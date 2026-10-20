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    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть
    20 октября 2026, 05:32 • Новости дня

    Более 16 тыс. грузовиков отозвали в России с начала года

    Росстандарт: С начала года в России отозвали более 16 тыс. грузовиков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала 2026 года на территории России под отзывные кампании подпали свыше 16 тыс. грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

    В этом году несколько компаний объявляли об отзыве автотехники, в том числе грузовиков FAW типа CA4180 и Shacman SX3258, сообщили ТАСС в ведомстве.

    Ранее Росстандарт запретил выпуск в обращение в России транспортных средств марок DONGFENG типа DFRZ-35, FOTON типа 77N5BJ, XCMG типа XCT50G5-1S и XCA200G7-1S, а также JAC типа K7. Аналогичные меры затронули заводы, выпускающие специальную технику на базе шасси JAC, KIA, SHACMAN, FAW и FORD.

    Ведомство выдало предписания о разработке программ по предотвращению причинения вреда, которые предусматривают проведение отзывных кампаний. Эти меры должны включать устранение нарушений для эксплуатируемых и непроданных машин с определением конкретных VIN-номеров и сроков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Росстандарт запретил продажи ряда моделей грузовиков DONGFENG, FOTON, XCMG и JAC. Летом ведомство остановило реализацию китайских автомобилей Camc H7 и спецтехники. В прошлом году в России ввели запрет на продажу четырех моделей китайских грузовиков.

    19 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас: ЕС планирует соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз планирует противостоять России и Китаю в Арктике и добиваться свободного прохода судов по Северному морскому пути, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Евросоюз собирается противостоять России и Китаю в Арктике, он будет добиваться неограниченного доступа к Северному морскому пути, сказала Каллас в интервью Times, передает ТАСС.

    Дипломат заявила, что Запад «должен остановить Россию и Китай» в их стремлении доминировать в Арктике. Она отметила, что ЕС необходимо сотрудничать с Канадой и США, чтобы не допустить полного контроля Москвы и Пекина над Севморпутем, и добиваться его открытости для всех судов.

    Также она сообщила, что во вторник Еврокомиссия представит обновленную арктическую стратегию. Документ предусматривает инвестиции в ледоколы, создание военного центра мониторинга российской активности и послабления на запрет добычи нефти и газа на арктическом шельфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что ЕС задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике. В тот же день стало известно о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в регионе.

    В субботу ЕС собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников.

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    19 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списков произведений, изучаемых в школах России и Китая.

    Инициатива направлена на включение большего числа литературных произведений национальных авторов в государственные программы общего образования двух стран, передает ТАСС.

    «Считаем важным продвигать изучение богатого литературного наследия двух стран. В целях дальнейшего укрепления двусторонних связей на этом направлении предлагаем рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования», – заявила Голикова во время 27-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    Вице-премьер сообщила о росте туристического потока между странами на 50%.

    В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
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    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    17 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Маск наделил новый спорткар Tesla сознанием для выполнения опасных трюков

    Маск заявил о наличии сознания у нового спорткара Tesla Roadster

    Маск наделил новый спорткар Tesla сознанием для выполнения опасных трюков
    @ tesla.com

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Tesla Илон Маск заявил, что новый электрический спорткар Roadster будет обладать сознанием и сможет самостоятельно выполнять опасные трюки.

    Новый электронный спорткар компании под названием Roadster будет наделен сознанием, пишет ТАСС со ссылкой на пост Маска в социальной сети.

    «Вы сможете попросить Roadster выполнить любой из показанных [на презентации спорткара] трюков в автоматическом режиме, поскольку он будет обладать сознанием», – написал Маск.

    Он также сообщил о планах построить на территории офиса Tesla в штате Техас специальную трассу с петлей «безумнее, чем у Hot Wheels» для проведения тест-драйвов Roadster.

    Ранее компания Tesla представила новое поколение электрического спорткара Roadster, который благодаря двигателям на сжатом воздухе может кратковременно отрываться от земли и преодолевать крутые подъемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Tesla показала спорткар Roadster, способный перепрыгивать препятствия.

    В августе компания отозвала 3 млн электромобилей в Китае из-за цвета дверных ручек.

    В апреле отец Маска заявил о возможности строительства завода Tesla в России.

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    17 октября 2026, 16:25 • Новости дня
    Синоптик назвал сроки замены летней резины на зимнюю в Москве

    Синоптик Леус: Менять летнюю резину на зимнюю в Москве можно в начале ноября

    Tекст: Мария Иванова

    Владельцы автомобилей в Москве могут использовать летнюю резину еще две-три недели, до начала ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Однако тем, кто использует машину в сумерки и ночью, стоит задуматься о замене шин раньше из-за околонулевых температур, написал синоптик в своем Telegram-канале.

    Леус отметил, что «автомобильная зима» по климату начинается в столице 19 ноября. С этого дня среднесуточная температура воздуха обычно опускается ниже плюс 5 градусов, при которой производители рекомендуют переходить на зимние шины.

    По его словам, теплая и сухая погода октября позволяет отложить замену резины. В ближайшую неделю в столице сохранится антициклональная погода со средним температурным фоном на 2-3 градуса выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг синоптик пообещал москвичам возвращение сентябрьского тепла.

    В прошлую пятницу в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

    В прошлом месяце в Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве в октябре.

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    17 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Иномарка сбила пешехода на тротуаре в центре Петербурга

    В центре Петербурга иномарка выехала на тротуар и сбила пешехода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Петербурга автомобиль Hyundai выехал на тротуар на Суворовском проспекте и совершил наезд на пешехода, мужчина госпитализирован.

    Иномарка под управлением 37-летнего водителя выехала на тротуар на Суворовском проспекте в центре Петербурга, пострадал пешеход, его госпитализировали. Уже известно, что автомобилист, поворачивая с Тульской улицы на проспект, не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

    В результате 57-летний пешеход получил перелом бедра и травму головы, он доставлен в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Петербурге произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. Ранее в городе на Неве четыре человека пострадали в ДТП с автобусом. А летом в ДТП с наездом на пешеходов в Петербурге пострадали трое подростков.

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    17 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    Девушка погибла в устроенном подростком ДТП в Саратовской области

    МВД: В Саратовской области девушка погибла в ДТП с 16-летним водителем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Саратовской области перевернулся автомобиль Toyota Corolla под управлением 16-летнего юноши, в результате аварии погибла несовершеннолетняя пассажирка.

    Авария произошла вблизи села Новосельское Аркадакского района Саратовской области, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

    «По предварительным данным, вблизи села Новосельское юноша 16 лет, управляя автомашиной Toyota Corolla, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП пассажир, девушка 16 лет, погибла, водитель доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в ведомстве.

    Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Подмосковье двух подростков госпитализировали после ДТП на самокате. Кроме того, на Сахалине подростки угнали у родителей машину и попали в аварию. Также в Петербурге трое подростков пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов.

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    18 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    В ДТП с тремя легковыми автомобилями в Дагестане погибли два человека

    Tекст: Ольга Иванова

    Два человека погибли и еще четверо получили тяжелые травмы при столкновении трех машин на трассе в Буйнакском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

    Авария произошла на 26-м километре автодороги Буйнакск – Кизилюрт в районе населенного пункта Акайтала. На трассе столкнулись автомобиль Changan и две машины Lada Priora, передает ТАСС.

    В результате ДТП два человека погибли на месте, еще четверо пострадавших были госпитализированы в Центральную городскую больницу Буйнакска. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. К ликвидации последствий аварии привлекли более 20 спасателей и семь единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане в результате ДТП погиб пятилетний ребенок.

    Жертвой автомобильной аварии в республике стал еще один несовершеннолетний.

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    17 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Путин поручил разработать тарифы на каршеринг для многодетных семей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о введении сбалансированных тарифов на услуги каршеринга для многодетных семей.

    Президент Владимир Путин поручил кабмину проработать установление сбалансированных тарифов на каршеринг для многодетных семей. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте президента России.

    Правительству предстоит рассмотреть возможность повышения доступности каршеринга для многодетных. В частности, речь идет об увеличении в автопарках компаний числа машин, подходящих для поездок таких семей, и установлении сбалансированных тарифов.

    Поручение будет выполняться совместно с комиссией Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» и Народным фронтом. Доклад необходимо представить до 1 декабря 2026 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Бурятии Алексей Цыденов и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава государства также поручил включить поддержку участников СВО в национальные проекты.

    Ранее Путин поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных. До этого президент дал поручение разработать для них льготные тарифы на такси.

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    17 октября 2026, 09:33 • Новости дня
    МВД исключило выдачу международных водительских прав за пределами России

    В МВД исключили выдачу международных водительских прав за границей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оформить международное водительское удостоверение за пределами России невозможно, этот процесс доступен только в подразделениях Госавтоинспекции или многофункциональных центрах внутри страны.

    Для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в подразделение ГАИ по месту нахождения заявителя, передает ТАСС сообщение пресс-центра Министерства внутренних дел России.

    В ведомстве уточнили, что действующие правила не предусматривают оформление таких документов за границей. При этом подать заявление и получить готовые права можно не только в Госавтоинспекции, но и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство внутренних дел разъяснило условия возврата водительских прав после лишения.

    Также ведомство предложило ужесточить правила сдачи экзаменов на удостоверение.

    Кроме того, Минтранс и МВД обсудили взаимное признание водительских документов с Китаем.

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    19 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией

    Вице-премьер Госсовета КНР Лифэн заявил о росте двусторонней торговли с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил, что Китай и Россия продолжают наращивать двустороннюю торговлю и последовательно реализовывать ключевые проекты.

    В Москве состоялось 30-е заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство коммерции Китая.

    «Благодаря совместным усилиям обеих сторон практическое сотрудничество между Китаем и Россией демонстрирует хорошую динамику развития: двусторонняя торговля продолжает расти, ключевые проекты последовательно реализуются, промышленное сотрудничество непрерывно углубляется», – заявил Хэ Лифэн.

    Он добавил, что Москва и Пекин продолжают поддерживать тесные контакты и обмены визитами. С российской стороны в заседании комиссии принял участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень. Она также предложила расширить список китайской литературы в школьной программе.

    На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

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    19 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть вариант трехсторонней встречи

    WSJ: Россия, США и Китай готовы рассмотреть возможность встречи

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский лидер Владимир Путин и его американский и китайский коллеги готовы рассмотреть гипотетическую возможность трехсторонней встречи, пишет WSJ со ссылкой на источники.

    «Как сообщают осведомленные источники, президент России Владимир Путин предложил провести в следующем месяце встречу с участием президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Цель – договориться о завершении четырехлетнего конфликта», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, никакой конкретики по возможной встрече пока нет.

    «Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», – приводит РИА «Новости» комментарий представителя Кремля газете WSJ.

    Газета отмечает, что этот план уже вызвал тревогу на Украине, а также среди ее союзников в Вашингтоне и Европе. Подобный саммит – без участия Владимира Зеленского – стал бы беспрецедентным событием, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин в сентябре совершил трехдневный визит в Индию. Индия раскрыла детали своего плана по мирному урегулированию на Украине.

    Песков заявил, что Путин позитивно воспринял готовность Китая и Индии помочь по Украине.

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    19 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    Ушедшие иностранные автоконцерны продолжили получать выручку в России

    Ушедшие иностранные автоконцерны продолжили зарабатывать в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минимум девять покинувших Россию иностранных автомобильных производителей сохранили в стране дочерние предприятия, которые продолжают приносить им финансовую прибыль.

    Часть иностранных автомобильных концернов, объявивших об уходе из России, сохранила дочерние компании в стране и продолжает получать выручку, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса Rusprofile.

    Авторы исследования отмечают, что после весны 2022 года зарубежные производители по-разному распорядились своими российскими активами. Некоторые из них продали бизнес местным инвесторам без права обратного выкупа или запустили процедуру банкротства дочерних структур. Однако часть концернов сохранила юридические лица, поддерживает их работу, регистрирует товарные знаки и рассчитывает в будущем вернуться на российский рынок.

    В частности, немецкая компания BMW сохранила три организации, две из которых в 2025 году получили около 6,5 млрд рублей выручки. Концерн продолжает поставлять запчасти и обслуживать автомобили. Южнокорейская марка Hyundai после продажи завода в Петербурге также оставила несколько компаний. Вместе со структурами Kia их совокупная выручка за прошлый год превысила 4,2 млрд рублей. Немецкий Volkswagen продал основной российский бизнес, но входящий в его группу бренд Porsche сохранил три представительства, которые принесли около 1,2 млрд рублей.

    Свое присутствие на российском рынке в различных формах также сохранили компании Toyota, Mitsubishi Motors, Stellantis, Honda и Suzuki. В то же время бывшие предприятия Renault, Nissan, Mercedes-Benz, Ford, Mazda, Volvo Group и Jaguar Land Rover полностью перешли под управление местных собственников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал уход части западных компаний из России абсолютно скотским.

    Также премьер-министр Михаил Мишустин заявил о преодолении последствий ухода иностранных IT-компаний.

    Президент Владимир Путин отметил, что покинувшие рынок бренды подставили российских партнеров.

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    19 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    «Благодаря лидерам двух стран российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентно высокий уровень и продолжают развиваться на основе договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года, 25-летие которого мы отметили в текущем году», – сказала Голикова.

    В понедельник в Петербурге состоялось 27-е заседание Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, передает РИА «Новости».

    Мероприятие прошло под председательством Голиковой и члена Госсовета КНР Шэнь Ицинь. По словам российского вице-премьера, гуманитарное сотрудничество двух стран развивается в русле задач, поставленных Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Голикова оценила потребность России в новых кадрах до 2032 года.

    Тем временем вице-премьер рассказала о возврате 4 млрд рублей пострадавшим потребителям в России ежегодно.

    Она обозначила цель по приобщению россиян к здоровому образу жизни.

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    19 октября 2026, 12:53 • Новости дня
    Голикова заявила о росте турпотока между Россией и Китаем на 50%

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за первое полугодие 2026 года туристический поток между Россией и Китаем увеличился на 50%, а по итогам года ожидается свыше 4 млн взаимных поездок.

    «Росту туристических обменов, очевидно, способствовало снятие визовых барьеров. Туристический поток, итоги которого мы видим по 2025 году, превысил 3 млн поездок, а вот только за первое полугодие 2026 года вырос еще на 50%», – заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    По ее словам, для закрепления успеха планируется развивать автомобильный туризм, увеличивать количество авиарейсов между городами двух стран и расширять линейку качественных предложений. Вице-премьер отметила, что по итогам текущего года ожидается свыше 4 млн взаимных поездок, однако потенциал туристического обмена значительно выше, передает РИА «Новости».

    Кроме того, к 2030 году Россия готовится обеспечить прием 5,5 млн китайских путешественников. Голикова подчеркнула важность устранения административных барьеров, развития транспортной сети и адаптации инфраструктуры. Она также добавила, что за последние десять лет число китайских студентов в российских медицинских вузах увеличилось практически в десять раз.

    Ранее Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    В прошлом месяце Ассоциация туроператоров России назвала самые популярные у китайских туристов города страны.

    Летом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте числа гостей из КНР.

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