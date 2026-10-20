Трамп: США могут немедленно завершить военную операцию против Ирана

Tекст: Алексей Дегтярёв

«У них не может быть ядерного оружия, и у них не будет его. Кто-то сказал: «Вы можете уйти прямо сейчас». И это правда. Мы можем уйти прямо сейчас. У них не будет ядерного оружия, замечательные бомбардировщики B-2 [в июне прошлого года] вылетели с базы, расположенной недалеко отсюда, <…> и сбросили все бомбы», – цитирует Трампа ТАСС.

Ранее Трамп заявлял, что война США против Ирана завершится очень скоро, конфликт может закончиться сразу после промежуточных выборов в Конгресс США в начале ноября или даже до них.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

В воскресенье в Корпусе стражей исламской революции заявили о наличии технологии создания американской «матери всех бомб».

Тогда же Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб».