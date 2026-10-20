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    Ближневосточное НАТО провалило первый экзамен
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    Глава МИД Чехии Мацинка: Большинство стран ЕС против запрета на выдачу виз россиянам
    Президент Ирана рассказал о запланированной в Москве встрече с Путиным
    В центре Парижа введен комендантский час
    Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть
    20 октября 2026, 04:11 • Новости дня

    Штаб Лулы да Силвы потребовал аннулировать регистрацию Болсонару на выборах

    Folha de S. Paulo: Юристы Лулы да Силвы потребовали снять Болсонару с выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Предвыборный штаб президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы намерен через суд аннулировать регистрацию оппозиционного кандидата Флавиу Болсонару из-за алгоритмических манипуляций корпорации Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская).

    Юристы главы государства обвиняют оппозицию в неправомерном использовании средств коммуникации. Утверждается, что алгоритмы рекомендаций и механизмы искусственного интеллекта на платформах Instagram*, Facebook* и WhatsApp (все сервисы принадлежат Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) системно работали в пользу оппонента и урезали охваты действующего президента, передает ТАСС со ссылкой на газету Folha de S. Paulo.

    В качестве доказательств истцы планируют передать в Высший избирательный суд внутреннюю переписку сотрудников Meta* о сбоях в работе рекламных кабинетов левых сил и данные об аномально высокой вовлеченности на страницах Болсонару.

    В иске также зафиксированы факты алгоритмической подмены: при поиске каналов Лулы да Силвы в WhatsApp пользователям автоматически выдавались ссылки на ресурсы конкурента.

    Сама корпорация отвергла обвинения во вмешательстве в избирательную кампанию и объяснила сбои глобальными техническими неполадками. Судья Марку Белизи предписал компании обеспечить равные условия для кандидатов и предупредил об увеличении ежедневного штрафа за игнорирование требований суда до 1 млн реалов.

    Второй тур президентских выборов в Бразилии пройдет 25 октября. В первом туре Флавиу Болсонару набрал 47,03% голосов, опередив Лулу да Силву с 45,16%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Флавиу Болсонару стал фигурантом дела об отмывании денег. На прошлой неделе штаб Лулы да Силвы обвинил Meta во вмешательстве в выборы. В начале месяца кандидаты вышли во второй тур президентской гонки.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    19 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль назвал условие окончательного урегулирования на Украине

    Песков: Кто-то в Киеве должен взять ответственность за урегулирование конфликта

    Кремль назвал условие окончательного урегулирования на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Окончательное урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия представителя Киева, готового взять на себя ответственность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Конечно же, безусловно, окончательного урегулирования без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможности достижения мирного соглашения без непосредственного участия Украины, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что Россия высоко ценит посреднические усилия США по урегулированию конфликта на Украине. «Что касается урегулирования, то вы знаете, что американская сторона продолжает свои усилия посреднические, миротворческие. Мы высоко их ценим», – добавил пресс-секретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Владимира Зеленского идти на мир.

    На прошлой неделе Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

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    19 октября 2026, 10:06 • Новости дня
    Politico предрекло паралич власти в Евросоюзе из-за выборов в ключевых странах

    Politico: Выборы в четырех крупнейших странах поставили ЕС на грань паралича

    Politico предрекло паралич власти в Евросоюзе из-за выборов в ключевых странах
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Внутриполитическая борьба и грядущие выборы в крупнейших экономиках Евросоюза грозят парализовать работу объединения и сорвать принятие рекордного бюджета, пишет Politico.

    Евросоюзу предстоит утвердить крупнейший бюджет в своей истории, закрыть финансовую дыру на Украине и справиться с геополитическим давлением со стороны США и Китая. Однако политические потрясения в странах, на которые приходится 60% ВВП и населения блока, могут привести к параличу власти, пишет Politico.

    В Испании выборы пройдут уже в следующем месяце. Во Франции в апреле следующего года сменится президент. В Германии позиции канцлера Фридриха Мерца пошатнулись из-за роста популярности «Альтернативы для Германии», а в Италии выборы намечены на 2027 год, но могут состояться и раньше.

    Неспособность ЕС принимать решения проявилась на последнем саммите, где лидеры не смогли продвинуться в обсуждении бюджета в 2 трлн евро. Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что у него не будет политического мандата на подписание соглашения в последние месяцы пребывания у власти.

    Ситуация усугубляется геополитическим давлением: США ставят под сомнение традиционные альянсы, Китай захватывает рынки, а Украина сталкивается с дефицитом бюджета на фоне приближающейся зимы, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Венгрия увязала одобрение бюджета Евросоюза с разморозкой средств для страны. В пятницу саммит Евросоюза отложил поиск финансирования Украины до конца года. Премьер Нидерландов сообщил о недовольстве всех стран новым бюджетом ЕС.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве

    Политолог Данилин: На Силуанова ложится особо сложная задача пополнения бюджета

    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В правительстве России объявлено обновление состава: ряд вице-премьеров покидают посты, а на их места предложены новые кандидатуры. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал перестановки закономерным этапом кадровой политики и обозначил главные задачи, которые встанут перед новыми назначенцами.

    «Одной из самых заметных кадровых перестановок в правительстве стал уход Юрия Трутнева с постов вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)», – считает политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    При этом он отметил значимость назначения на эту должность Олега Кожемяко. Как напомнил собеседник, карьерный путь чиновника складывался поэтапно: в начале 2000-х годов он был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края, в 2005 году занял пост вице-губернатора Корякского автономного округа.

    «Теперь же Кожемяко станет вице-премьером и полпредом президента. Это серьезный шаг в карьере и закономерный итог многолетней работы», – полагает политолог. Данилин также указал на значительные карьерные успехи Андрея Никитина: «Назначение на пост вице-премьера по транспорту – это существенный рост».

    Отдельно эксперт выделил Дмитрия Ядрова. «Это молодой и амбициозный руководитель, он уже зарекомендовал себя как перспективный политик. За три года на посту главы Росавиации он сумел обеспечить стабильную работу системы воздушного движения в крайне непростых условиях – в частности, налетов БПЛА и частого введения плана «Ковер», – напомнил аналитик.

    Что касается Дмитрия Григоренко, то он, по данным СМИ, скорее всего, переходит на работу в «Сбер», продолжил спикер. «На пост заместителя председателя – руководителя аппарата правительства предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой. Это кадровое решение заметно усиливает аппаратные позиции Антона Силуанова, которого выдвинули на должность вице-премьера – министра финансов», – рассуждает Данилин.

    По его оценкам, перед новыми назначенцами стоят масштабные задачи. «Ядрову предстоит обеспечивать развитие транспортной отрасли. В зоне ответственности Никитина – формирование и реализация стратегии развития транспортного комплекса в целом. Кожемяко предстоит курировать дальневосточное направление и держать на контроле ключевые процессы в регионе. При этом на Силуанова ложится особенно сложная задача – обеспечивать пополнение бюджета в непростых условиях», – заключил политолог.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства. Как сообщила пресс-служба кабмина, кадровые решения согласованы с Владимиром Путиным по итогам их встречи. Перестановки предусматривают, что два вице-премьера покинут должности, два министра получат повышение.

    Так, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова предложена на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Ее работа продемонстрировала умение решать сложные государственные задачи, подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Сейчас должность вице-премьера занимает Дмитрий Григоренко. Он переходит на другую работу.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на должность вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На этом посту в случае утверждения он сменит Юрия Трутнева. «Олег Кожемяко много лет работал на Дальнем Востоке. Он возглавлял ряд субъектов ДФО и досконально знает этот макрорегион», – отметил Беляков.

    Вице-премьером по транспорту станет министр транспорта Андрей Никитин. Ранее этот пост занимал Виталий Савельев – он был освобожден от должности 28 сентября в связи с избранием депутатом Госдумы. На пост главы Минтранса выдвинут руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Как указал Беляков, он – несмотря на сложные условия ежедневных вызовов, с которыми сталкивается авиатранспортный комплекс, – сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли.

    Наконец, в структуре правительства появится новая должность: заместитель председателя – министр финансов. На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова. «В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение… Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт», – подчеркнул пресс-секретарь председателя правительства.

    Госдума 21 октября рассмотрит кандидатуры на должности в правительстве, сообщил Вячеслав Володин. Если они будут одобрены парламентом, указ о назначениях подпишет президент. До тех пор все вице-премьеры продолжат исполнять обязанности, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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    19 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Молдавия начала возводить мост через Днестр для снабжения ВСУ

    Молдавия начала строить мост через Днестр для логистической поддержки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин сообщил, что власти Молдавии приступили к ускоренному строительству переправы через реку Днестр для обеспечения логистической поддержки украинской армии.

    Молдавия начала реализацию проекта будущего международного контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной. «Кишинев в ускоренном режиме осуществляет строительство переправы через реку Днестр с целью обеспечения логистической поддержки ВСУ», – заявил Дмитрий Сорокин.

    Он уточнил, что работы планируется завершить к концу 2026 года. Сорокин связал возведение моста с намерением руководства Украины увеличить объемы транзита вооружений и материальных ресурсов через молдавскую территорию, передает ТАСС.

    Эксперт добавил, что общая длина моста составит 276 метров. Проект предусматривает установку 24 металлических опор, каждая из которых будет состоять из восьми трубчатых элементов и трех ледорезов для обеспечения устойчивости конструкции.

    В начале октября постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Молдавия постепенно превращается в логистический хаб и фактический тыл для украинской армии. По его данным, на молдавской территории также планируется оборудовать медицинские центры для нужд ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Молдавии Майя Санду выступила за транзит украинского зерна вопреки протестам фермеров.

    Аграрии Молдавии возмутились скидкой на транзит украинского зерна.

    Украина начала обсуждать с Кишиневом возможность транзита сельскохозяйственной продукции через молдавскую территорию.

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    19 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    Умер бывший ведущий «Вестей» Михаил Пономарев

    Умер российский журналист и телеведущий Михаил Пономарев

    Умер бывший ведущий «Вестей» Михаил Пономарев
    @ Дружинин Алексей/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский журналист и бывший ведущий программ «Вести» и «Новости» Михаил Пономарев ушел из жизни, сообщила Национальная ассоциация телерадиовещателей.

    Михаил Пономарев скончался, сообщила Национальная ассоциация телерадиовещателей в Telegram-канале.

    Пономарев был ведущим программы «Вести» на телеканале РТР с 1991 по 1999 год. Позднее, в 1999–2001 годах, он работал ведущим «Новостей» на ТВ-6.

    В Национальной ассоциации телерадиовещателей выразили соболезнования семье и близким журналиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Владимира Молчанова.

    В апреле стала известна причина смерти телеведущего Алексея Пиманова. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его кончиной.

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    19 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море

    Рубио: Компании США пожаловались на удары ВСУ по судам в Черном море

    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские компании неоднократно обращались к администрации США из-за ударов Вооруженных сил Украины по коммерческим судам в Черном море.

    Американские компании регулярно жаловались властям США на атаки украинских военных на коммерческие суда в Черноморском регионе, что вызвало серьезное беспокойство в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Нам не нужны никакие усугубляющие ситуацию события», – заявил Рубио.

    По словам госсекретаря, с учетом обстановки в Ормузском проливе и Красном море мировая экономика уже сталкивается с масштабным энергетическим кризисом. Действия Киева в Черном море в этом контексте способствуют лишь дальнейшему росту мировых цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Следственный комитет установил причастность главы ГУР Украины к атакам на суда в России.

    В прошлом месяце Казахстан призвал Киев прекратить атаки на суда в Черном море.

    Рубио назвал недопустимыми удары по связанным с США нефтяным судам.

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    19 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Япония заявила о намерении добиваться решения спора по Курилам

    Tекст: Игорь Иножарский

    Главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что Токио будет и дальше искать решение территориального спора с Россией по Курильским островам, спустя 70 лет после подписания советско-японской совместной декларации.

    Правительство Японии в понедельник подтвердило курс на поиск решения давнего территориального спора с Россией вокруг группы островов у Хоккайдо, несмотря на ухудшение двусторонних отношений и на фоне 70-летия совместной декларации 1956 года о частичном возвращении островов, передает Kyodo News.

    Совместная декларация 1956 года, в рамках которой Япония и тогдашний Советский Союз восстановили дипломатические отношения, предусматривает возврат Японии после заключения мирного договора двух из четырех спорных островов – Шикотана и группы Хабомаи, называемых в Японии Северными территориями, а в России – частью Южных Курил.

    «Даже в условиях сложного состояния японско-российских отношений мы будем продолжать необходимое общение с российской стороной и работать над тем, чтобы преодолеть нынешний тупик», – заявил Минору Кихара на регулярной пресс-конференции в Токио.

    Многолетний спор по островам, куда также входят Кунашир и Итуруп, до сих пор не позволил Токио и Москве подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны: Япония считает, что Советский Союз незаконно занял эти территории после капитуляции в августе 1945 года, тогда как российская сторона настаивает на законности их приобретения.

    Япония и Россия договорились в 2018 году продвигать переговоры на основе совместной декларации 1956 года, однако они были приостановлены в 2022 году после начала спецоперации на Украине и последовавшего ухудшения отношений на фоне присоединения Японии к санкциям против Москвы; напряженность усилилась после того, как в августе президент России Владимир Путин впервые посетил один из спорных островов, что вызвало официальный протест Токио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский эксперт назвал приход китайских инвесторов на Курильские острова поражением Японии и сигналом ослабления ее позиций в регионе. В мае японский политик перед визитом в Россию рассказал о передаче им тайного послания от премьер-министра Японии российскому руководству. В июле посольство России в Токио осудило высказывания посла Германии о принадлежности Курильских островов.

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    19 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Российские войска поразили дата-центр и военные заводы в Киеве

    Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве

    Российские войска поразили дата-центр и военные заводы в Киеве
    @ Valentyn Ogirenko/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам хранения ракет и центру обработки данных в Киеве.

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам хранения крылатых ракет и центру обработки данных в Киеве и Киевской области, указало ведомство в Max.

    В украинской столице поражены дата-центр «Дата групп», логистический узел «Файер Пойнт», выпускающий и хранящий комплектующие для беспилотников и ракетных двигателей, а также предприятие «Химволокно», производящее компоненты для боевых частей дронов.

    Кроме того, удар нанесен по локомотивному депо Киева, где хранились крылатые ракеты FP-5 и комплектующие к баллистическим ракетам FP-9. В Ирпене поражен завод «Планета пластик», выпускающий полимерные материалы для военных нужд.

    Также ведомство сообщило о поражении сухогруза с грузами военного и двойного назначения в 130 км юго-западнее порта Одессы.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России поразили Киев и Киевскую область, целями стали предприятия военной промышленности и центр обработки данных.

    В субботу российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине.

    В пятницу президент Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины.

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    19 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Супермодель Синди Кроуфорд прокомментировала смерть сына

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская супермодель Синди Кроуфорд впервые прервала молчание после кончины 27-летнего сына Пресли Гербера.

    «Мы безутешно скорбим по нашему любимому сыну и брату… До встречи, наш милый мальчик. Мы будем любить тебя вечно, мама, папа и Кая», – написала Кроуфорд в Instagram (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена).

    Семья покойного также выразила благодарность за слова поддержки от знакомых и незнакомых людей, передает РИА «Новости».

    В конце сентября портал TMZ сообщил, что 27-летний Гербер умер в реабилитационном учреждении в Лос-Анджелесе. Позднее издание уточнило, что причиной трагедии могла стать передозировка наркотиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее журналисты назвали причину смерти сына Синди Кроуфорд.

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    19 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что республика достигла полной самодостаточности в обеспечении электроэнергией и готовится к ее масштабному экспорту.

    По его словам, ввод в эксплуатацию четвертого энергоблока атомной электростанции «Моховце» позволил стране полностью обеспечить внутренние потребности в электричестве, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство TASR.

    «Словакия становится полностью самодостаточной в электроэнергии. Более того, с 2027 года мы сможем экспортировать ее в большом объеме. Речь идет о 400–500 мегаваттах, которые сможем направить на международный рынок. Словакия становится крупной энергетической державой. Несмотря на то, что мы небольшая страна с небольшим количеством жителей, у нас действуют две АЭС», – заявил Фицо.

    Четвертый энергоблок АЭС «Моховце» был подключен к национальной энергосети на прошлой неделе и в настоящее время работает на 19% своей мощности. Ожидается, что после выхода на проектную мощность он будет обеспечивать около 13% потребляемого в республике электричества.

    Всего в Словакии функционируют две атомные электростанции – «Моховце» в центральной части и «Богунице» на западе страны. Обе станции были построены при содействии Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин пообещал сделать все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике.

    В апреле Роберт Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы.

    В прошлом году премьер Словакии и Европейская комиссия обсудили прекращение транзита российского газа через Украину.

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    19 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства

    Мишустин внес в Госдуму кандидатуры четырех вице-премьеров и главы Минтранса

    Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную думу кандидатуры пяти новых членов правительства.

    Кандидатуры новых членов кабинета министров направлены на утверждение в Госдуму, следует из сообщения пресс-службы правительства в Max.

    «По итогам встречи президента Владимира Путина с председателем правительства Михаилом Мишустиным принят ряд решений по изменению кадрового состава кабинета министров. В соответствии с Конституцией Михаил Мишустин направил на утверждение в Государственную думу согласованные с главой государства кандидатуры», – говорится в сообщении.

    На новую должность вице-премьера – министра финансов предложена кандидатура Антона Силуанова.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выдвинут на пост вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

    Глава Минтранса Андрей Никитин предложен на должность вице-премьера по вопросам развития транспортного комплекса, а руководитель Росавиации Дмитрий Ядров – на пост министра транспорта.

    Кроме того, первого замминистра финансов Ирину Окладникову предложили назначить вице-премьером – руководителем аппарата правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин поддержал кадровые перестановки в правительстве.

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    19 октября 2026, 05:31 • Новости дня
    В Литве заметили рекордный отток жителей

    LRT: Жители Литвы рекордными темпами бегут за границу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Литве наблюдается рекордный за последние шесть лет отток населения за границу, сообщает местная пресса.

    Жители Литвы рекордными темпами бегут за границу, передает РИА «Новости» со ссылкой на LRT.

    «В этом году происходит перелом – стало больше литовцев, которые уезжают работать и жить за границу», – говорится в материале.

    По данным издания, статистика оказалась худшей за последние шесть лет. Среди причин оттока населения автор указывает рост цен, подорожавшее жилье и продукты, а также конкуренцию с иммигрантами.

    Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас отметил, что впервые за долгие годы в стране может быть зафиксирован отрицательный баланс миграции. Основными странами для переезда стали Британия, Норвегия и Германия, при этом уезжает больше мужчин, чем женщин.

    Напомним, демографические проблемы привели к утрате доверия жителей Прибалтики к своим лидерам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что изгнание русского населения стало превращать регион в дом престарелых.

    Летом прошлого года обезлюдевшие территории Прибалтики начали заселять хищные звери.

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    19 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас: ЕС планирует соперничать с Россией за Севморпуть

    Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Севморпуть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз планирует противостоять России и Китаю в Арктике и добиваться свободного прохода судов по Северному морскому пути, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Евросоюз собирается противостоять России и Китаю в Арктике, он будет добиваться неограниченного доступа к Северному морскому пути, сказала Каллас в интервью Times, передает ТАСС.

    Дипломат заявила, что Запад «должен остановить Россию и Китай» в их стремлении доминировать в Арктике. Она отметила, что ЕС необходимо сотрудничать с Канадой и США, чтобы не допустить полного контроля Москвы и Пекина над Севморпутем, и добиваться его открытости для всех судов.

    Также она сообщила, что во вторник Еврокомиссия представит обновленную арктическую стратегию. Документ предусматривает инвестиции в ледоколы, создание военного центра мониторинга российской активности и послабления на запрет добычи нефти и газа на арктическом шельфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что ЕС задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике. В тот же день стало известно о решении Евросоюза создать центр слежения за подлодками в регионе.

    В субботу ЕС собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников.

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    19 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии

    Правительство Белоруссии запретило ввоз некоторых товаров из Латвии

    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Белоруссии утвердил запрет на ввоз отдельных категорий товаров латвийского происхождения.

    Ограничения затронули широкий спектр латвийской продукции, передает ТАСС. «Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью», – сообщили в пресс-службе белорусского кабинета министров.

    Уточняется, что введенные ограничительные меры распространяются на рыбные консервы, а также на различные виды промышленных изделий латвийского происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе у границ с Россией и Белоруссией заметили разведывательный беспилотник Латвии.

    Летом Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии.

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    19 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов

    Политолог Трухачев: Лидеры ЕС винят Россию в любых проблемах

    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов
    @ Boris Grdanoski/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нарастают уличные протесты, а европейские лидеры все чаще объясняют беспорядки «вмешательством» России. Такая трактовка – удобный способ переложить ответственность за внутренние проблемы на внешнего «виновника», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «У протестов, охвативших европейские страны, разные причины и контекст. Так, например, в Албании – одной из беднейших стран Европы – уличные выступления обусловлены тяжелым социально-экономическим положением», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Во Франции и Бельгии протестная волна во многом связана с недовольством мигрантов из-за сокращения социальных выплат. К этим акциям уже позже присоединилась местная молодежь», – продолжил он. Собеседник назвал показательным то, что мэр парижского пригорода Сен-Дени Балли Багайоко – политик африканского происхождения – поддержал протестующих.

    «В Италии динамика иная, – добавил эксперт. – Оппозиционные левые силы, наблюдая за событиями во Франции, попытались использовать схожую тактику для давления на правительство. При этом премьер-министр Джорджа Мелони, в отличие от Эммануэля Макрона, сохраняет относительно высокий уровень поддержки в обществе».

    Впрочем, это не помешало европейским лидерам объяснять нарастающее недовольство местного населения якобы «вмешательством» России. «Они считают нашу страну врагом. А любые проблемы удобно возлагать на противника», – пояснил политолог. Говоря об уровне доверия обвинениям в адрес Москвы, Трухачев напомнил, что к РФ большинство европейцев относится негативно.

    «Так, Албания – страна с устойчиво русофобскими настроениями. Немало граждан этого государства воюют на стороне ВСУ, – отметил он. – А вот Францию и Италию я бы не стал называть критически русофобскими, однако и там отношение к России в целом неблагоприятное. При этом в то, что Москва якобы «вмешивается» в выборы, несет ответственность за провал миграционной политики или сокращение социальных выплат, большинство не верит».

    По прогнозам политолога, число уличных выступлений будет нарастать, и главной движущей силой протестов станут дети мигрантов. На этом фоне сохранится тенденция выдвигать в адрес России различные обвинения. «СМИ стараются не акцентировать внимание на очевидной роли мигрантов. Репутация таких изданий будет падать – в том числе из-за того, что Москве продолжают приписывать действия, к которым она очевидно непричастна», – заключил Трухачев.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах. «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал представитель Кремля в комментарии телеканалу «Звезда». Так он прокомментировал заявление премьер-министра Албании Эди Рамы, что за протестами в его стране «стоят внешние силы», в частности – Россия и Иран.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале ролик с зарисовками настоящей европейской действительности и ответом на вопрос, кто ей реально угрожает. Видео начинается с подборки реплик европейских политиков о том, как Россия им угрожает. Об этом говорят президент Франции Эммануэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Затем следуют кадры беспорядков и погромов в европейских странах – Франции, Италии, Албании. «Это русские?» – возникает надпись на экране. «Нет, на «цветущий сад» напали европейцы», – дается ответ в конце ролика.

    Напомним, в Европе уже несколько недель усиливаются уличные беспорядки. Во Франции более полумиллиона человек присоединились к общенациональным демонстрациям, начавшимся со студенческих выступлений против условий обучения и роста стоимости жизни. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как грабежи и погромы начинают влиять на выборы президента Пятой республики.

    В результате столкновений было проведено более 2,4 тыс. арестов, разграблены сотни магазинов и предприятий малого бизнеса. Также нанесен ущерб историческим зданиям, включая ратушу XIX века в Лиможе. Всеобщая конфедерация труда (CGT), один из крупнейших профсоюзов Франции, поддержала протесты и призвала к снижению цен, повышению пенсий и увеличению заработной платы, сообщает The Guardian.

    В Милане в субботу прошла акция против повышения стоимости жизни и роста цен на товары и услуги. Марш начался мирно, а закончился тем, что участники беспорядков в масках бросали брусчатку в полицейских, а также поджигали баррикады, сделанные из барных столов.

    В Албании антиправительственные протесты против премьера Эди Рамы продолжаются шестой день. Они вызваны недовольством коррупцией, высокими ценами на обучение, безработицей и экономическими трудностями, связанными с планируемыми проектами строительства элитных жилых комплексов.

    В Португалии и Испании десятки тысяч человек выходили на марши в Лиссабоне и других городах, протестуя против острого жилищного кризиса и нехватки жилья. Протестующие требовали ограничения арендной платы, прекращения массовых выселений и контроля над инвестиционными фондами в сфере недвижимости.

    При этом обсуждение на саммите ЕС реальных причин беспорядков переросло в ожесточенные споры лидеров европейских стран, пишет Politico. После двух дней переговоров политикам не удалось добиться прогресса в вопросе бюджета в 2 трлн евро. Вместо этого они оказались втянуты в неожиданно ожесточенный спор по энергетической политике.

    Пикировки европейских политиков вызвало также обсуждение миграционной политики. Дискуссия оказалась «накаленной», «крайне прямолинейной» и «недостойной формата заседания». Поводом для конфликта стала попытка Дании, Италии и Польши существенно ужесточить положения о миграции в итоговых выводах саммита.

    Инициативу поддержали более десятка государств, однако Макрон, премьер Люксембурга Люк Фриден и глава правительства Испании Педро Санчес отказались присоединиться к предложению, фактически заблокировав его принятие. В результате из окончательного документа исчезли спорные положения.

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