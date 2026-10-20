Импорт китайских легковых автомобилей в Россию показал рекордное значение

Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли до 1,59 млрд долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

В сентябре поставки легковых автомобилей из КНР в Россию достигли 1,59 млрд долларов, став максимальными с сентября 2024 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайского ведомства.

В годовом выражении экспорт машин вырос в 1,7 раза, а по сравнению с августом рост составил 10%. За первые три квартала суммарный объем поставок автомобилей из Китая в Россию достиг 10,67 млрд долларов, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Благодаря таким объемам Россия сохранила лидерство среди импортеров китайских автомобилей. В пятерку крупнейших покупателей также вошли Великобритания, Бельгия, Бразилия и Австралия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генеральный консул КНР У Дэминь назвал среднюю стоимость китайского автомобиля на российском рынке. Россия заняла второе место по объему импорта машин из этой страны. Весной президент Владимир Путин заявил об успешном выпуске китайских автомобилей в России.