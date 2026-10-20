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    20 октября 2026, 07:58 • Новости дня

    Минпросвещения решило создать центр изучения ИИ в школах

    В России решили создать центр изучения ИИ в школьном образовании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Института содержания и методов обучения Максим Костенко сообщил, что Министерство просвещения России приняло решение сформировать центр изучения искусственного интеллекта в школах.

    Центр изучения искусственного интеллекта в школьном образовании появится на базе Института содержания и методов обучения (ИСМО) им. В. С. Леднева, передает ТАСС.

    «Министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым на базе нашего института принято решение сформировать центр изучения искусственного интеллекта в школьном образовании именно в контексте российской действительности», – сообщил Максим Костенко.

    Сейчас идет подготовка нормативного акта, который урегулирует все аспекты применения искусственного интеллекта в школах. Специалисты института будут оказывать методологическую поддержку отечественным компаниям, которые занимаются развитием суверенных нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МВФ Кристалина Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за ИИ. Также эксперты определили четыре принципа использования ИИ в науке и образовании. Президент Владимир Путин поручил развивать суверенный искусственный интеллект.

    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Мосгорсуд не разрешил футболисту Сафонову платить алименты со счета второй жены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд признал незаконной попытку вратаря клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова использовать банковский счет своей новой супруги для выплаты алиментов ребенку от первого брака.

    Представитель спортсмена пояснил, что у его клиента возникли подозрения в нецелевом расходовании средств бывшей супругой. В связи с этим вторая жена Сафонова, блогер Марина Кондратюк, открыла специальный счет для прямых переводов ребенку, передает ТАСС.

    Футболист обратился к приставу с просьбой зачесть средства на новом счете в качестве алиментов, однако получил отказ. Сафонов обжаловал это решение в Хорошевском суде, но проиграл процесс, после чего подал апелляцию.

    «Решение Хорошевского суда по иску Сафонова к УФССП по Москве признать законным, оставить его без изменения. Решение вступило в силу», – сказано в постановлении Мосгорсуда.

    Матвей и Анастасия Сафоновы развелись в 2021 году. В феврале 2024 года приставы возбудили исполнительное производство из-за долга по алиментам в размере 59,4 млн рублей. С лета 2024 года 27-летний вратарь выступает за французский клуб «Пари Сен-Жермен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшая жена Сафонова попросила суд отложить дело об алиментах.

    Летом спортсмен оспорил в Конституционном суде норму об алиментах.

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    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Начато расследование 100 случаев насилия над детьми в соццентре в Казахстане

    В Казахстане начали расследовать 100 случаев насилия над детьми в соццентре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Досудебное расследование начато в Казахстане после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг, сообщила Генеральная прокуратура республики.

    Как уточнили в генпрокуратуре, в Казахстане начато расследование из-за систематического насилия над детьми в центре социальных услуг в области Абай, передает РИА «Новости».

    «В ходе проверки центра специальных социальных услуг Аягозского района выявлено свыше 100 фактов систематического применения физического и психологического насилия к воспитанникам со стороны санитаров, которые пользовались беспомощным состоянием подопечных», – заявили в ведомстве.

    Уголовное дело заведено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Причастные сотрудники отстранены от работы и ограничены в контактах с детьми. Детский центр в Аягозе оказывает помощь детям с психоневрологическими нарушениями и рассчитан на 105 мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае воспитателя красноярского лагеря осудили за игнорирование насилия над детьми.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Умер пострадавший при атаке беспилотника ВСУ на пригород Воронежа ребенок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что четырехлетний мальчик, получивший тяжелые ранения при атаке беспилотника 28 сентября, скончался в реанимации.

    Четырехлетний ребенок, находившийся в крайне тяжелом состоянии после падения украинского беспилотника в пригороде Воронежа, умер в реанимации, сообщил Гусев в своем канале в Max.

    «Трагические новости пришли от наших врачей. В реанимации скончался мальчик 2022 года рождения, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии после атаки БПЛА на пригород Воронежа утром 28 сентября. Почти месяц врачи делали все возможное и боролись за его жизнь, но тяжесть ранений практически не оставляла шансов», – написал он.

    Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка от себя лично и от имени местного правительства. Он добавил, что власти продолжат оказывать семье всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце при атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей и женщина.

    Летом губернатор Гусев сообщил о раненых из-за атаки дронов в регионе.

    В начале лета силы ПВО отразили ночную атаку 12 БПЛА над Воронежской областью.

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    19 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад по проверке о жестоком обращении с детьми в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки информации о систематическом жестоком обращении с детьми в семье жителя Москвы.

    В эфире одной из информационных программ сообщалось о том, что родственники москвича заявляют о систематическом нарушении прав проживающих с ним детей, в том числе о физическом насилии, передает ТАСС.

    В распоряжении журналистов имеются видеозаписи, подтверждающие факты издевательств. Отмечается, что одна из девочек после обращения в правоохранительные органы была помещена в социальный центр с целью оказания на нее давления и принуждения к отказу от показаний.

    «Следственными органами ГСУ СК России по Москве проводится проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Ярошу С. М. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники СК завели дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детского сада в Сочи.

    Правоохранители начали расследование по статье о халатности после физического воздействия на малышей в Барнауле.

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    19 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    Двенадцатилетняя шахматистка сбежала от матери после турнира в Екатеринбурге

    В Екатеринбурге начались поиски пропавшей после турнира 12-летней шахматистки

    Tекст: Мария Иванова

    В Екатеринбурге сотрудники полиции и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 12-летнюю девочку, которая сбежала от матери после участия в шахматном турнире.

    Вечером 18 октября 12-летняя девочка пропала после игры на шахматном турнире в екатеринбургском торговом центре «Веер Молл», передает РИА «Новости».

    «Она участвовала в шахматном турнире в торговом центре «Веер Молл». После напряженной игры, на эмоциях, она убежала от мамы. С тех пор не выходит на связь, где она находится – неизвестно», – сообщили агентству в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

    С вечера воскресенья розыском школьницы занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Известно, что ребенок ушел без верхней одежды и денег. На девочке были голубая джинсовая рубашка, футболка, джинсы и балетки.

    Мать пропавшей обратилась с заявлением в полицию. В городском УМВД уточнили, что правоохранители анализируют записи с камер видеонаблюдения, а также опрашивают очевидцев и близких девочки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Подмосковье начали поиски пропавшей 15-летней девочки.

    В начале месяца в Рязани организовали розыск пропавшего четырехлетнего мальчика.

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    19 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Пропавшую после турнира в Екатеринбурге 12-летнюю шахматистку нашли

    В Екатеринбурге нашли сбежавшую после турнира 12-летнюю шахматистку

    Tекст: Мария Иванова

    В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов нашли 12-летнюю шахматистку, которая пропала после участия в турнире.

    Сбежавшая после шахматного турнира в Екатеринбурге 12-летняя девочка найдена и доставлена в отдел полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД города.

    «Несовершеннолетняя найдена. Находится в отделе полиции. В ближайшее время ее опросят и передадут законным представителям», – сообщили в пресс-службе управления.

    Девочка пропала вечером в воскресенье после напряженной игры в шахматном турнире в торговом центре «Веер Молл». По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», она на эмоциях убежала от матери без верхней одежды и денег. Поисками ребенка занимались сотрудники полиции и добровольцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник 12-летняя шахматистка сбежала от матери после турнира в Екатеринбурге.

    На прошлой неделе в Подмосковье волонтеры начали поиски пропавшей 15-летней девочки.

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    19 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek

    Власти США обязали ведомства удалить из своих систем китайский ИИ DeepSeek

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны и запретило его закупки.

    Гражданским ведомствам США предписано удалить из своих информационных систем искусственный интеллект DeepSeek и отказаться от его закупок, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, из правительственных систем должны быть удалены все продукты DeepSeek и связанных с ней организаций, а также разработки сторонних компаний, созданные с использованием китайских технологий. Гражданским властям Соединенных Штатов также запретили приобретать любые услуги компании Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце Вашингтон и Пекин договорились о диалоге по вопросам его развития.

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    19 октября 2026, 11:58 • Новости дня
    МВД: Пропавшая в Екатеринбурге юная шахматистка сбежала из-за проигрыша

    Tекст: Мария Иванова

    Пропавшая в Екатеринбурге 12-летняя девочка могла сбежать от матери из-за расстройства от поражения на турнире по быстрым шахматам.

    Двенадцатилетнюю девочку, пропавшую накануне после соревнований, нашли живой, в данный момент она находится в отделе полиции, передает ТАСС со ссылкой на городское управление МВД.

    «Предварительная причина – самостоятельно убежала, расстроившись из-за проигрыша», – рассказали в ведомстве.

    Исполнительный директор федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян уточнил, что соревнование было коммерческим. «Неофициальный турнир, федерация шахмат Свердловской области его не проводила», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пропавшую после турнира в Екатеринбурге 12-летнюю шахматистку нашли. Девочка сбежала от матери.

    В июле пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку обнаружили живой у соседей.

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    19 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Минздрав сообщил о регистрации 60 медизделий с ИИ в России

    Замглавы Минздрава Ваньков: В России зарегистрировали 60 медизделий с ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков сообщил, что в стране зарегистрировано 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    Большинство из этих разработок предназначено для анализа радиологических изображений, передает РИА «Новости». «Шестьдесят медицинских изделий зарегистрировано. Большинство из них – анализ радиологических изображений, действительно, начиналось все именно с этой технологии. Она на сегодняшний день показала устойчивое использование в регионах Российской Федерации и при должном уровне реализации соответствующих сценариев показывает свою эффективность», – заявил Ваньков в ходе парламентских слушаний.

    Замминистра добавил, что до конца текущего года во всех российских регионах планируется начать использовать не менее пяти медицинских изделий с нейросетями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о регистрации 48 программ с искусственным интеллектом в медицине. Он также назвал следующий этап развития подобных технологий в российских клиниках.

    В 2024 году президент Владимир Путин рассказал о планах расширить применение нейросетей при лечении россиян.

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    19 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    Женщина с ребенком погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

    Женщина с ребенком погибли при ударе дрона ВСУ в Скадовске Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Кравченко сообщила, что в Скадовском округе Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника погибли женщина и ее ребенок.

    В Скадовском округе Херсонской области жертвами атаки дрона со стороны украинских войск стали два мирных жителя. «В Скадовском округе в результате атаки украинских нацистов с применением БПЛА погибли женщина и ее ребенок 2012 года рождения», – говорится в сообщении в канале аппарата уполномоченного по правам ребенка в Херсонской области в Max.

    По ее словам, гибель подростка является трагедией, которой нет и не может быть оправдания. Детский омбудсмен подчеркнула, что виновные в этом преступлении понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член избирательной комиссии погибла при атаке дрона на автобус в Херсонской области.

    Украинские беспилотники сожгли здание сельсовета в херсонской Константиновке.

    Летом глава региона Владимир Сальдо заявил о минировании местных дорог украинскими аппаратами.

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    19 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Минпросвещения призвало не перегружать школьников учебой на каникулах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родителям школьников рекомендовано не перегружать детей учебой во время каникул и организовать им отдых без гаджетов, заявила эксперт Минпросвещения, замдиректора по воспитательной работе Российской гимназии при Государственном Русском музее Галина Плинюс.

    «Не перегружайте учебой. Каникулы – это время отдыха. Не стоит заставлять ребенка выполнять учебные задания с избытком. Ограничьте время, которое ребенок проводит с телефоном или планшетом, и обязательно компенсируйте это активностями «вне экрана»: прогулки, спорт, творчество», – приводит РИА «Новости» слова Плинюс.

    Эксперт отметила, что при организации досуга родителям необходимо учитывать возраст детей. Младшим школьникам важно неструктурированное время для свободной игры, а подросткам – время для общения и хобби.

    Плинюс также посоветовала обсуждать планы вместе с ребенком и привлекать его к выбору активностей, чтобы он почувствовал свою значимость.

    «Не забывайте про чтение. Выбирайте книги, которые действительно нравятся, а не только по школьному списку. Чтение развивает воображение и словарный запас», – заключила эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Российский союз туриндустрии предупредил о мошеннических схемах в преддверии школьных каникул.

    В августе Минпросвещения сообщило о дополнительных каникулах для первоклассников.

    Осенние каникулы у школьников в новом учебном году оказались длиннее зимних.

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    19 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Швыдкой сравнил созданную ИИ литературу с генно-модифицированными продуктами

    Швыдкой: Литературу с использованием ИИ необходимо маркировать

    Швыдкой сравнил созданную ИИ литературу с генно-модифицированными продуктами
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сравнил литературу, созданную с использованием искусственного интеллекта (ИИ), с генно-модифицированными продуктами и предложил маркировать такие произведения.

    «Это как генно-модифицированные продукты. Надо ставить соответствующую маркировку. А дальше пускай решает жюри», – приводит слова Швыдкого ТАСС. При этом он отметил, что сам искусственный интеллект выступает лишь инструментом, который заменяет традиционные способы поиска информации, такие как карточки в библиотеках.

    Швыдкой подчеркнул, что ИИ способен находить информацию быстрее, однако качество не всегда бывает на высоте.

    По его словам, к нейросетям следует относиться с благодарностью, но проверять выданную ими информацию нужно очень внимательно, так как ИИ может быть лукав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг YouTube Music начал маркировать сгенерированную нейросетями музыку.

    В прошлом месяце Швыдкой предупредил о риске выхода ИИ из-под контроля.

    В июле Госдума приняла закон об обязательной маркировке созданного нейросетями контента.

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    19 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Германия договорилась с Nvidia о партнерстве в сфере промышленного ИИ

    Германия и Nvidia заключили соглашение о внедрении ИИ в промышленность

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Документ был подписан на международном инвестиционном саммите Invest in Germany в Берлине, сообщает ТАСС.

    «Согласно документу, партнеры договорились о продвижении инициативы по разработке передовых моделей искусственного интеллекта для сферы физического ИИ», – заявили в пресс-службе правительства ФРГ.

    Инициатива нацелена на систематическое внедрение промышленного ИИ и создание в Европе современной экосистемы с участием немецких компаний и институтов.

    Центральным элементом станет платформа «Индустрия 4.0», которая переориентируется на эту тематику и останется открытой для международного сотрудничества.

    Приоритетом станет разработка решений на базе платформ Nvidia Nemotron и Cosmos, для чего компания расширит присутствие и инвестиции в ФРГ.

    В правительстве отметили, что партнерство объединит «немецкое инженерное искусство с передовыми технологиями ИИ», повысит производительность труда и обеспечит технологический суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Nvidia выпустила инструмент, блокирующий опасные действия ИИ. Компания представила платформу защиты от его несанкционированных действий.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу во время выступления на сцене.

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    19 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    РСТ предупредил о мошеннических схемах в преддверии школьных каникул

    РСТ: Мошенники обманывают родителей перед осенними школьными каникулами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии осенних школьных каникул мошенники могут предлагать родителям путевки в лагеря, экскурсии и выездные курсы, предупредили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    «В преддверии осенних школьных каникул родителям предлагают путевки в лагеря, выездные курсы, языковые интенсивы, спортивные сборы и экскурсионные поездки. При бронировании важно проверить организатора и условия оплаты: под видом привлекательных предложений мошенники могут выманивать предоплату, данные банковских карт, пароли и коды из СМС или мессенджеров», – приводит сообщение союза РИА «Новости».

    Вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов отметил, что злоумышленники часто давят на родителей, заявляя о последнем месте, скорой отмене брони или краткосрочной скидке. Поэтому важно не поддаваться эмоциям и проверять предложения через официальные контакты организаторов.

    Кроме того, мошенники могут обещать бесплатные или льготные путевки, требуя оплатить только дорогу, страховку или оформление документов. Также используются поддельные страницы бронирования, фальшивые чаты, опросы и голосования. Иногда они представляются сотрудниками школ и запрашивают личные данные.

    В РСТ посоветовали родителям проверять детские лагеря в официальных региональных реестрах, сверять данные о туроператорах и турагентах в едином федеральном реестре Минэкономразвития. Оплачивать услуги следует только на расчетный счет организации, а не на карту частного лица. Также необходимо уточнять предложения, якобы поступившие от школы, непосредственно у администрации, и никогда не сообщать коды и пароли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу РСТ опроверг сообщения о резком снижении цен на туры в Турцию.

    Ранее союз сообщил о снижении спроса на детские лагеря у моря.

    Также РСТ заявил о завершении вывоза застрявших в третьих странах из-за иранского конфликта.

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    19 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Разработчик чат-бота Claude передал 5% акций в фонд общественного блага

    Компания Anthropic передала 5% своих акций на общественные инициативы

    Tекст: Мария Иванова

    Американская технологическая компания Anthropic, создавшая чат-бот Claude, передаст 5% своих акций в специально учрежденный «Фонд общественного блага», сообщила пресс-служба разработчика.

    «Мы передаем часть акций Anthropic в Фонд общественного блага Anthropic – новую структуру, доля которой будет увеличиваться по мере роста компании», – заявили в пресс-службе.

    При условии одобрения акционерами в фонд перейдет 5% ценных бумаг предприятия. Они будут распределяться среди некоммерческих организаций для реализации различных общественных инициатив, в том числе для изучения влияния искусственного интеллекта на рынок труда, передает ТАСС.

    В Anthropic заверили, что не станут использовать новую структуру для политического лоббирования.

    Размер переданного пакета акций может быть увеличен на 2% за каждые 50% роста стоимости компании. Кроме того, руководство и сотрудники разработчика также пожертвуют часть своих долей, в результате чего фонд в общей сложности может получить около 20% акций.

    По информации Reuters, в этом году ожидается первичное публичное размещение акций (IPO) Anthropic, которое может стать одним из крупнейших в истории. Капитализацию компании оценивают в 1,5–2 трлн долларов, поэтому стоимость первоначального взноса в 5% может составить 75–100 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания Anthropic предрекла превращение искусственного интеллекта в компьютерные вирусы.

    В начале месяца разработанная ею ИИ-модель отправила в полицию Филадельфии ложный сигнал об убийстве.

    В прошлом месяце разработчик предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству.

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