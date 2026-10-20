Синоптики спрогнозировали потепление до 11 градусов в Москве

Метеоролог Позднякова спрогнозировала погоду без осадков в Москве

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Дневная температура в Москве составит плюс 9 – плюс 11 градусов, по области – плюс 7 – плюс 12 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы примерно на три градуса», – пояснила Позднякова РИА «Новости».

Синоптик добавила, что в городе будет дуть восточный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, что превышает норму в среднем на 20 единиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

В субботу синоптик назвал сроки замены летней резины на зимнюю в столице.

На прошлой неделе в Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за дождя.