Глава Пентагона провел конфиденциальную встречу с Нетаньяху

Reuters: Глава Пентагона Хегсет провел секретную встречу с Нетаньяху в Израиле

Tекст: Мария Иванова

Официальные ведомства обеих стран не сообщали об организации этого визита, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что канцелярия израильского премьера и пресс-служба Пентагона не комментировали эту информацию. Сам министр обороны ранее заявил в соцсетях о посещении американских военнослужащих на Ближнем Востоке, не став уточнять конкретное государство.

Израильское армейское радио сообщило, что встреча прошла в закрытом режиме на авиабазе на юге Израиля, ее подробности не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Нетаньяху призвал завершить все задачи Израиля за срок президентства Дональда Трампа.

В прошлом месяце в еврейском государстве сообщили о сверхкоротком визите премьера в США.