В Москве зафиксировали первые за осень заморозки

Температура воздуха в Москве впервые за осень опустилась ниже нуля

Tекст: Мария Иванова

В столичном регионе зафиксировано самое холодное утро с начала осени, температура воздуха на базовой метеостанции опустилась ниже нуля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В 7 часов 10 минут на опорной метеостанции ВДНХ впервые за осень зафиксированы заморозки – столбик термометра показал минус 0,1», – написал синоптик.

Он добавил, что в Подмосковье, на полюсе холода в Черустях, температура опускалась до минус 3,6 градуса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

В субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в столице.

В четверг жителям города пообещали возвращение сентябрьского тепла.