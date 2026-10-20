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    20 октября 2026, 03:58 • Новости дня

    Трамп предрек превращение Парижа в мусульманский город

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что население Парижа скоро станет преимущественно мусульманским, а Европе придет конец из-за проблем с иммиграцией.

    «Я говорил еще давным-давно: "Ты совершаешь большую ошибку во Франции. Ты впускаешь сюда всех подряд со всего мира". Туда стекался весь мир. Париж очень скоро станет мусульманским городом», – отметил американский лидер. Об этом пишет ТАСС.

    По словам президента США, Европа отказывается закрывать границы и высылать преступников, из-за чего у нее не останется шансов на выживание. Он призвал европейские власти прогнать людей, которые ненавидят приютившие их страны.

    Трамп также сравнил Соединенные Штаты с Францией, отметив, что страну ждут разорение и грабежи со стороны мигрантов, если на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября победит Демократическая партия.

    По его мнению, левые политики завезли миллионы людей из стран третьего мира, которые несовместимы с западными ценностями. Демократов он назвал партией марксистов и враждебных иностранцев.

    Массовые демонстрации по всей Франции прошли 17 октября. Участники акций выступали против роста цен на топливо и снижения покупательной способности.

    В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией, власти задержали 1,8 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник грабежи и погромы начали влиять на выборы президента Франции.

    В воскресенье Вэнс не исключил участия в выборах президента США в 2028 году.

    В марте Габбард не подтвердила иностранное вмешательство в американские выборы.

    19 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов

    Политолог Трухачев: Лидеры ЕС винят Россию в любых проблемах

    Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов
    @ Boris Grdanoski/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нарастают уличные протесты, а европейские лидеры все чаще объясняют беспорядки «вмешательством» России. Такая трактовка – удобный способ переложить ответственность за внутренние проблемы на внешнего «виновника», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «У протестов, охвативших европейские страны, разные причины и контекст. Так, например, в Албании – одной из беднейших стран Европы – уличные выступления обусловлены тяжелым социально-экономическим положением», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Во Франции и Бельгии протестная волна во многом связана с недовольством мигрантов из-за сокращения социальных выплат. К этим акциям уже позже присоединилась местная молодежь», – продолжил он. Собеседник назвал показательным то, что мэр парижского пригорода Сен-Дени Балли Багайоко – политик африканского происхождения – поддержал протестующих.

    «В Италии динамика иная, – добавил эксперт. – Оппозиционные левые силы, наблюдая за событиями во Франции, попытались использовать схожую тактику для давления на правительство. При этом премьер-министр Джорджа Мелони, в отличие от Эммануэля Макрона, сохраняет относительно высокий уровень поддержки в обществе».

    Впрочем, это не помешало европейским лидерам объяснять нарастающее недовольство местного населения якобы «вмешательством» России. «Они считают нашу страну врагом. А любые проблемы удобно возлагать на противника», – пояснил политолог. Говоря об уровне доверия обвинениям в адрес Москвы, Трухачев напомнил, что к РФ большинство европейцев относится негативно.

    «Так, Албания – страна с устойчиво русофобскими настроениями. Немало граждан этого государства воюют на стороне ВСУ, – отметил он. – А вот Францию и Италию я бы не стал называть критически русофобскими, однако и там отношение к России в целом неблагоприятное. При этом в то, что Москва якобы «вмешивается» в выборы, несет ответственность за провал миграционной политики или сокращение социальных выплат, большинство не верит».

    По прогнозам политолога, число уличных выступлений будет нарастать, и главной движущей силой протестов станут дети мигрантов. На этом фоне сохранится тенденция выдвигать в адрес России различные обвинения. «СМИ стараются не акцентировать внимание на очевидной роли мигрантов. Репутация таких изданий будет падать – в том числе из-за того, что Москве продолжают приписывать действия, к которым она очевидно непричастна», – заключил Трухачев.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах. «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал представитель Кремля в комментарии телеканалу «Звезда». Так он прокомментировал заявление премьер-министра Албании Эди Рамы, что за протестами в его стране «стоят внешние силы», в частности – Россия и Иран.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале ролик с зарисовками настоящей европейской действительности и ответом на вопрос, кто ей реально угрожает. Видео начинается с подборки реплик европейских политиков о том, как Россия им угрожает. Об этом говорят президент Франции Эммануэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Затем следуют кадры беспорядков и погромов в европейских странах – Франции, Италии, Албании. «Это русские?» – возникает надпись на экране. «Нет, на «цветущий сад» напали европейцы», – дается ответ в конце ролика.

    Напомним, в Европе уже несколько недель усиливаются уличные беспорядки. Во Франции более полумиллиона человек присоединились к общенациональным демонстрациям, начавшимся со студенческих выступлений против условий обучения и роста стоимости жизни. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как грабежи и погромы начинают влиять на выборы президента Пятой республики.

    В результате столкновений было проведено более 2,4 тыс. арестов, разграблены сотни магазинов и предприятий малого бизнеса. Также нанесен ущерб историческим зданиям, включая ратушу XIX века в Лиможе. Всеобщая конфедерация труда (CGT), один из крупнейших профсоюзов Франции, поддержала протесты и призвала к снижению цен, повышению пенсий и увеличению заработной платы, сообщает The Guardian.

    В Милане в субботу прошла акция против повышения стоимости жизни и роста цен на товары и услуги. Марш начался мирно, а закончился тем, что участники беспорядков в масках бросали брусчатку в полицейских, а также поджигали баррикады, сделанные из барных столов.

    В Албании антиправительственные протесты против премьера Эди Рамы продолжаются шестой день. Они вызваны недовольством коррупцией, высокими ценами на обучение, безработицей и экономическими трудностями, связанными с планируемыми проектами строительства элитных жилых комплексов.

    В Португалии и Испании десятки тысяч человек выходили на марши в Лиссабоне и других городах, протестуя против острого жилищного кризиса и нехватки жилья. Протестующие требовали ограничения арендной платы, прекращения массовых выселений и контроля над инвестиционными фондами в сфере недвижимости.

    При этом обсуждение на саммите ЕС реальных причин беспорядков переросло в ожесточенные споры лидеров европейских стран, пишет Politico. После двух дней переговоров политикам не удалось добиться прогресса в вопросе бюджета в 2 трлн евро. Вместо этого они оказались втянуты в неожиданно ожесточенный спор по энергетической политике.

    Пикировки европейских политиков вызвало также обсуждение миграционной политики. Дискуссия оказалась «накаленной», «крайне прямолинейной» и «недостойной формата заседания». Поводом для конфликта стала попытка Дании, Италии и Польши существенно ужесточить положения о миграции в итоговых выводах саммита.

    Инициативу поддержали более десятка государств, однако Макрон, премьер Люксембурга Люк Фриден и глава правительства Испании Педро Санчес отказались присоединиться к предложению, фактически заблокировав его принятие. В результате из окончательного документа исчезли спорные положения.

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    19 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции

    Французы высмеяли отдыхающего на фоне массовых погромов Макрона

    Отдыхающий на фоне погромов Макрон стал героем мемов во Франции
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи социальных сетей создали множество мемов с президентом Франции Эммануэлем Макроном, высмеивая его кажущееся безразличие к охватившим страну беспорядкам.

    В интернете стремительно распространяются коллажи, видеоролики и сгенерированные нейросетями изображения, на которых французский лидер предстает отдыхающим на фоне массовых погромов, сообщает RT в Telegram-канале.

    В одном из видеороликов глава государства вместе с супругой наслаждаются концертом, в то время как параллельно демонстрируются кадры горящих зданий, создавая иллюзию радости зрителей от пожара.

    На других изображениях президента представляют в образе древнеримского императора Нерона с лирой на фоне горящего Рима или со скрипкой рядом с пылающей Эйфелевой башней. Кроме того, популярен мем, где политик изображен в виде сидящей в огне собаки, заявляющей о необходимости отправить еще больше денег на Украину.

    Основной посыл этих публикаций заключается в обвинении главы государства в бездействии и игнорировании внутренних проблем Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон посетил концерт Селин Дион на фоне массовых протестов во Франции.

    Телеканал BFMTV сообщил о задержании почти 2,4 тыс. человек во время уличных акций.

    Французский лидер пообещал наказать участников погромов.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    Массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции
    Массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции
    @ Jonathan Jacob/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    В понедельник Франция столкнулась с новой волной распродаж на рынках облигаций и акций после того, как в выходные массовые протесты привели к поджогам общественных зданий, разграблению сотен магазинов и тысячам арестов.

    Беспорядки напугали инвесторов в государственные долги Франции, в результате чего доходность десятилетних облигаций выросла на семь базисных пунктов до 4,849%, пишет The Guardian.

    Доходность двухлетних облигаций поднялась на 2,5 базисных пункта – до 3,571%. Доходность тридцатилетних облигаций, служащих ориентиром для долгосрочной стоимости заимствований французского правительства, выросла на три базисных пункта – до 5,397%. Это увеличило разрыв между стоимостью французских и немецких десятилетних заимствований, который является показателем премии за риск, связанный с французским долгом.

    Рост стоимости заимствований создаст дополнительную нагрузку на государственные финансы Франции, в то время как правительство пытается принять бюджет на следующий год для сдерживания дефицита. Французский индекс Cac 40, отслеживающий крупнейшие компании, котирующиеся в Париже, упал на 1% в начале торгов, тогда как общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,4%.

    Насилие вспыхнуло по всей стране после нескольких недель мирных демонстраций по поводу условий в школах и стоимости жизни. По данным МВД Франции, арестовано почти 2,4 тыс. человек, полиция применяла слезоточивый газ в столкновениях с протестующими. В воскресенье вечером президент Эммануэль Макрон в телеобращении осудил происходящее.

    «Глядя на эти кадры, мы все задавались вопросом: что происходит у них в головах? Как французы могут делать такое с Францией?» – заявил Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эммануэль Макрон отказался принять отставку главы МВД Франции на фоне протестов. В этот же день главы Минюста и МВД Франции признали провал властей в ходе беспорядков. В воскресенье Макрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки в стране.

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    19 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Дарья Григоренко

    Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен на фоне массовых беспорядков.

    Как передает телеканал BFMTV, власти ограничили перемещение граждан в вечернее и ночное время из-за охвативших регион протестов и уличных беспорядков. Ограничительная мера была полностью согласована с мэрами всех четырех населенных пунктов, передает ТАСС.

    Комендантский час начнет действовать с вечера понедельника и продлится в течение двух суток. Ограничения будут находиться в силе с 20.00 до 06.00 по местному времени, что соответствует периоду с 21.00 до 07.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети.

    Премьер страны допустил введение режима чрезвычайного положения.

    Глава французского правительства поручил ввести частичный комендантский час.

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    19 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    В центре Парижа введен комендантский час

    BFMTV: Власти ввели комендантский час на нескольких улицах в центре Парижа

    В центре Парижа введен комендантский час
    @ Gauthier Bedrignans/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Парижа ввели комендантский час на нескольких улицах в центре города из-за продолжающихся беспорядков, сообщил телеканал BFMTV.

    Комендантский час установлен на площади Республики и нескольких улицах в квартале Ле-Аль в историческом I округе, передает ТАСС. Ограничение будет действовать с 22:00 понедельника до 06:00 вторника по местному времени и распространяется на всех граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    В этот же день премьер-министр Франции Себастьян Лекорню допустил введение режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков.

    В воскресенье президент Эммануэль Макрон потребовал от правительства предотвратить новые погромы в стране.

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    19 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Премьер Франции объявил о начале масштабного расследования беспорядков в стране

    Премьер Франции Лекорню объявил о начале масштабного расследования беспорядков

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о начале масштабной операции по расследованию охвативших страну массовых беспорядков.

    Власти Франции приступили к масштабному расследованию массовых беспорядков, вспыхнувших по всей стране в минувшие выходные, передает РИА «Новости». «Сегодня начинается масштабная операция по расследованию», – заявил Лекорню.

    Премьер-министр призвал к жесткой уголовно-правовой реакции на насилие. По его словам, французы должны понять, что беспорядки организовывались беспрецедентным образом: днем процесс контролировали ультралевые, а вечером – представители преступности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции поручил ввести частичный комендантский час.

    В воскресенье глава правительства решил созвать кризисный штаб после беспорядков.

    Число задержанных в ходе протестов достигло 1,2 тыс. человек.

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    19 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белый дом начал подавать четкие сигналы о намерении добиться капитуляции Киева в украинском конфликте, сообщили СМИ.

    Администрация США подает четкие сигналы о том, что добивается капитуляции Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro. В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп и раньше предпринимал подобные попытки, но теперь окончательно поменял позицию.

    По мнению издания, на это указывают дизельная сделка Вашингтона с Россией и призывы американских властей к проведению президентских выборов на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова оценила слова президента США Дональда Трампа о выборах на Украине.

    Во вторник Кремль прокомментировал идею американского лидера о встрече президентов России и Украины.

    Газета ВЗГЛЯД назвала четыре бонуса для Москвы от дизельной сделки с Вашингтоном.

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    19 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    В Тбилиси высмеяли предположения о «российском следе» в беспорядках в Европе

    В Тбилиси высмеяли предположения о российском следе в беспорядках в Европе

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили с иронией прокомментировал предположения о «российском следе» в беспорядках в Европе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Страна (Россия) воюет… против нее введено множество санкций, и она еще может организовывать такие масштабные восстания во Франции, Испании, Бельгии, Италии, Германии, Албании?» – заявил он.

    «В названных странах упразднили контрразведку?» – задался вопросом парламентарий.

    «И если это правда, почему нас подталкивали к конфронтации со страной с такими возможностями?» – сказал Тенгиз Шарманашвили, который занимает пост первого зампреда парламентского комитета по обороне и национальной безопасности.

    Ранее в понедельник лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал попытки французских СМИ объяснить протесты во Франции якобы информационными манипуляциями со стороны России.

    Политологи объяснили попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

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    19 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал слова Трампа об истинных мотивах Зеленского

    Дмитриев заявил, что Трамп разоблачает истинные мотивы Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп раскрыл истинные причины затягивания конфликта Владимиром Зеленским, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

    «Президент Трамп разоблачает истинные мотивы Зеленского... Понимание истинных мотивов затягивания конфликта – важный шаг на пути к миру», – заявил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Таким образом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству прокомментировал слова Трампа о том, что Зеленский не хочет и, возможно, никогда не хотел завершения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Трамп пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

    Во вторник Трамп счел Владимира Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского.

    В понедельник Кремль объяснил слова Трампа о новом президенте на Украине.

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    19 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети

    Tекст: Валерия Городецкая

    В интернете появились объявления о продаже товаров, украденных во время недавних беспорядков во Франции.

    Французские пользователи соцсетей массово жалуются на появление предложений о продаже похищенной косметики, одежды и обуви, передает РИА «Новости». В основном такие объявления размещаются на местной версии платформы Vinted.

    В некоторых из них открыто указывается, что товар был добыт в ходе манифестаций 17 октября. Интернет-пользователи делятся скриншотами, на которых предлагаются пакеты, полные косметики из магазинов Sephora.

    Министр торговли Франции Серж Папен осудил продажу краденого на онлайн-платформах. Он заявил, что намерен провести встречу с представителями этих сервисов для урегулирования проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции допустил введение режима чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков в стране.

    Глава правительства объявил о начале масштабного расследования произошедших событий.

    В воскресенье число мародеров только в Марселе достигло 30 тыс. человек.

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    19 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов

    Marianne: Префектура полиции Парижа мобилизовала резервистов из-за протестов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В связи с готовящимися масштабными акциями протеста правоохранительные органы столицы Франции разослали уведомления об экстренном вызове резервистов на дежурство, пишет журнал Marianne.

    Парижская полиция готовится к массовым выступлениям движения «желтых жилетов», намеченным на 24 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Marianne.

    Журналист французского издания Лоран Вальдигье сообщил, что префектура разослала резервистам письма с требованием явиться на дежурство в субботу. По его словам, документ начинается с формулировки об экстренном вызове в связи с текущей обстановкой. Ожидается, что полицейские дадут ответ о готовности выйти на службу до четверга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «желтые жилеты» призвали французов повторить масштабные протесты 24 октября.

    Ранее протестующие заблокировали вход в Лувр.

    В субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне манифестаций.

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    19 октября 2026, 13:22 • Новости дня
    Филиппо высмеял попытки французских СМИ обвинить Россию в протестах

    Французский политик Филиппо высмеял попытки СМИ увязать Россию с протестами

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал попытки французских СМИ объяснить протесты во Франции якобы информационными манипуляциями со стороны России.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг критике стремление французских изданий связать массовые беспорядки в стране с якобы имеющими место информационными манипуляциями Москвы. «Сцены грабежей во Франции? Это русские! Они такие предсказуемые. Уж лучше над этим посмеяться, чем поплакать», – цитирует пост политика в соцсети ТАСС.

    Свое заявление кандидат в президенты Франции сопроводил ссылкой на публикацию телеканала BFMTV. В материале говорилось, что для дестабилизации ситуации Россия якобы распространяет сгенерированные искусственным интеллектом фальшивые кадры погромов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник политологи объяснили попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

    В воскресенье Филиппо призвал президента Эммануэля Макрона уйти в отставку.

    Летом он высмеял заявления Парижа о «вмешательстве России» в выборы.

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    19 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Экс-канцлер Австрии: Вене, Берлину и Мюнхену грозят беспорядки, как во Франции

    Экс-канцлер Австрии Курц: Вене и Берлину угрожают беспорядки, как во Франции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший канцлер Австрии Себастиан Курц выразил опасение, что беспорядки, аналогичные происходящим во Франции, могут в скором времени начаться в Вене, Берлине и Мюнхене.

    По его словам, если курс не будет изменен немедленно, то подобные сцены можно будет увидеть и в этих городах, передает РИА «Новости».

    Бывший австрийский лидер отметил, что события во Франции стали результатом провальной миграционной политики, проводимой почти 20 лет. Он считает, что за беспорядками стоит альянс ультралевых экстремистов и политического ислама, которых назвал врагами Просвещения и открытого общества.

    Курц напомнил, что в 2017 году министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заид предупреждал о распространении радикального экстремизма в Европе, и эти опасения теперь сбылись. При этом Будапешт, Варшаву и Прагу он назвал «островками спокойствия» на фоне многолетней критики Венгрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Франции поручил ввести частичный комендантский час.

    Газета Le Figaro обвинила президента Эммануэля Макрона в провале политики безопасности.

    В воскресенье глава французского правительства решил созвать кризисный штаб после беспорядков.

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    19 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Предметных договоренностей по встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа нет

    Tекст: Вера Басилая

    Тема возможной встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и лидера США Дональда Трампа упоминалась, но предметных договоренностей пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Учитывая, что все три главы государства потенциально, может быть, будут принимать участие в саммите в Китае, то действительно тема такой гипотетической встречи упоминалась», – заявил Песков.

    При этом он подчеркнул, что предметных договоренностей по встрече и по ее содержанию нет, передает ТАСС.

    «Предметных каких-либо предложений или договоренностей ни по самой встрече [Путина, Си Цзиньпина и Трампа], ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалось», – пояснил пресс-секретарь.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возможность встречи президентов России, США и Китая на саммите АТЭС обсуждается, однако окончательное решение еще не принято.

    На прошлой неделе Китай поприветствовал возможную встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

    В прошлом месяце Кремль допустил подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

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