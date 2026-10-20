Импорт китайских смартфонов в Россию достиг максимума с ноября 2024 года

Tекст: Мария Иванова

Это максимальный показатель с ноября 2024 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни. За месяц импорт вырос на 4%.

Всего с января по сентябрь Китай поставил в Россию смартфонов на 1,61 млрд долларов, что превышает прошлогодний показатель за аналогичный период на 28%.

Несмотря на рост, Россия опустилась с девятого на 15-е место в списке главных мировых импортеров смартфонов из Китая. Лидерами стали США, закупившие аппаратов на 3,95 млрд долларов, и ОАЭ – на 1,02 млрд.

В целом за сентябрь Китай экспортировал смартфонов на 16,83 млрд долларов. Это в 1,9 раза больше, чем в августе, и на 14% больше, чем в сентябре прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

В прошлом месяце объем торговли между странами превысил 185 млрд долларов.