Минпросвещения решило создать центр изучения ИИ в школах

В России решили создать центр изучения ИИ в школьном образовании

Tекст: Дмитрий Зубарев

Центр изучения искусственного интеллекта в школьном образовании появится на базе Института содержания и методов обучения (ИСМО) им. В. С. Леднева, передает ТАСС.

«Министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым на базе нашего института принято решение сформировать центр изучения искусственного интеллекта в школьном образовании именно в контексте российской действительности», – сообщил Максим Костенко.

Сейчас идет подготовка нормативного акта, который урегулирует все аспекты применения искусственного интеллекта в школах. Специалисты института будут оказывать методологическую поддержку отечественным компаниям, которые занимаются развитием суверенных нейросетей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МВФ Кристалина Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за ИИ. Также эксперты определили четыре принципа использования ИИ в науке и образовании. Президент Владимир Путин поручил развивать суверенный искусственный интеллект.