в южных районах Айната, Барашит, Таллуса и Хаддата.
Кроме того, в течение суток израильская артиллерия вела интенсивный огонь по долинам Вади-Зыбкин и Вади-эль-Ходжейр, а сухопутные спецподразделения провели операцию по зачистке местности и подрыву жилых домов в окрестностях города Кфар-Шуба.
По оценке ливанских обозревателей, фиксируемая эскалация военных действий на юге страны свидетельствует о стремлении Израиля расширить границы своей буферной зоны и закрепиться в стратегических точках к северу от реки Литани.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с ливанским коллегой Юсефом Раджи заявил, что действия израильских вооруженных сил грубо нарушают международное право.
Лавров также выразил признательность Юсефу Раджи за визит в Москву в сложный для ливанского народа период.
11 октября израильские военные целенаправленно уничтожили на юге Ливана библиотеки, архивы и хранилища документов.