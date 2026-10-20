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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    Глава МИД Чехии Мацинка: Большинство стран ЕС против запрета на выдачу виз россиянам
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    В центре Парижа введен комендантский час
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть
    20 октября 2026, 06:50 • Новости дня

    Глава МИД Ирана заявил о самом тесном в истории сотрудничестве с Россией

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал отношения с Россией самыми тесными в истории

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Москва и Тегеран никогда не сотрудничали так тесно, как в настоящее время.

    Аракчи заявил, что Тегеран и Москва достигли исторического максимума в двустороннем взаимодействии на фоне рабочего визита главы российского дипломатического ведомства в исламскую республику, передает РИА «Новости».

    «Принял министра иностранных дел Лаврова на своевременных переговорах в Тегеране. Мы обсудили все вопросы, от Европы до Передней Азии, включая Ливан, Палестину, Украину и Йемен. Также сосредоточили внимание на расширении экономического и ядерного сотрудничества. Никогда в нашей истории Иран и Россия не сотрудничали так тесно, как сейчас», – написал Аббас Аракчи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за твердую позицию по ситуации вокруг исламской республики. В понедельник Сергей Лавров рассказал о готовности России содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США. Министр иностранных дел также заявил о перспективах двустороннего сотрудничества по углеводородам.

    19 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что гордится своей работой в команде Владимира Путина на протяжении более 20 лет.

    Политик заверил, что не собирается оставлять начатые в макрорегионе проекты, передает РИА «Новости». «Я могу только одно сказать: я горжусь тем, что уже более 20 лет работаю в команде Владимира Владимировича Путина», – сказал Трутнев.

    Отвечая на вопрос журналистов о том, не бросит ли он Дальний Восток, полпред отметил, что ему некуда деться от этой работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин представил к госнаграде покинувшего пост вице-премьера Трутнева.

    В прошлом месяце Трутнев сообщил о масштабном участии бизнеса в Восточном экономическом форуме.

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    19 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Чернышенко пригласил китайских ученых присоединиться к работе на СКИФ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил китайских ученых принять участие в совместной работе на отечественной мегаустановке «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

    Чернышенко на 30-м заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств предложил китайской стороне расширить сотрудничество в области мегасайенс, передает РИА «Новости».

    «Для расширения сотрудничества в области мегасайенс приглашаем к совместной работе на российской установке СКИФ, созданию российско-китайской экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения HEPS. Выражаем надежду на поддержку китайской стороной инициативы Объединенного института ядерных исследований в городе Дубне», – заявил он.

    Кроме того, вице-премьер пригласил исследователей из КНР принять участие в шестом Конгрессе молодых ученых, проведение которого запланировано на декабрь.

    СКИФ представляет собой источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Масштабный научный комплекс строится в наукограде Кольцово под Новосибирском на участке 30 га, периметр кольца ускорителя составляет 476 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МЧС Александр Куренков оценил возможности пожаротушения на научной мегаустановке.

    В воскресенье ученые запланировали проведение первого эксперимента на синхротроне СКИФ до конца года.

    Летом президент Владимир Путин поделился впечатлениями от СКИФа в Новосибирске.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    @ IMAGO/Russian President official\apaimages\Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    20 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и всему российскому народу за их твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

    Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    19 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал причину затягивания кризиса на Украине

    Аракчи: Кризис на Украине затянулся из-за ошибочной политики Запада

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным фактором затягивания конфликта на Украине является ошибочная политика европейских стран и США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, ошибочная политика западных государств стала причиной появления множества военных конфликтов в мире, включая украинский кризис, передает РИА «Новости».

    «Европейские страны и США страдают от ошибочных расчетов и ошибочных подходов, а взяв неверный политический курс, они стали главной причиной многих войн и кризисов. Поддержка Запада… привела к затягиванию войны на Украине», – заявил Аракчи.

    Министр добавил, что лидеры европейских стран должны открыть глаза и оценить реальную ситуацию в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели переговоры в Тегеране.

    Глава МИД России заявил о перспективах сотрудничества двух стран в сфере добычи углеводородов.

    Лавров также выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    19 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    Мировой суд в Москве расторг брак актера Шкловского
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья в Москве удовлетворил исковые требования актера Олега Шкловского о расторжении брака с Наталией Микольшиной.

    Суд удовлетворил исковые требования артиста, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Исковые требования Шкловского Олега Менделеевича к Микольшиной Наталии Григорьевне о расторжении брака удовлетворены», – сообщила собеседница агентства.

    Олег Шкловский, которому в следующем году исполнится 80 лет, получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Зимний вечер в Гаграх» и «Узник замка Иф».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода.

    В апреле суд расторг брак Джигана и Самойловой.

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    19 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    «Автодор» запустил лазерную систему для водителей на трассе М-4 «Дон»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная компания «Автодор» запустила в пилотном режиме комплекс из трех лазеров на Восточном обходе Краснодара для повышения бдительности автомобилистов.

    Система установлена на 1319-м километре автодороги М-4 «Дон». Экспериментальный комплекс формирует световые лучи синего, красного и зеленого цветов, которые веером расходятся над трассой на расстояние более трех километров, передает ТАСС.

    В пресс-службе госкомпании пояснили, что лазеры призваны привлечь внимание автомобилистов, направляющихся из Краснодара, и помочь им сконцентрироваться на дорожной обстановке. Отмечается, что ранее подобная технология была впервые опробована в Китае, где показала положительный эффект.

    После завершения тестирования на Восточном обходе Краснодара специалисты оценят результаты эксперимента. В дальнейшем «Автодор» рассмотрит возможность применения аналогичных систем на других подведомственных автомобильных дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду «Автодор» зафиксировал более 80 млн проездов по трассе М-12 «Восток».

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    19 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мирошник назвал актом глумления удар ВСУ по похоронной процессии в ЛНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал атаку украинских беспилотников по похоронной процессии в Первомайске запредельным бесчеловечным актом.

    Атака украинских беспилотников по похоронной процессии в Первомайске стала запредельным бесчеловечным актом и открытым глумлением над традиционными устоями, подчеркнул Мирошник в Telegram-канале.

    «Сложно выдумать что-то более бесчеловечное, чем атака по похоронной процессии! Это открытое глумление над традиционными для нашего народа устоями!» – заявил дипломат.

    По его словам, в этом поступке проявляется звериная желчь и ненависть оператора беспилотника, который через камеры дрона смотрит в глаза жертве, везущей на кладбище тело близкого человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при ударе ВСУ по машине ритуальной службы в ЛНР погибли три человека.

    В воскресенье в результате атак на муниципалитеты республики погибли еще три человека.

    В субботу атака украинских военных оставила без света десятки населенных пунктов региона.

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    19 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Оверчук: Иран завершил выкуп земель для железной дороги «Решт – Астара»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранская сторона завершила выкуп земельных участков, предназначенных для строительства железнодорожной линии «Решт – Астара», заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Иран проинформировал российскую делегацию о завершении выкупа земельных участков под будущую железную дорогу, которая станет частью транспортного коридора «Север – Юг», передает РИА «Новости».

    «Обсудили статус реализации нашего проекта «Север-Юг», строительства участка будущей железной дороги Решт-Астара. Иранская сторона заверила нас, что земельные участки выкуплены. Мы ожидаем подтверждения документального, что состоялся», – рассказал Оверчук по итогам встречи с первым вице-президентом Ирана Мухаммад-Резой Арефом на полях заседания совета глав правительств государств – членов ШОС.

    Вице-премьер уточнил, что работа над созданием этого железнодорожного маршрута уже активно ведется профильной российской компанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МИД анонсировал продолжение совместного с Азербайджаном развития коридора «Север – Юг».

    В июле президент Владимир Путин заявил о росте поставок по этому маршруту.

    Глава МИД Сергей Лавров спрогнозировал скорый прогресс в реализации проекта коридора «Север – Юг».

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    19 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Самокатчика избили за наезд на коляску с ребенком в Екатеринбурге

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Екатеринбурге двое прохожих избили водителя электросамоката, который сбил женщину с двухлетней дочерью в коляске.

    Инцидент произошел днем 17 октября. В микрорайоне Широкая Речка 36-летний мужчина на электросамокате ехал по тротуару и врезался в коляску, когда женщина свернула на велодорожку, пишет «Газета. Ru».

    В результате столкновения коляска опрокинулась. Двое проходивших мимо мужчин набросились на самокатчика, повалили его на землю и стали избивать руками и ногами.

    Мать достала дочь из коляски. У двухлетней девочки диагностировали ушибы, после осмотра ее отпустили домой.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу грузовик сбил девушку на самокате на Малой Дмитровке в Москве.

    В начале месяца сбитый на самокате в Мытищах подросток умер в больнице.

    Весной девочки-подростки на электросамокатах сбили женщину с ребенком в Новосибирске.

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    19 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Умер профессор МГУ и МДА Валерий Саврей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Профессор Московского государственного университета (МГУ) и Московской духовной академии (МДА), исследователь трудов отцов христианской церкви Валерий Саврей скоропостижно ушел из жизни.

    О смерти ученого сообщила кафедра философии и религиоведения философского факультета университета, передает РИА «Новости». «Скоропостижно скончался Валерий Яковлевич Саврей, доктор философских наук, профессор, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Московской духовной академии. Он был известен как автор исследований по истории философско-богословской мысли ранней патристики», – говорится в сообщении кафедры.

    Коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким профессора.

    Валерий Саврей проработал на кафедре философии религии и религиоведения более 15 лет. Он читал студентам авторские курсы по притчам в религиях мира и архитектонике философского текста, а также преподавал философию религии для магистров.

    В начале октября скончался один из создателей Петербургского университета МВД Сальников.

    До этого академик РАН, основатель НИИ прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института (МАИ) Гарри Попов умер на 92-м году жизни.

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    19 октября 2026, 18:01 • Новости дня
    ЕС задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике

    Rapporteur: ЕС задумался о закупке ледоколов из-за влияния России в Арктике

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз рассматривает возможность совместной закупки ледоколов для гражданских и военных нужд на фоне растущего влияния России в Арктическом регионе.

    Как пишет европейское издание Rapporteur со ссылкой на проект новой Арктической стратегии ЕС, Евросоюз рассматривает возможность совместного приобретения новых ледоколов для усиления своей роли в Арктике, передает РИА «Новости».

    В проекте новой Арктической стратегии объединения отмечается, что инициатива по закупке судов отражает растущую обеспокоенность Брюсселя наращиванием российского присутствия в регионе.

    Ожидается, что новые ледоколы смогут использоваться не только для обеспечения гражданского судоходства, но и для поддержки военных операций путем прокладки путей во льдах. При этом в предыдущей стратегии от 2021 года Евросоюз называл своей главной задачей содействие мирному и устойчивому развитию Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США начали готовить Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике.

    Летом глава МИД Сергей Лавров обвинил НАТО в милитаризации региона.

    Весной заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил о скором ответе Москвы на вызовы альянса на Севере.

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    19 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Посетителей ПВЗ предупредили о риске заражения гепатитом

    Врач Сухарева заявила о риске заражения гепатитом через ножи в пунктах выдачи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Посетители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) рискуют заразиться гепатитом при использовании общих канцелярских ножей для вскрытия посылок, заявила терапевт Ольга Сухарева.

    Специалист рассказала, что к ней неоднократно обращались пациенты, порезавшиеся канцелярским ножом при проверке товара. Именно этот инструмент представляет серьезную опасность для здоровья клиентов маркетплейсов, приводит слова терапевта «Лента.ру».

    «До вас этим же ножом мог порезаться кто-то еще. А вирус гепатита В может до месяца обитать в капле засохшей крови. Вирус гепатита С тоже устойчив во внешней среде: он может сохраняться более недели даже в засохшем и незаметном пятне крови на лезвии бритвы, конце иглы», – объяснила Сухарева.

    При этом медик добавила, что ВИЧ подобным путем передаться не может.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Красноярске клиентка с тремя собаками напала на сотрудницу пункта выдачи заказов.

    Летом Роспотребнадзор зарегистрировал сверхточный тест на гепатит Е.

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    19 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Вице-президент Ирана призвал не дать Украине помешать отношениям с Россией

    Вице-президент Ирана Ареф призвал не дать Украине помешать отношениям с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    По словам политика, страны должны совместно противостоять попыткам Киева создать нестабильность в Каспийском море, передает РИА «Новости». «Все мы знаем, что Украина совершила некоторые беспорядки в этом регионе, на севере нашей страны. Мы не должны позволить ей достичь своих целей в создании проблем и помех между нашими государствами», – сказал Ареф на встрече в Душанбе.

    Ареф подчеркнул важность обеспечения безопасного судоходства на Каспии. Он отметил, что эти меры будут способствовать укреплению двусторонних отношений, в том числе в сфере поставок продовольствия.

    Кроме того, иранский вице-президент заявил о намерении усилить безопасность северных портов республики и выразил надежду на принятие аналогичных мер со стороны России в отношении южных российских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин встретился в Душанбе с первым вице-президентом Ирана. На переговорах он назвал принципы развития отношений двух стран.

    Глава российского правительства также передал иранскому президенту приветствие от Владимира Путина.

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