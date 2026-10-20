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    20 октября 2026, 05:35 • Новости дня

    Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в Намибию

    Учебный корабль Балтфлота «Перекоп» зашел в намибийский порт Уолфиш-Бей

    Tекст: Денис Тельманов

    Совершающий поход вокруг Евразии и Африки учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в порт Уолфиш-Бей в Намибии.

    Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» зашел в намибийский порт Уолфиш-Бей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

    В порту состоялась церемония встречи, в которой приняли участие представители посольства России и военнослужащие ВМС Намибии.

    Для гостей организовали экскурсию, рассказав о службе на судне и практике курсантов. Во время стоянки экипажу и курсантам проведут автобусные экскурсии по местным достопримечательностям.

    Путь корабля до Намибии проходил через акватории Индийского и Атлантического океанов, за семь суток судно преодолело более 1,8 тыс. морских миль.

    На борту курсанты Балтийского военно-морского института имени Ушакова продолжили штурманскую практику, обучались прокладке курса и осваивали навыки прохождения проливов, а также участвовали в занятиях по основам борьбы за живучесть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца корабль «Перекоп» прибыл в порт Танзании.

    В прошлом месяце учебное судно зашло на Сейшельские Острова. Корабль Балтфлота посетил также Камбоджу.

    19 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) прибыли на полигон Термез в Узбекистане для участия в совместных тактических маневрах двух стран «Хамкорлик-2026».

    Военнослужащие 201-й гвардейской военной базы совершили марш протяженностью более 300 км по горам Таджикистана и Узбекистана и прибыли на полигон Термез, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

    В ведомстве сообщили, что российские подразделения на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях «Урал» и специальной технике на базе «Камаза» преодолели подъемы, спуски и узкие участки горного серпантина. Сейчас военные готовят технику к активной фазе маневров.

    Совместные тактические учения «Хамкорлик-2026» пройдут с 20 по 27 октября. Военные двух стран отработают обнаружение и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований в приграничных районах. В маневрах примут участие горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных и ударных беспилотников, наземные робототехнические комплексы и вертолеты Ми-24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мотострелки Центрального военного округа отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии.

    В четверг страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах.

    В начале месяца индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные учения.

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    19 октября 2026, 23:59 • Новости дня
    Польский аэропорт Жешув закрыли по требованию военных

    Аэропорт польского Жешува закрыли по требованию военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный аэропорт польского Жешува, расположенного недалеко от границы с Украиной, закрыт на прием и выпуск самолетов по требованию военных.

    Об этом сообщил источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Варшава», отвечающей за авиатрафик над страной, передает ТАСС.

    «В связи с незапланированными действиями военной авиации по обеспечению безопасности страны аэропорт Жешува закрыт», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, ограничения действуют ориентировочно до конца суток по московскому времени. Других подробностей источник не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Литва попросила Польшу помочь в расследовании инцидента с беспилотником.

    В пятницу власти Польши закрыли аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

    В сентябре прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал обсудить с НАТО инцидент с дронами в Польше.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    В НАТО назвали армию России изобретательной и опасной

    Адмирал НАТО Вандье: Армия России изобретательна, креативна и опасна

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.

    «Мы увидели изменения в том, как Россия ведет военные действия… Они учатся, они адаптируются…, они активно внедряют новые стандарты, они изобретательны, они креативны и тем самым опасны», – приводит слова Вандье РИА «Новости».

    Адмирал обратил особое внимание на развитие технологий беспилотных летательных аппаратов в России. По его словам, применение дронов с реактивными двигателями демонстрирует высокую эффективность против перехватчиков украинских военных.

    Российские власти неоднократно указывали на беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце постпред США при Североатлантическом альянсе призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Тогда же беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем.

    Летом в Латвии признали преимущество России над альянсом в сфере дронов.

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    19 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Минобороны: ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по сухогрузу на пути в порт Одессы, перевозившему грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские военные беспилотники продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину. В результате атаки на переходе морем был поражен сухогруз с предназначенными для ВСУ грузами на пути в Одессу, сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские дроны поразили военное предприятие на Украине.

    В пятницу Вооруженные силы России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    В четверг российские беспилотники поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ.

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    19 октября 2026, 14:01 • Новости дня
    «Калашников» досрочно отгрузил ракеты для зенитного комплекса «Стрела-10»

    «Калашников» досрочно поставил партию зенитных ракет 9М333 для «Стрелы-10»

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» с опережением сроков поставил заказчику партию высокоточных зенитных управляемых ракет 9М333 для зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

    Концерн выполняет обязательства 2026 года с опережением графика.

    Как сообщает «Калашников», эти изделия пользуются стабильно высоким спросом благодаря их эффективному применению в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Зенитная управляемая ракета 9М333 работает по принципу «выстрелил – забыл» и предназначена для поражения беспилотников и крылатых ракет в любое время суток в условиях применения оптических помех.

    Важным преимуществом ракеты является наличие головки самонаведения с тремя режимами работы: фотоконтрастным, инфракрасным и помеховым. Средняя скорость боеприпаса составляет 550 метров в секунду, он способен поражать цели на высотах от десяти до 3,5 тыс. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом «Калашников» подписал контракт на поставку дронов «Каракурт» в Индию.

    Концерн начал поставки новейшего скоростного беспилотника «Скат-220».

    В мае предприятие сообщило о начале поставок дронов «Куб-2» и «Куб-10».

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    19 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19

    Китайская армия приняла на вооружение 25-тонную боевую машину пехоты ZBL-19

    Tекст: Мария Иванова

    Войска Народно-освободительной армии Китая начали получать новейшую колесную боевую машину пехоты ZBL-19, приспособленную к эксплуатации в условиях высокогорья.

    Новая 25-тонная техника поступила в распоряжение 76-й армии сухопутных войск Китая, передает ТАСС со ссылкой на кадры телеканала CCTV.

    БМП представляет собой обновленную версию бронемашины ZBL-08. Машина получила комбинированную модульную броню, которая обеспечивает круговую защиту от бронебойных снарядов калибром до 7,62 мм, а в лобовой проекции – до 14,5 мм. V-образное днище повышает защищенность техники от мин и самодельных взрывных устройств.

    Высадка пехоты из новой машины производится через десантную аппарель. БМП оснащена необитаемой башней с 30-миллиметровой автоматической пушкой дальностью стрельбы до 3 тыс. м и четырьмя противотанковыми ракетами «Хунцзянь-13» дальностью около 4 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину.

     В мае китайский экраноплан получил пилоны для подвески вооружения.

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    19 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Focus Taiwan: Тайвань проведет учения с американскими танками и призывниками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тайвань в ноябре проведет месячные военные учения «Ляньюн», в которых задействуют американские танки M1A2T и призывников, сообщает тайваньская газета Focus Taiwan.

    «Бронетанковая бригада, которая использует американские танки (M1A2T), уже передислоцировала их на учебную базу в уезде Пиндун для предстоящих учений «Ляньюн», которые запланированы на конец ноября – декабрь», – передает РИА «Новости» сообщение Focus Taiwan.

    В ходе маневров, которые продлятся около месяца, танки будут отрабатывать боевое слаживание. В учениях также примут участие призывники, проходящие обязательную годовую военную службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Тайвань решил закупить у США 292 разведывательных беспилотника.

    В прошлом месяце задержка поставок оружия из США поставила под угрозу создание системы ПВО на Тайване.

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    19 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    В Запорожье обвинили Зеленского в ведении кровавого бизнеса на оружии

    Глава парламента Запорожья Емельяненко обвинил Зеленского в заработке на оружии

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что Владимиру Зеленскому и Западу нужен не мир на Украине, а кровавый бизнес на продаже оружия.

    Политик подчеркнул, что глава украинского государства воюет против собственного народа. «Заявления Дональда Трампа о том, что Зеленский вовсе не заинтересован в прекращении конфликта, для американской политики, может быть, и новость, но для нас в Запорожской области – это суровая ежедневная реальность», – отметил Емельяненко, передает ТАСС.

    По его мнению, президент Украины борется с самой историей, забыв о стране, которая дала ему образование и старт в жизни. В то же время западным кураторам Киева нужны лишь бесконечные оружейные контракты, разрушенные города и кровь.

    Глава регионального парламента выразил уверенность, что Украину планомерно ведут к краху, а местные жители больше не верят властям.

    Емельяненко добавил, что украинский лидер попал под полное влияние зарубежных спонсоров, для которых человеческие жизни стали просто расходным материалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры Евросоюза поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.

    В четверг страны ЕС решили призвать киевские власти смягчить риторику в адрес американского политика.

    Во вторник слова Трампа о новом украинском лидере сочли приговором для Зеленского.

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    19 октября 2026, 23:22 • Новости дня
    Суд в Кении признал сектантов виновными в массовом убийстве детей

    В Кении 29 членов секты признали виновными в убийстве 191 человека

    Tекст: Денис Тельманов

    Высокий суд Кении признал проповедника Пола Маккензи и его 28 сообщников виновными в гибели 191 последователя религиозной секты в лесу Шакахола в результате принудительного голодания.

    Суд вынес обвинительный приговор фигурантам дела о гибели сектантов, среди которых оказалось 190 несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на Кенийскую вещательную корпорацию.

    В ходе разбирательства было установлено, что осужденные организовали систему принудительного голодания, которое проводилось поэтапно и начиналось с детей. Членам секты запрещали покидать поселение, а любые попытки сбежать или найти еду пресекались охранниками.

    Суд заслушал 123 свидетеля и изучил данные экспертиз, подтвердивших смерть от голода в 76 случаях. Причины гибели остальных жертв установить не удалось. Инстанция отвергла заявления защиты о добровольном отказе несовершеннолетних от пищи. Оглашение решения о наказании назначено на 6 ноября.

    Массовые захоронения последователей секты были найдены в апреле 2023 года. В ходе эксгумаций полиция обнаружила останки более 400 человек, многие из которых скончались от истощения, а у некоторых нашли признаки насильственной смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кенийского проповедника признали виновным в убийстве 191 человека.

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    19 октября 2026, 23:12 • Новости дня
    Трамп назвал денуклеаризацию главной темой встречи с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп предложил обсудить сокращение ядерного оружия с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином была бы посвящена сокращению ядерных вооружений, а не ситуации на Украине.

    Американский лидер не планирует обсуждать украинский конфликт в рамках вероятных трехсторонних переговоров с главами России и Китая. «Мы бы запланировали встречу, посвященную денуклеаризации, это очень позитивно для мира», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможных темах для переговоров, президент США подчеркнул, что у российской стороны «все в порядке по Украине».

    Кроме того, глава американской администрации выразил сомнение относительно вероятности проведения двусторонней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

    Трамп отметил, что ему удается поддерживать очень хорошие отношения с главой Северной Кореи, однако он не уверен, что кто-либо просил о проведении подобных переговоров в рамках предстоящего мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил о готовности к переговорам с Путиным и Си Цзиньпином. Кремль прокомментировал вероятность проведения такого саммита.

    В среду Пекин поприветствовал будущую встречу российского и китайского лидеров на полях АТЭС.

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    19 октября 2026, 22:40 • Новости дня
    Трамп: Зеленский не способствует мирному урегулированию на Украине

    Трамп сообщил об активных переговорах США и России по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Владимира Зеленского мешают мирному урегулированию на Украине, и сообщил об активных контактах Вашингтона с Москвой.

    Вашингтон ведет переговорный процесс с Москвой по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС.

    «И, откровенно говоря, Зеленский не сильно помогает делу. Считаю, что он не хочет остановить это», – заявил Трамп.

    По словам американского лидера, США пока не собираются вводить новые санкции против России, чтобы не подорвать шансы на успех переговоров.

    Кроме того, президент США допустил, что Киеву пришло время выставить на диалог о мире другого представителя вместо Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сенатор Марко Рубио заявил об открытости США к действиям по завершению украинского конфликта.

    В пятницу Трамп назвал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам позором.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Зеленского идти на мир.

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    19 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Число жертв Эболы в Демократической Республике Конго превысило 4,5 тыс.

    Минздрав ДРК: С мая число умерших от Эболы в республике превысило 4,5 тыс.

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство общественного здравоохранения, гигиены и социального обеспечения Демократической Республики Конго (ДРК) сообщило, что с мая в стране выявили более 9,4 тыс. заболевших лихорадкой Эбола.

    С начала эпидемии в государстве зарегистрировали 9455 подтвержденных случаев заболевания и 4561 летальный исход, пишет ТАСС. Уровень летальности заболевания составляет 48,2%.

    Эпицентром распространения инфекции остается провинция Итури, на долю которой приходится 73,2% от общего числа случаев и 67,5% новых заражений.

    Вспышка затронула 66 из 178 медицинских зон в восьми провинциях страны. Среди заразившихся числятся 269 медицинских работников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Кении выявили первый случай заражения вирусом Эбола.

    В прошлом месяце Онищенко предупредил о возможных опасных мутациях заболевания.

    Россия поставила Уганде 7 тыс. тестов на этот вирус.

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    20 октября 2026, 01:07 • Новости дня
    В 2026 году в Вооруженных силах России испытали более 20 новых средств связи

    Генерал Квитка сообщил об испытании более 20 комплексов связи в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные специалисты с начала 2026 года провели успешные испытания и апробацию более 20 новых средств и комплексов связи, сообщили в Министерстве обороны.

    Как рассказал начальник связи – заместитель начальника штаба Московского военного округа по связи генерал-майор Дмитрий Квитка, специально созданная группа исследований также детально изучила новые режимы работы всех имеющихся в войсках образцов оборудования, передает ТАСС.

    «В нашем управлении создана группа исследований и внедрения перспективных разработок и средств. С начала 2026 года этой группой проведена апробация более 20 средств и комплексов связи, исследованы новые режимы работы всех имеющихся на сегодня образцов», – отметил Квитка.

    По его словам, специалисты ведут активную работу над увеличением дальности каналов дистанционного управления наземных роботизированных комплексов, криптозащитой видеопотоков и совершенствованием радиосвязи различных диапазонов.

    Генерал подчеркнул, что многие предложения связистов группировки войск «Запад» уже реализованы в конкретных образцах техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, применение наземного робототехнического комплекса «Депеша» позволило обезопасить доставку грузов и эвакуацию раненых в зоне специальной военной операции.

    14 октября глава Минобороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал испытательную базу ВМФ на озере Иссык-Куль, проверив уровень ее оснащенности.

    В России начались испытания турели для автоматического перехвата дронов

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    19 октября 2026, 22:56 • Новости дня
    Власти Италии направили сотни военных в Милан из-за массовых погромов

    Il Messaggero: Власти Италии направили 500 военных в Милан после погромов

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Италии во главе с премьер-министром Джорджей Мелони приняло решение направить в Милан 500 военнослужащих для обеспечения правопорядка после массовых беспорядков в минувшие выходные.

    Соответствующий указ планируется одобрить на чрезвычайном заседании Совета министров, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Messaggero.

    Ущерб торговому сектору в центре города в результате вандализма, мародерства и грабежей оценивается в 700 тыс. евро. Беспорядки начались 16 октября в виде студенческих протестов против политики правительства, прокатившихся по всей Италии, а затем переросли в погромы в Милане.

    Протестующие объявили в социальных сетях о создании «Движения 17 октября» и обещают проводить манифестации каждую субботу. В ходе беспорядков были задержаны около 200 человек, 80% из которых оказались несовершеннолетними от 12 до 17 лет.

    Под стражей остались 32 нарушителя, ранения получили более сотни сотрудников правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция задержала более 270 человек в ходе протестов в Милане. В воскресенье протестующие разгромили магазины в центре города. В пятницу итальянские студенты устроили массовые выступления против политики Мелони.

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    20 октября 2026, 02:00 • Новости дня
    В МИД России заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс не намерен сбавлять интенсивность своих действий и военной разведки в Черноморском регионе, что демонстрирует стремление блока к дальнейшей эскалации и существенно повышает риски возникновения опасных инцидентов, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

    Как рассказал директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников в интервью изданию «Известия», интерес НАТО к черноморской акватории стабильно растет, однако теперь акцент сместился с морского присутствия на развитие военной инфраструктуры в прибрежных государствах – членах альянса.

    «В регионе возросла и разведактивность союзников по Североатлантическому блоку. Самолеты-разведчики, базирующиеся в румынской Констанце, ведут постоянный мониторинг над водами Черного моря. Полученные данные натовцы передают киевскому режиму», – отметил дипломат.

    Дипломат уточнил, что базирующиеся на румынском аэродроме в Констанце самолеты-разведчики осуществляют непрерывный мониторинг воздушного пространства, а собранные сведения передаются киевскому режиму.

    По оценке главы департамента МИД РФ, подобные действия кратно увеличивают вероятность непреднамеренных столкновений, примеры которых уже фиксировались ранее, в частности при инциденте с американским беспилотным летательным аппаратом в марте 2023 года.

    Владислав Масленников также обратил внимание на инициативу Бухареста по формированию единого военного командования прибрежных стран НАТО на Черном море, нацеленного на расширение коалиционных возможностей для защиты от низколетящих целей, что прямо подтверждает нежелание блока снижать градус региональной напряженности.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.

    При этом заместитель командующего объединенными ВВС НАТО генерал-лейтенант Гийом Тома рассказал, что альянс перешел к круговой противовоздушной обороне, однако не получил для этого дополнительных военных ресурсов.

    19 октября американский самолет-разведчик заметили над Черным морем.

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