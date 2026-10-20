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    20 октября 2026, 05:52 • Новости дня

    Трамп: США могут немедленно завершить военную операцию против Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты могли бы немедленно завершить военную операцию против Ирана, поскольку Тегеран лишен возможности получить ядерное оружие, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «У них не может быть ядерного оружия, и у них не будет его. Кто-то сказал: «Вы можете уйти прямо сейчас». И это правда. Мы можем уйти прямо сейчас. У них не будет ядерного оружия, замечательные бомбардировщики B-2 [в июне прошлого года] вылетели с базы, расположенной недалеко отсюда, <…> и сбросили все бомбы», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее Трамп заявлял, что война США против Ирана завершится очень скоро, конфликт может закончиться сразу после промежуточных выборов в Конгресс США в начале ноября или даже до них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    В воскресенье в Корпусе стражей исламской революции заявили о наличии технологии создания американской «матери всех бомб».

    Тогда же Иран предупредил США о последствиях применения «матери всех бомб».

    19 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    @ IMAGO/Russian President official\apaimages\Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    Пезешкиан планирует посетить восьмой саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, передает «Интерфакс». «Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу», – заявил Пезешкиан на встрече с Лавровым.

    Он также поблагодарил Путина, правительство и народ России за сильную позицию в связи с последними событиями.

    Лавров в ответ отметил, что российский лидер ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ и рассчитывает на проведение двусторонней встречи для продолжения разговора, начатого в Бишкеке на саммите ШОС.

    Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

    В начале месяца президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку.

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    20 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за твердую позицию по ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил признательность руководству РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и всему российскому народу за их твердую позицию в отношении событий вокруг исламской республики.

    «Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан, передает ТАСС.

    Встреча иранского президента и главы российской дипломатии состоялась в Тегеране в рамках рабочей поездки Лаврова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным.

    Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.

    Премьер-министр Михаил Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
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    19 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Мишустин передал Пезешкиану приветствие от Путина через вице-президента Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом попросил передать иранскому лидеру Масуду Пезешкиану приветствие от президента Владимира Путина.

    Глава российского правительства встретился с первым вице-президентом Ирана в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в Душанбе на полях заседания Совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    «Рад нашей новой встрече. Прежде всего, просил бы вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану от президента России Владимира Владимировича Путина и от меня лично», – сказал Мишустин.

    Предыдущая встреча Мишустина и Арефа состоялась на полях заседания Совета глав правительств в Москве в ноябре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр России прибыл в Таджикистан на заседание Совета глав правительств стран ШОС.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры главы дипломатического ведомства в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    В марте российский посол в Тегеране сообщил о выезде из страны всех желавших покинуть ее россиян.

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    19 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белый дом начал подавать четкие сигналы о намерении добиться капитуляции Киева в украинском конфликте, сообщили СМИ.

    Администрация США подает четкие сигналы о том, что добивается капитуляции Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro. В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп и раньше предпринимал подобные попытки, но теперь окончательно поменял позицию.

    По мнению издания, на это указывают дизельная сделка Вашингтона с Россией и призывы американских властей к проведению президентских выборов на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова оценила слова президента США Дональда Трампа о выборах на Украине.

    Во вторник Кремль прокомментировал идею американского лидера о встрече президентов России и Украины.

    Газета ВЗГЛЯД назвала четыре бонуса для Москвы от дизельной сделки с Вашингтоном.

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    19 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал причину затягивания кризиса на Украине

    Аракчи: Кризис на Украине затянулся из-за ошибочной политики Запада

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным фактором затягивания конфликта на Украине является ошибочная политика европейских стран и США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, ошибочная политика западных государств стала причиной появления множества военных конфликтов в мире, включая украинский кризис, передает РИА «Новости».

    «Европейские страны и США страдают от ошибочных расчетов и ошибочных подходов, а взяв неверный политический курс, они стали главной причиной многих войн и кризисов. Поддержка Запада… привела к затягиванию войны на Украине», – заявил Аракчи.

    Министр добавил, что лидеры европейских стран должны открыть глаза и оценить реальную ситуацию в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели переговоры в Тегеране.

    Глава МИД России заявил о перспективах сотрудничества двух стран в сфере добычи углеводородов.

    Лавров также выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    19 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Оверчук: Иран завершил выкуп земель для железной дороги «Решт – Астара»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранская сторона завершила выкуп земельных участков, предназначенных для строительства железнодорожной линии «Решт – Астара», заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    Иран проинформировал российскую делегацию о завершении выкупа земельных участков под будущую железную дорогу, которая станет частью транспортного коридора «Север – Юг», передает РИА «Новости».

    «Обсудили статус реализации нашего проекта «Север-Юг», строительства участка будущей железной дороги Решт-Астара. Иранская сторона заверила нас, что земельные участки выкуплены. Мы ожидаем подтверждения документального, что состоялся», – рассказал Оверчук по итогам встречи с первым вице-президентом Ирана Мухаммад-Резой Арефом на полях заседания совета глав правительств государств – членов ШОС.

    Вице-премьер уточнил, что работа над созданием этого железнодорожного маршрута уже активно ведется профильной российской компанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МИД анонсировал продолжение совместного с Азербайджаном развития коридора «Север – Юг».

    В июле президент Владимир Путин заявил о росте поставок по этому маршруту.

    Глава МИД Сергей Лавров спрогнозировал скорый прогресс в реализации проекта коридора «Север – Юг».

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    19 октября 2026, 23:00 • Новости дня
    Трамп: Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки

    Трамп предложил заменить Зеленского на мирных переговорах

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел к колоссальным потерям, и предложил сменить украинского переговорщика.

    Американский лидер считает, что руководство на Украине принимает неправильные решения, отказываясь от диалога. Об этом передает ТАСС.

    «Зеленский не знает, о чем говорит. Зеленский – это человек, которому следовало уже давно урегулировать эту войну. Если бы он прислушался ко мне, он бы уже давно заключил гораздо более выгодную сделку, и на сегодняшний день у него бы остался миллион человек», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на слова Зеленского о том, что президент США находится «не на той стороне истории».

    Глава американской администрации также добавил, что Киеву, возможно, пришло время выставить на мирные переговоры кого-то другого вместо Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп указал на то, что Зеленский не способствует мирному урегулированию на Украине.

    В воскресенье Белый дом счел санкции против России помехой для переговоров. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон сошлись во мнении о нежелании Киева идти на мир.

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    19 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Вице-президент Ирана призвал не дать Украине помешать отношениям с Россией

    Вице-президент Ирана Ареф призвал не дать Украине помешать отношениям с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.

    По словам политика, страны должны совместно противостоять попыткам Киева создать нестабильность в Каспийском море, передает РИА «Новости». «Все мы знаем, что Украина совершила некоторые беспорядки в этом регионе, на севере нашей страны. Мы не должны позволить ей достичь своих целей в создании проблем и помех между нашими государствами», – сказал Ареф на встрече в Душанбе.

    Ареф подчеркнул важность обеспечения безопасного судоходства на Каспии. Он отметил, что эти меры будут способствовать укреплению двусторонних отношений, в том числе в сфере поставок продовольствия.

    Кроме того, иранский вице-президент заявил о намерении усилить безопасность северных портов республики и выразил надежду на принятие аналогичных мер со стороны России в отношении южных российских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин встретился в Душанбе с первым вице-президентом Ирана. На переговорах он назвал принципы развития отношений двух стран.

    Глава российского правительства также передал иранскому президенту приветствие от Владимира Путина.

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    20 октября 2026, 00:21 • Новости дня
    Трамп высоко оценил позицию России и Китая по Украине

    Трамп признался в высокой оценке позиций Москвы и Пекина по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация высоко ценит справедливую позицию Москвы и Пекина в отношении Украины.

    Американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме о возможности обсуждения украинского кризиса с председателем КНР Си Цзиньпином, американский лидер ответил утвердительно. Он подчеркнул, что глава Китая ведет себя очень справедливо в этом вопросе.

    «То же самое можно сказать и о России. Они сделали гораздо меньше, чем могли бы, и я это высоко ценю. Они знают, что я это высоко ценю», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Дональд Трамп назвал денуклеаризацию главной темой предстоящей встречи с лидерами России и Китая.

    Западные обозреватели предупредили, что предложенная Москвой и Вашингтоном сделка по Украине повергнет Европу в шок.

    Власти США отказались обсуждать желание Киева наносить удары по российской территории с помощью системы Starshield.

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    19 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Предметных договоренностей по встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа нет

    Tекст: Вера Басилая

    Тема возможной встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа упоминалась, но предметных договоренностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Учитывая, что все три главы государства потенциально, может быть, будут принимать участие в саммите в Китае, то действительно тема такой гипотетической встречи упоминалась», – заявил Песков.

    При этом он подчеркнул, что предметных договоренностей по встрече и по ее содержанию нет, передает ТАСС.

    «Предметных каких-либо предложений или договоренностей ни по самой встрече [Путина, Си Цзиньпина и Трампа], ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалось», – пояснил пресс-секретарь.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность встречи президентов России, США и Китая на саммите АТЭС обсуждается, однако окончательное решение еще не принято.

    На прошлой неделе Китай поприветствовал возможную встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

    В прошлом месяце Кремль допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

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    19 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Лавров прибыл в Иран для обсуждения деэскалации в Персидском заливе

    Лавров прибыл в Иран для обсуждения шагов по деэскалации в Персидском заливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран, где обсудит с иранским коллегой Аббасом Аракчи шаги по снижению напряженности в зоне Персидского залива.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения с иранским коллегой Аббасом Аракчи шагов по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива, передает ТАСС.

    Российского министра также примет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Значительное внимание в ходе контактов будет уделено практическим шагам по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

    Ожидается, что глава МИД проинформирует иранскую сторону о ключевых итогах своих встреч со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме, которая стала первой точкой его ближневосточного турне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье МИД анонсировал переговоры Сергея Лаврова в Иране по ситуации в Персидском заливе.

    Глава ведомства раскритиковал подход США к конфликту с Ираном.

    В субботу он прибыл в Бахрейн.

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    19 октября 2026, 16:25 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Ирана начали переговоры в Тегеране

    МИД: Лавров и глава МИД Ирана Аракчи начали двусторонние переговоры в Тегеране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи начали двусторонние переговоры в иранской столице.

    Главы дипломатических ведомств проводят встречу в Тегеране, сообщает МИД России в Max. Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало фотографию, на которой министры жмут друг другу руки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сергей Лавров прибыл в Иран для обсуждения деэскалации в Персидском заливе.

    В воскресенье МИД анонсировал переговоры российского дипломата в Тегеране.

    Ранее глава ведомства раскритиковал подход США к конфликту с Ираном.

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    19 октября 2026, 20:02 • Новости дня
    Хуситы нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам

    Хуситы атаковали ракетами объекты Saudi Aramco и аэропорты в Саудовской Аравии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы за минувшие двое суток нанесли серию ракетных ударов по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco и аэропортам на территории Саудовской Аравии.

    Йеменские мятежники атаковали военные базы и нефтяные месторождения в Саудовской Аравии, передает ТАСС. «Вооруженные силы Йемена <...> за минувшие 48 часов провели шесть военных операций с использованием большого числа баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», – заявил Сариа.

    По его словам, ударам подверглись объекты компании Saudi Aramco в Янбу на западе королевства и нефтяное месторождение Шейба на востоке страны, где в результате попаданий начались пожары.

    Кроме того, хуситы заявили, что атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, аэропорт города Абха и авиабазу в Хамис-Мушайте, а также военно-морской лагерь и радиолокационные станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    В четверг мятежники пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

    Во вторник президент США Дональд Трамп пригрозил хуситам из-за ударов по королевству.

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    19 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Мишустин сообщил об оказании масштабной гуманитарной помощи Ирану

    Мишустин: Россия оказала масштабную гуманитарную помощь Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Москва оказала масштабную гуманитарную помощь иранскому народу после того, как республика подверглась вооруженной агрессии.

    В ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом в Таджикистане глава российского правительства сообщил об осуждении нападения на исламскую республику, передает РИА «Новости».

    «Россия осудила вооруженную агрессию против Исламской Республики Иран. По поручению Владимира Владимировича Путина мы оказали дружественному иранскому народу масштабную гуманитарную помощь, включая поставки лекарств и медицинских изделий», – заявил Мишустин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мишустин передал президенту Ирана приветствие от Владимира Путина.

    В апреле Россия направила новую партию гуманитарной помощи исламской республике.

    В марте Тегеран запросил у Москвы поддержку.

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